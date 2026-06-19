চেয়ারম্যান জেলে, এবার পদত্যাগ ভাইস-চেয়ারম্যানের; জটিলতা নবদ্বীপ পুরসভায়

চেয়ারম্যান জেলে, এবার পদত্যাগ ভাইস-চেয়ারম্যানের; জটিলতা নবদ্বীপ পুরসভায়
নবদ্বীপ পুরসভায় অনিশ্চয়তার পরিবেশ তৈরি হওয়ার অভিযোগ ৷ কাজ করতে না-পারায় পদত্যাগ বলে দাবি ভাইস-চেয়ারম্যানের ৷
Published : June 19, 2026 at 3:30 PM IST
নবদ্বীপ, 19 জুন: বড়সড় প্রশ্নের মুখে নবদ্বীপ পুরসভার প্রশাসনিক কাজকর্ম ৷ পুরসভার চেয়ারম্যান বর্তমানে জেলে ৷ আর তার মধ্যেই হঠাৎই পদত্যাগ করলেন চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে দায়িত্বভার সামলানো ভাইস-চেয়ারম্যান শচীন্দ্র বসাক ৷ আর তার জেরেই নবদ্বীপ পুরসভার বর্তমান পুরবোর্ডের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷ জানা গিয়েছে, পুরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসারের কাছে নিজের পদত্যাপপত্র জমা দিয়েছেন শচীন্দ্র বসাক ৷
পুরসভা সূত্রে খবর, চেয়ারম্যান বর্তমানে জেলে থাকায় ভাইস-চেয়ারম্যান সাময়িকভাবে দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন ৷ তিনি বোর্ডের প্রধান হিসেবে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ও আইনি কাজ পরিচালনা করছিলেন ৷ অভিযোগ, পুরসভার অন্যান্য কাউন্সিলররা রোজই অনুপস্থিত থাকছিলেন ৷ তার জেরে সমস্ত চাপ গিয়ে পড়ছিল তাঁর উপর ৷ পাশাপাশি, চেয়ারম্যান না-থাকায় বহু কাজ আটকে রয়েছে বলে অভিযোগ করেন শচীন্দ্র বসাক ৷ কোনও কাজই ঠিক মতো করতে পারছিলেন না ৷ আর সেই চাপ না-নিতে পেরেই এই পদত্যাগ বলে জানান ভাইস-চেয়ারম্যান ৷
এ বিষয়ে পুরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান শচীন্দ্র বসাক বলেন, "পুরসভায় এক অনিশ্চয়তার পরিবেশ তৈরি হয়েছে ৷ গত 18-20 দিন ধরে চেয়ারম্যান কাস্টডিতে থাকায় আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছিলাম ৷ তবে, স্থায়ী চেয়ারম্যান না-থাকায় ট্রেজারি ও চেকে সই করার ক্ষেত্রে তীব্র সমস্যা দেখা দিচ্ছে ৷ এমনকি কর্মীদের বেতন দেওয়াও মুশকিল হয়ে পড়েছে ৷ পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়া আটকাতেই আমার এই পদত্যাগ ৷"
তবে তিনি স্পষ্ট করেন দেন যে, শুধুমাত্র ভাইস-চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন, কাউন্সিলর পদ ছাড়েননি ৷ নতুন পুরবোর্ড গঠনের বিষয়ে তিনি আশাবাদী এবং পরবর্তী চেয়ারম্যানকে হবেন, তা কাউন্সিলররা ঠিক করবেন বলে জানান শচীন্দ্র বসাক ৷
তিনি বলেন, "যেহেতু চেয়ারম্যান এখন জেলে রয়েছেন, সেই কারণে আমার নাগরিক পরিষেবা দিতে অনেক অসুবিধা হচ্ছিল ৷ আমি মনে করছি ঠিক মতো যেহেতু নাগরিক পরিষেবা দিতে পারছি না, সেহেতু বর্তমানে পদত্যাগ করাটাই সঠিক হবে ৷ কারণ, চেয়ারম্যান না-থাকলে অনেক কাজের ক্ষেত্রে সমস্যা হয় ৷ পুরসভার কর্মীদের বেতন দেওয়া থেকে শুরু করে, চেকে সই করা, সমস্ত বিষয়ে সমস্যা হচ্ছে ৷ এগুলি শুধুমাত্র চেয়ারম্যান করতে পারেন ৷ সেই কারণেই আমি আজ ভাইস চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দিলাম ৷ তবে, কাউন্সিলর পদে আমি থাকছি ৷"
এ নিয়ে নবদ্বীপ পুরসভার এক আধিকারিক বলেন, "চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে ভাইস চেয়ারম্যান বহু দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়েছিলেন ৷ যা আমাদের জন্য বড়সড় সহায়ক ছিল ৷ কিন্তু, বর্তমান জটিল পরিস্থিতিতে ওঁর এই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত আমাদের কাজের চাপ অনেকটাই বাড়িয়ে দিল ৷"
এই পদত্যাগের ফলে সাধারণ মানুষের হয়রানি বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে ৷ বিশেষ করে নাগরিকদের বিভিন্ন ধরনের সরকারি সুযোগ-সুবিধা ও সার্টিফিকেটের জন্য নির্বাচিত কাউন্সিলরদের সই অপরিহার্য ছিল ৷ এমতাবস্থায় ভাইস-চেয়ারম্যান পদত্যাগ করলে নাগরিক পরিষেবা প্রদানে সরাসরি সমস্যা তৈরি হবে ৷
সেই সঙ্গে রাজ্যে আরও একটি পুরসভায় প্রশাসক বসানোর পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে ৷ চেয়ারম্যান জেলে এবং ভাইস-চেয়ারম্যান পদত্যাগ করায় বর্তমানে নবদ্বীপ পুরসভায় কোনও বোর্ড নেই ৷ এই পরিস্থিতিতে কাউন্সিলরদের দ্রুত নয়া চেয়ারম্যান নির্বাচিত করে পুরসভায় বোর্ড গঠন করতে হবে ৷ তা না-হলে প্রশাসক বসানোর পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে ৷