নিজেকে মনে করেন পুরোদমে বাঙালি, মানুষের সেবক হিসাবে ভোট চাইছেন জোড়াসাঁকোর বিজেপি প্রার্থী
ইটিভি ভারত-এর মুখোমুখি জোড়াসাঁকো বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী বিজয় ওঝা ৷ নির্বাচন নিয়ে কী বলছেন প্রার্থী ? লিখেছেন মনোজিৎ দাস ৷
Published : March 28, 2026 at 9:28 PM IST
জোড়াসাঁকো, 28 মার্চ: বাংলার সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র কলকাতার জোড়াসাঁকো ৷ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৈতৃক ভিটে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি হল বাঙালির বাঙালিয়ানা ও সংস্কৃতির প্রতীক ৷ বাংলা সাহিত্য ও শিল্প চর্চার পীঠস্থান ৷ আর এই নির্বাচনে জোড়াসাঁকো বিধানসভা কেন্দ্রের ইস্যু কোথাও গিয়ে সেই বাঙালিয়ানাই ৷ তবে, এখানে তৃণমূল ও বিজেপি দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরাই হলেন অবাঙালি ৷ তৃণমূল কংগ্রেস জোড়াসাঁকো থেকে প্রার্থী করেছে কাউন্সিলর বিজয় উপাধ্যায়কে ৷ যার বিপক্ষে রয়েছেন বিজেপির কাউন্সিলর বিজয় ওঝা ৷
যদিও, বিজয় বনাম বিজয়ের দ্বৈরথে বাঙালি-অবাঙালি কোনও ইস্যু নয় বলে জানাচ্ছেন বিজেপি প্রার্থী বিজয় ওঝা ৷ তাঁর মতে, পদবী ওঝা হলেও কলকাতায় জন্ম হওয়ায় তিনি পুরোদমে বাঙালি ৷ তাই এই নির্বাচনে পুরোদমে বাঙালিয়ানাকে হাতিয়ার করে প্রচারে নেমেছেন বিজেপি প্রার্থী বিজয় ওঝা ৷ তবে, এই নির্বাচনে জোড়াসাঁকোর ভোটারদের জন্য কী প্রতিশ্রুতি থাকছে তাঁর, কেন মানুষ তাঁকে ভোট দেবেন, সেই সব নিয়ে ইটিভি ভারতের স্পষ্টকথায় বিজয় ওঝা ৷
প্রশ্ন: বিজেপির প্রার্থী বিজয় ওঝার বিরুদ্ধে রয়েছেন তৃণমূলের বিজয় উপাধ্যায় ৷ দুই বিজয় লড়াই কেমন হবে?
উত্তর: ব্যক্তিগত কিংবা নামের লড়াই নেই ৷ এখানে উন্নয়ন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই হবে ৷ এখানে চুরি, কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে লড়াই হবে ৷ এখানে তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির লড়াই হবে ৷ পশ্চিমবঙ্গের হারানো গৌরবকে ফিরিয়ে আনার লড়াই হবে ৷ আর সবটাই হবে ডাবল ইঞ্জিন সরকার আনার মধ্যে দিয়ে ৷ ভারতীয় জনতা পার্টি লড়ছে জিতবে বলে ৷
প্রশ্ন: আপনি যখন ভোট প্রচারে যাচ্ছেন, তখন কী কী ইস্যু তুলে ধরছেন আপনার প্রচারে ?
উত্তর: আমি মাটিতে পা রেখে চলা মানুষ ৷ আমি প্রতিটা মানুষকে একটাই কথা বলছি যে, আমি শাসক নই সেবক ৷ যা-যা করণীয় কাজ আছে সব করব, সব সময় আমাকে পাবেন ৷ আমার ওয়ার্ডের প্রতিটা মানুষ জানেন ৷ বিধানসভা ক্ষেত্রের প্রত্যেকটা মানুষকে সেই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, যে সব সময় আমায় পাবেন আপনারা ৷ এমনটা কোনোদিন হবে-না, যে বিধায়ককে খুঁজে বের করতে হবে ৷ মানুষের কাছে থাকব, কাজে থাকব ৷
প্রশ্ন: তৃণমূল কংগ্রেস বারে-বারে আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে আপনারা বিভাজনের রাজনীতি করেন ৷ কোথাও ধর্মীয় বিভাজন, তো কোথাও সম্প্রদায় বা ভাষাগত বিভাজন করেন ৷ এই বিধানসভা এলাকাতেও বাঙালি ও অবাঙালি বিভাজনের অভিযোগ তোলে তৃণমূল ৷ এই দৃষ্টিভঙ্গিতে ভোট হলে চিত্রটা ঠিক কেমন হবে ?
উত্তর: এই অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেস তোলে ৷ আমরা দেখলাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন প্রার্থী ঘোষণা করলেন আসসালাহ্ মুয়ালিকুম থেকে ছটি মাইয়া সবটাই বললেন ৷ এখন ওঁর বিসর্জন খুব কাছাকাছি 4 মে ৷ আমাদের বাংলা ভারতে এক নম্বরে ছিল ৷ গোটা দেশের শিক্ষিত বা অশিক্ষিত সকলেরই একটাই আস্থার জায়গা ছিল, পশ্চিমবঙ্গে গেলে রোজগার করতে পারবে ৷ আজকে কী পরিস্থিতিতে নিয়ে এসেছে ! আমাদের ঘরের ছেলেমেয়েরা রুজি রোজগারের জন্য কেউ কর্নাটক, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান এমনকি বিহার ও ওড়িশায় যাচ্ছে ৷
আমার জন্ম কলকাতায় ৷ আমি ওঝা হলেও বাঙালি ৷ আমার এখানকারই সংস্কৃতি ৷ আমি কী শুধু জাতিগত আর ভাষার রাজনীতি করব ? আমার 15 বছর কাউন্সিলর হিসেবে কর্মজীবন আজ পর্যন্ত কেউ এই ধরনের কথা বলতে পারেনি ৷ এখন কলকাতা কর্পোরেশনের যত অধিবেশন হয় সেখানে ভাষা নিয়ে বিবাদ হয় ৷ ওঁরা বলে ভারতীয় জনতা পার্টি বহিরাগত ৷ দেশের প্রধানমন্ত্রী বহিরাগত ? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বহিরাগত ? আর কীর্তি আজাদ ওঁর (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) পরিবারের, ইউসুফ পাঠান ওঁর পরিবারে ? শত্রুঘ্ন সিনহা ওঁর পরিবারের ? এই বিভাজনের রাজনীতি নির্বাচনের জন্য করছে ৷ ভোট মিটলে দেখবেন আবার সব ঠিক হয়ে যাবে ৷
প্রশ্ন: আপনি কলকাতায় জন্মেছেন ৷ ওঝা পদবী হলেও আপনি নিজেকে সদর্পে বাঙালি বলছেন ৷ কিন্তু, এটাও তো ঠিক আপনার দল অন্যান্য রাজ্যে যেখানে সরকার চালাচ্ছে, সেখানে এই বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক, তাঁরা বাংলায় কথা বলার জন্য তাঁদের বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দিচ্ছে, হেনস্তা করছে, আক্রমণ করছে ৷
উত্তর: যাঁরা এখান থেকে অন্যান্য রাজ্যে কাজ করছে তাঁরা কী এই বছরেই কাজে গিয়েছে প্রথম ? গুজরাত থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজ্যে 30 বছর 35 বছর ধরে বাঙালিরা আছেন ৷ যাঁরা সেখানে জমি বাড়ি সব করেছেন ৷ বেলডাঙায় একটা ঘটনা সাজানো হয়েছিল পরিকল্পিতভাবে ৷ ভোটের আগে চক্রান্ত করে ভোটে জেতার চেষ্টা মাত্র ৷ নিজেদের চুরি লুকানোর জন্য এই সমস্ত কর্মকাণ্ড ঘটাচ্ছে ৷
প্রশ্ন: লোকসভায় দেখা গিয়েছে আপনার এই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপি অনেকটাই এগিয়ে ছিল ৷ সেই ধারা কী এই বিধানসভাতেও অব্যাহত রাখতে পারবেন ? কত ভোটের ব্যবধান বাড়াবেন বলে মনে করছেন ?
উত্তর: ভোটের ব্যবধান তো মানুষ তৈরি করবে ৷ সবার একটাই প্রশ্ন ভোট দিতে পারব কি না ! নিরপেক্ষভাবে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা যদি নির্বাচন কমিশন করে, তাহলে গণতন্ত্র রক্ষিত হবে ৷ মানুষ যাঁকে চাইবে, তাঁকে ভোট দেবে ৷ এখন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ চাইছে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার এখানে হোক ৷ তৃণমূলের বিসর্জন হোক ৷ এখানে ডাবল ইঞ্জিন সরকার এনে কলকারখানা থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সব ঠিক করা ৷ শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, মন্ত্রী জেলে যাচ্ছে, এরপরে কী সততার প্রতীক হবেন ? মুখ্যমন্ত্রী যাকে নিয়ে, যা খুশি তাই বলেন ৷ চার তারিখে বুঝতে পারবেন ওঁঁর কী হচ্ছে !
প্রশ্ন: এসআইআর প্রভাব ফেলবে আপনার বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটে ?
উত্তর: দেখুন এখানে যাঁরা ভোটার, তাঁরা ভোট দেবে ৷ ফলাফল যা আসবে, তাতে বোঝা যাবে মানুষ আমাদের সমর্থন করছে কি না ৷ আমরা তো কর্পোরেশন নির্বাচনে দেখেছি কেমন ভোট হয় এখানে ৷ বাংলায় যে কোন ভোট হলে টিভির মাধ্যমে দেখি এখানে কাউন্টিংয়ে ছাপ্পাবাজি করে জিতে যায় ৷ ইভিএমের বোতাম টিপতে দেয় না ভোটারদের ৷ এমন পরিস্থিতিতে শান্তিপূর্ণ, অবাধ ও স্বচ্ছ ভোট করালে, মানুষ নিজে জবাব দেবে ৷
প্রশ্ন: আপনি মানুষের সঙ্গে প্রচারে গিয়ে কথা বলছেন, কী কী সমস্যা উঠে আসছে তাঁদের কথায় ? আপনি বিধায়ক হলে কী কী বিষয়ে কাজ শুরু করবেন ?
উত্তর: পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সরকারের বিরুদ্ধে বলে না, করে দেখায় ৷ 2011 সালে 34 বছরের বাম শাসনের পরিবর্তন করেছে ৷ আমরাও তো পরিবর্তন চেয়েছিলাম ৷ চেয়েছিলাম 34 বছরের ওই কু-শাসন শেষ হোক ৷ একটা নতুন বাংলা করে পরিবর্তন হোক ৷ কিন্তু, আমরা নতুন বাংলায় কী দেখলাম, চাকরি চোর, বালি চোর, কয়লা চোর ৷ খুন, ধর্ষণ, হুমকি ৷ আমাদের সংস্কৃতি বদলে গিয়েছে ৷
স্বাধীনতার লড়াইয়ে গোটা দেশে বাঙালি এগিয়ে গিয়ে নেতৃত্ব দিয়েছে ৷ ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙালির নাম যশ ছিল ৷ কী নেই এই বাংলায়, পাহাড় আছে, নদী আছে, খনিজ সম্পদ আছে, বন্দর আছে, শ্রমিক আছে ৷ সবকিছু আছে ৷ তারপরেও 2019 থেকে 2024-এর মধ্যে 6688 কোম্পানি বাংলা ছেড়ে চলে গিয়েছে ৷ এটা সরকারি তথ্য, কোনও রাজনৈতিক দলের তথ্য নয় ৷ এখান থেকে চলে যাচ্ছে কেন ? সরকার বড়-বড় অনুষ্ঠান করছে, তারপরেও তো কিছু হচ্ছে না ৷ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগের কথা বলেন ৷
আগে বলতাম বিহারে লুঠ হয় ৷ আজ বিহার, ওড়িশাকে দেখুন ! জোড়াসাঁকো এলাকার প্রত্যেকটা বাড়িতে 10 থেকে 15টা ওড়িয়া ভাষার লোক বসবাস করতেন ৷ আজ ঘুরে দেখুন তাঁদের কাউকে পাবেন না ৷ যাঁরা একসময় এখানে রুজি রোজগারের জন্য এসেছিলেন বাইরে থেকে, তাঁরা ফিরে যাচ্ছেন নিজেদের রাজ্যে ৷ আগের থেকে ভালো হয়েছে ওড়িশার অবস্থা ৷ তাই যাঁরা এখানে থাকতেন, তাঁরা ফিরে গেছেন ৷ আর আমাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার পর নিজের বাবা-মা, পরিবারকে ছেড়ে অন্য রাজ্যে যেতে হচ্ছে ৷ এখানে সমস্যাটা হল রাজনৈতিক ৷ একটা বাড়ি তৈরি করলে ইট, বালি, সিমেন্ট শাসকদলের লোকের থেকে নিতে হবে ৷ কাটমানির টাকাও দিতে হবে ৷ এরপরে মানুষ কেন এখানে লগ্নি করবে !
প্রশ্ন: বিজেপি জিতলে ঘরের ছেলেরা ঘরে ফিরে আসবে ? চাকরি পাবে ? কাজ হবে ?
উত্তর: সরকারের নীতি প্রয়োজন ৷ আমি বলছি ডাবল ইঞ্জিন সরকার এলে, কেন্দ্র ও রাজ্যের একটা সমন্বয় থাকবে ৷ তাতে এখানে উন্নয়ন হবে ৷ আমি আগেই বললাম, ওড়িশার লোকজনকে এখানে না-পেলে জানবেন, তাঁরা নিজেদের রাজ্যে কাজ পেয়েছে তাই চলে গিয়েছে ৷ যদি আমাদের ছেলেমেয়েদের এখানে কাজের জায়গা থাকে, সুযোগ থাকে, তা হলে তাঁরাও আমাদের কাছেই থাকবে ৷ কেন বাইরে যাবে !