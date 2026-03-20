বামেরা শূন্য বলেই বিজেপিতে যাচ্ছেন আরজি করের নির্যাতিতার মা? কী বললেন কলতান
আরজি করের ঘটনায় বিচার চাওয়ার আন্দোলনের অন্যতম মুখ কলতান দাশগুপ্ত ৷ তাঁর বিরুদ্ধেই ভোটের লড়াইয়ে নামার সম্ভাবনা নির্যাতিতার মায়ের ৷
Published : March 20, 2026 at 8:04 PM IST
কলকাতা, 20 মার্চ: আরজি করের নির্যাতিতা তরুণী চিকিৎসকের মায়ের বিজেপি প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনাকে ঘিরে দিনভর সরগরম রাজ্য রাজনীতি ৷ তাৎপর্যপূর্ণভাবে তিনি যে কেন্দ্রে পদ্মের যোদ্ধা হতে পারেন বলে খবর ঘুরছে, সেই পানিহাটি থেকে বামেদের প্রার্থী কলতান দাশগুপ্ত ৷ যিনি আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম মুখ হিসেবে পরিচিত ৷
নির্যাতিতার দেহ আটকে রেখে প্রতিবাদ থেকে রাস্তা অবরোধ - বিভিন্ন কর্মসূচিতে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা গিয়েছিল কলতানকে । আন্দোলনের জেরে তাঁকে গ্রেফতারও হতে হয়েছিল । তাঁর বিরুদ্ধেই কেন লড়াইয়ে ? কী বলছে নির্যাতিতার পরিবার ? বাম প্রার্থীই বা কী বলছেন ?
আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পর কেটে গিয়েছে দেড় বছরেরও বেশি সময় । তবু সেই ঘটনার ন্যায়বিচারের দাবি এখনও জোরালো রাজ্যের রাজনৈতিক ও সামাজিক আলোচনায় । 2024 সালের আট ডিসেম্বর রাতে নিজের কর্মস্থলেই ধর্ষণের পর খুন করা হয় ওই চিকিৎসক ছাত্রীকে । সেই ঘটনা সামনে আসতেই রাজ্য তথা দেশজুড়ে তীব্র প্রতিবাদ শুরু হয় । চিকিৎসক সমাজ, ছাত্র-যুব থেকে সাধারণ মানুষ - অনেকেই রাস্তায় নেমে আন্দোলনে সামিল হন । এই আন্দোলনের প্রথম সারির মুখগুলির মধ্যে ছিলেন বামপন্থী কর্মী কলতান দাশগুপ্ত ।
সময়ের সঙ্গে সেই আন্দোলন ঘিরে তৈরি হয়েছে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ । আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে পানিহাটি কেন্দ্র থেকে বামফ্রন্টের প্রার্থী করা হয়েছে কলতানকে । আর সেখানেই তৈরি হয়েছে নতুন বিতর্ক । শোনা যাচ্ছে, তাঁর বিরুদ্ধেই বিজেপির প্রার্থী হিসেবে লড়তে পারেন আরজি করের নিহত চিকিৎসক ছাত্রীর মা । গত বৃহস্পতিবার নিজেই বিজেপি প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা ও ইচ্ছাপ্রকাশের কথা স্বীকার করেছেন তিনি । এমনকি তাঁদের বাড়ির সামনে বিজেপির পতাকা লাগাতেও দেখা গিয়েছে নিহত চিকিৎসকের বাবাকে । যদিও বিজেপির তরফে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়নি । তবে প্রশ্ন উঠছে, যিনি প্রথম দিন থেকে নির্যাতিতার ন্যায়বিচারের দাবিতে আন্দোলনের অন্যতম মুখ ছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধেই কেন এবার রাজনৈতিক লড়াইয়ে নামতে চাইছেন নিহত চিকিৎসকের মা ?
এই বিষয়ে আরজি করের নির্যাতিতার বাবা সরাসরি অভিযোগ করেছেন, তাঁদের মেয়ের মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করা হয়েছে । তাঁর কথায়, "প্রথমে আমরা বুঝতে পারিনি । পরে বুঝেছি, আমাদের মেয়ের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে অনেকেই রাজনীতি করেছে । আন্দোলনের নাম করে অনেকে নিজেদের রাজনৈতিক জমি শক্ত করার চেষ্টা করেছে ।"
তিনি বামপন্থী ভোটারদের কাছে আবেদন করেছেন যে, এবার যেন তাঁরা পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দেন । নির্যাতিতার বাবার বক্তব্য, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্নীতি এবং তাঁকে ক্ষমতা থেকে সরানোর ক্ষমতা একমাত্র বিজেপিরই আছে । বামপন্থীরা এখন কার্যত রাজনৈতিকভাবে শূন্য । বরং তারা ভোট কেটে তৃণমূলকে জেতার সুযোগ করে দিচ্ছে ।"
যদিও নিহত চিকিৎসক ছাত্রীর পরিবারের দাবি, তাঁদের লড়াই এখনও মূলত ন্যায়বিচারের জন্যই । নির্যাতিতার বাবা বলেন, "আমরা এখনও মানুষের কাছে গিয়ে আমাদের মেয়ের সঙ্গে যা ঘটেছে সেটাই তুলে ধরব । আমরা এখনও বিচার পাইনি । আমাদের বিচার না-পাওয়ার পেছনে শাসক শিবিরের ভূমিকা রয়েছে বলেই আমরা মনে করি ।" বামেদের বিরুদ্ধে অভিযোগের সুরে তিনি আরও বলেন, "তারা শুধু আন্দোলন করেছে, কিন্তু নির্যাতিতাকে বিচার পাইয়ে দেওয়ার জন্য কিছুই করেনি ৷ তারা এমন কোনও কাজ করেনি যাতে বিচার পাওয়ার পথ সুগম হতে পারে । এখনও বামফ্রন্ট বিচারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ।"
নির্যাতিতার পরিবার এমন গুরুতর অভিযোগ আনলেও এই প্রসঙ্গে তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও মন্তব্য করতে চাননি পানিহাটির বামপ্রার্থী কলতান দাশগুপ্ত । বরং তিনি নিহত তরুণী চিকিৎসকের পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, "যখন আমরা আন্দোলনে নেমেছিলাম, তখন কারও রাজনৈতিক পরিচয় দেখিনি । গোটা রাজ্যের মানুষ তখন রাস্তায় নেমেছিল । ডাক্তারদের আন্দোলনও ছিল সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ।"
ভবিষ্যতে আবার এ ধরনের ঘটনা ঘটলে রাজনৈতিক পরিচয় না-দেখেই তাঁরা আবারও প্রতিবাদে নামবেন বলে জানান কলতান । প্রয়োজনে আবার রাস্তা অবরোধ বা 'রাত দখল'-এর মতো আন্দোলনও হবে বলে জানান তিনি । পাশাপাশি নিহত চিকিৎসকের পরিবারের তরফে তদন্তকারী সংস্থাকে করা 50টি প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার দাবিও তুলেছেন তিনি ।
সবমিলিয়ে যে আন্দোলন একসময় ন্যায়বিচারের দাবিতে রাজ্যের মানুষকে একত্র করেছিল, সেই আন্দোলনের অন্যতম মুখের বিরুদ্ধেই এবার নির্যাতিতার মায়ের রাজনৈতিক ময়দানে নামার ইচ্ছেপ্রকাশ নিয়ে রাজ্যজুড়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে ৷ ফলে ন্যায়বিচারের আন্দোলন কি এবার সম্পূর্ণ রাজনৈতিক লড়াইয়ের রূপ নিচ্ছে ? সেই লড়াইয়ে কে জিতবেন ? নির্যাতিতার মা ? কলতান ? নাকি নিহত চিকিৎসকের ন্যায়বিচার ? সময়ই দেবে এর উত্তর ৷