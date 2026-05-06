অন্য ছবি গাইঘাটায়, তৃণমূলের পার্টি অফিস দখলমুক্ত করালেন জয়ী বিজেপি প্রার্থী

অন্য ছবি গাইঘাটায়, তৃণমূলের পার্টি অফিস দখলমুক্ত করালেন জয়ী বিজেপি প্রার্থী
ইছাপুর দু-নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে নির্বিঘ্নে কাজ চালানোর বার্তা সুব্রত ঠাকুরের ৷
Published : May 6, 2026 at 8:06 PM IST
গাইঘাটা, 6 মে: বিজেপির জয়ের পর রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূলের একাধিক পার্টি অফিস দখলের অভিযোগ উঠেছে ৷ এমন ঘটনা থেকে বাদ যায়নি উত্তর 24 পরগনার গাইঘাটা বিধানসভা কেন্দ্রও ৷ সেখানেও একাধিক জায়গায় তৃণমূলের পার্টি অফিস দখল করার অভিযোগ উঠেছিল ৷ এমন অভিযোগ পেয়ে, এবার নিজে সেই সব পার্টি অফিস দখলমুক্ত করিয়ে তৃণমূলকে ফিরিয়ে দিলেন গাইঘাটার জয়ী বিজেপি প্রার্থী সুব্রত ঠাকুর ৷ পার্টি অফিসে গিয়ে নিজে হাতে তালা ও বিজেপির পতাকা খুলে দিলেন তিনি ৷
অভিযোগ উঠেছিল, বিজেপির পতাকা হাতে গেরুয়া আবির মেখে তৃণমূলের পার্টি অফিসে তালা দিয়ে দেওয়া হয়েছিল ৷ বিষয়টি জানতে পেরে তৃণমূলের পার্টি অফিস দখল মুক্ত করে নিজেই পথে নামলেন গাইঘাটার সদ্য জয়ী বিজেপি প্রার্থী সুব্রত ঠাকুর ৷ নিজে হাতে পার্টি অফিসের তালা খুলে দিলেন, সরিয়ে দিলেন দলীয় পতাকাও ৷ ঠাকুরনগরে রেল পাকিং, চিকনপাড়া ও গাইঘাটাতে তৃণমূলের পার্টি অফিসের তালা খুলে দেন ৷ পাশাপাশি, ভোট পরবর্তী হিংসার বিরুদ্ধে কঠোর বার্তাও দিলেন তিনি ৷ যার প্রশংসা করলেন গাইঘাটার পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী নরোত্তম বিশ্বাস ৷
সুব্রত ঠাকুর বলেন, "হঠাৎ করে বিজেপি হওয়া কিছু লোকজন বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূলের পার্টি অফিস ভাঙচুর ও দখল করে অশান্তি করছে ৷ এটা বিজেপির আদর্শ ও নীতি নয় ৷ কোনওভাবেই কারও পার্টি অফিস দখল করা যাবে না, অশান্তি করা যাবে না ৷ যদি কেউ এ কাজ করে, তা হলে পুলিশ কঠোর হাতে ব্যবস্থা নেবে ৷ এই ধরনের কাজে বিজেপির কোন নেতা-কর্মীরা যদি জড়িয়ে পড়ে, তা হলে তাঁকেও রেয়াত করা হবে না ৷ দলীয় ভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷"
পাশাপাশি ইছাপুর দু-নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে গিয়ে তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে দেখা করেন তিনি ৷ প্রধানকে আশ্বাস দেন কোনও ধরনের অসুবিধা হলে বা কেউ সমস্যা তৈরির চেষ্টা করলে, সরাসরি তাঁকে জানাতে ৷ একই সঙ্গে নির্দেশ দেন, পঞ্চায়েতের পরিষেবা কোনওভাবে ব্যহত করা যাবে না ৷
আর বিজেপিতে যোগদান প্রসঙ্গে সুব্রত ঠাকুর বলেন, "চার তারিখের পরে কিছু তৃণমূলের লোকজন এখন বিজেপি হতে চাইছে ৷ তারাই এসব করছে ৷ স্পষ্টকথা, এভাবে বিজেপি হওয়া যায় না ৷ বিজেপিতে আসতে হলে, আমাদের দলের নিয়ম মেনে আসতে হবে ৷ সেটা এখন নয় ৷ পরে দেখা যাবে ৷"
এই বিষয়ে গাইঘাটার পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী নরোত্তম বিশ্বাস বলেন, "বিভিন্ন জায়গায় যে ধরনের ঘটনা ঘটেছে, এটা গাইঘাটার সংস্কৃতি না ৷ যারা ক্ষমতায় এসেছে, তাদের আরও সহিষ্ণু হতে হবে ৷ সুব্রত ঠাকুর যে কাজ করেছেন, তা প্রশংসার যোগ্য ৷"