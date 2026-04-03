কমরেডের চশমা না-খুললে উন্নয়ন দেখা যায় না, সিপিএম প্রার্থীকে কটাক্ষ কল্যাণ পুত্রের

কমরেডের চশমা না-খুললে উন্নয়ন দেখা যায় না, সিপিএম প্রার্থীকে কটাক্ষ কল্যাণ পুত্রের
উত্তরপাড়া বিধানসভা থেকে প্রার্থী হয়েছেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পলাশ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে আইনজীবী শীর্ষণ্য ৷
Published : April 3, 2026 at 8:11 PM IST
উত্তরপাড়া, 3 এপ্রিল: বিধানসভা নির্বাচনে ভোট রাজনীতিতে হাতেখড়ি করছেন পুত্র শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি পেশায় আইনজীবী ৷ এছাড়া তাঁর আরেকটি পরিচয়, তিনি তৃণমূল সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র ৷ এই নির্বাচনে উত্তরপাড়া বিধানসভা থেকে শীর্ষণ্যকে প্রার্থী করেছে তৃণমূল ৷
আইনজীবীর পাঠ নিয়েছেন বাবা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ৷ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন বাবার হয়ে প্রচারের অংশ নিয়ে ৷ একসময়ের বাম-ঘাঁটি উত্তরপাড়া 2011 সাল থেকে তৃণমূলের দখলে ৷ এই আসন থেকে তৃণমূলের টিকিটে প্রার্থী হয়ে জয়ী হয়েছিলেন গায়ক অনুপ ঘোষাল ৷ 2016 সালে সাংবাদিক প্রবীর কুমার ঘোষাল তৃণমূলের হয়ে লড়ে বিধায়ক হয়েছিলেন ৷ পরে 2021 সালে ভোটের আগে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন ৷ সেবার অভিনেতা কাঞ্চন মল্লিককে টিকিট দিয়েছিল তৃণমূল ৷ তিনি জয়ী হয়ে বিধায়ক হন ৷
2021 সালের নির্বাচনী ফলাফল
গতবার শ্রীরামপুর লোকসভার অন্তর্গত উত্তরপাড়া বিধানসভার 2 লক্ষ 59 হাজার 814 জন ভোটার ভোট দিয়েছিলেন ৷ 46.96 শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছিলেন অভিনেতা কাঞ্চন মল্লিক ৷ তাঁর ঝুলিতে পড়েছিল 93 হাজার 878 সংখ্যক ভোট ৷ অন্য়দিকে তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যাওয়া প্রার্থী প্রবীর কুমার ঘোষাল পেয়েছিলেন 57 হাজার 889 সংখ্যক ভোট, যা মোট ভোটের 28.96 শতাংশ ৷ 42 হাজার 718 হাজার ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে ছিলেন সিপিআই(এম)-এর রজত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ তিনি 21.37 শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন ৷ এবার তৃণমূল প্রার্থী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিআই(এম)-এর মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায় এবং বিজেপির দীপাঞ্জন চক্রবর্তী ৷
ইটিভি ভারত: আইনজীবী থেকে তৃণমূলের প্রার্থী ৷ এই রাজনৈতিক লড়াই কতটা সহজ বা কঠিন ?
শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়: বাড়িতে অভিজ্ঞতা হয়েছে ৷ হুগলিতে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে পরিচিতি হয়েছে ৷ 2009 সাল থেকে শুরু করে প্রতিবার নির্বাচনের সময় উত্তরপাড়া থেকে চাঁপদানি কেন্দ্রে আমি যাতায়াত করেছি । বহু প্রবীণ নেতার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে ৷ তাঁদের থেকে অনেক কিছু শিখেছি ৷ তাই পথচলাটা অতটা কঠিন হচ্ছে না ৷
ইটিভি ভারত: আইনজীবী হিসেবে বাবা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে শিখেছেন, তেমনই রাজনীতিটাও শিখেছেন ?
শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়: পাঁচ বছর আইনের ছাত্র হিসেবে শিখেছি ৷ 16 বছর আইনজীবী হিসাবে বাবার কাছে শিখেছি ৷ তার উপর বাড়িতে আইনজ্ঞ থাকলে স্বাভাবিকভাবে শেখা যায় ৷ 2001 ও 2006 সালে আসানসোলে বাবার সঙ্গে নির্বাচনের প্রচার করেছি ৷ 14 বছর বয়স থেকে বাবার সঙ্গে রাজনৈতিক প্রচারে থেকেছি ৷
ইটিভি ভারত: ভৌগোলিক দিক থেকে উত্তরপাড়া বিধানসভা আপনার কাছে নতুন ৷
শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়: একদমই নয়, এখানে কিছুই আমার কাছে নতুন নয় ৷ নতুন বলতে যা যা সেটা উন্নয়ন ৷ এখানকার মানুষজন সবই আমার কাছে চেনা ৷
ইটিভি ভারত: বিরোধীরা দাবি করছে এখানে উন্নয়ন হয়নি ৷ হিন্দ মোটর কারখানা শ্মশানে পরিণত হয়েছে ৷ কর্মসংস্থান নেই উত্তরপাড়া বিধানসভায় ৷ কী বলবেন ?
শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়: বিরোধী হিসেবে এখন যাঁরা প্রশ্ন তুলছেন, তাঁরাই হিন্দমোটর কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য দায়ী ৷ দিল্লি রোড পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কারখানাগুলো যদি বন্ধ না করতেন, তাহলে সিপিআই(এম)-এর এরকম পরিস্থিতি হত না ৷ ওনারা কমরেডের চশমাটা না-খুললে উন্নয়ন দেখতে পাবেন না ৷ আপনারা যেখানেই যাবেন, সেখানেই দেখতে পাবেন সাংসদ ও বিধায়ক তহবিল থেকে কিছু না কিছু কাজ হয়েছে ৷ পঞ্চায়েত বা পুরসভাও বা সরকারি তরফে সব জায়গাতেই কাজ হয়েছে ৷
ইটিভি ভারত: রেলের ফ্লাইওভার থেকে শুরু করে উত্তরপাড়া বিধানসভায় কর্মসংস্থান- একাধিক সমস্যা রয়েছে ৷
শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়: এবারে তৃণমূলের নির্বাচনী ইস্তেহারে বলা হয়েছে, রাজ্যে 2 কোটি কর্মসংস্থান হয়েছে ৷ আগামী দিনেও কর্মসংস্থান হবে ৷ যে 26 হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের চাকরি চলে গিয়েছিল, সেটা নির্বাচনের পর অগস্টের মধ্যে হয়ে যাবে ৷ সেখানেও বিরোধীরা বাধা দিয়েছিল ৷ কিন্তু পারেনি ৷
ইটিভি ভারত: বিরোধীদের কটাক্ষ, আপনি বাবার হাত ধরে সুযোগ পেয়েছেন ৷
শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়: কোথাও বলা নেই, উকিলের ছেলে উকিল হতে পারবে না বা রাজনৈতিক নেতার ছেলে নেতা হতে পারবেন না ৷ যাঁরা বলছেন তাঁদের দলেই সায়রা শাহ হালিম, দীপ্সিতা ধর, সপ্তর্ষি দেব প্রার্থী হয়েছেন, যাঁর দাদু ও বাবা মন্ত্রী ছিলেন ৷ বিজেপির বর্তমান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বাবা রাজনীতিতে ছিলেন ৷
বাবা সাংসদ হওয়ার সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে যদি প্রার্থী হতাম তাহলে 2016 ও 2021 সালে নির্বাচনে টিকিট পেলাম না কেন ? আমাকে 2026 সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল কেন ? স্বজনপোষণের কথা বললে অনেক কিছু বলা যায় ৷ সিপিএম ও বিজেপির কাছে কোনও রাজনৈতিক ইস্যু নেই ৷ সিপিএম রাজনৈতিক দিক দিয়ে দৈন্য ও দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে ৷
ইটিভি ভারত: দীর্ঘদিনের সংসদ ও দাপুটে নেতা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে কী কী টিপস নিচ্ছেন ?
শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়: আপাতত বাবার কাছ থেকে শরীর সুস্থ রাখার টিপস নিচ্ছি ৷ বাকি রাজনৈতিক স্ট্র্যাটেজি নিয়ে সিনিয়র নেতারা যা বলছেন, সেসব মেনে চলছি ৷
ইটিভি ভারত: জয়ী হলে উত্তরপাড়া বিধানসভায় কী কী করতে চান ?
শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়: উত্তরপাড়া বিধানসভায় বিধায়ক তহবিলে আগেও কাজ হয়েছে, সেই খতিয়ান আমি নিয়েছি ৷ উত্তরপাড়া, কোন্নগর পুরসভা-সহ আরও তিনটি পঞ্চায়েতে স্থায়ী সমস্যার সমাধান করতে হবে ৷ ড্রেনের জন্য সুয়ারেজ প্ল্যান্ট করতে হবে ৷
ইটিভি ভারত: আপনার বিপক্ষে দাঁড়িয়েছেন বিজেপির প্রাক্তন সেনা কর্মী ও সিপিএমের মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় ৷ তাঁরা দাবি করছেন, তাঁরা জয়ী হবেন উত্তরপাড়া বিধানসভা থেকে ৷ আপনি কী বলবেন ?
শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়: আমার বিপক্ষে সিপিআই(এম)-এর মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় এবং বিজেপির জার্সি পরা সিপিআই(এম) প্রার্থী দীপাঞ্জন চক্রবর্তী ৷ ক'দিন আগে পর্যন্ত তিনি সিপিএম ছিলেন ৷ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে এসএফআই ও ডিওয়াইএফআই করতেন ৷ এখন তিনি জার্সি চেঞ্জ করে হঠাৎ বিজেপি হয়ে গিয়েছেন ৷ আমি আসলে দু'জন সিপিআই(এম) প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি ৷ আর রয়েছে নির্বাচন কমিশন, যে বিজেপির হয়ে লড়ছে ৷
ইটিভি ভারত: গায়ক অনুপ ঘোষাল থেকে অভিনেতা কাঞ্চন- সকলেই এই বিধানসভায় বহিরাগত ছিলেন ৷ আপনাকেও বহিরাগত তকমা দেওয়া হয়েছে ।
শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়: আমি দীর্ঘদিন ধরে উত্তরপাড়ায় আসছি ৷ এখানে যদি কেউ বহিরাগত হয়ে থাকে তাহলে তাঁরা বিজেপি ও সিপিএম প্রার্থী ৷ বিজেপি প্রার্থী তো বেঙ্গালুরুতে থাকেন ৷ পশ্চিমবঙ্গে থাকেন না ৷ অন্য জায়গা থেকে তিনি লাইভ করেন ৷ আর তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাঁকে উত্তরপাড়া বিধানসভায় প্রার্থী করেছেন, আমি একেবারে উত্তরপাড়া ঘরের ছেলে ৷
আগামী 29 এপ্রিল, দ্বিতীয় দফায় এই বিধানসভায় ভোট গ্রহণ ৷ ফল ঘোষণা 4 মে ৷ তখনই জানা যাবে বিধানসভার ভোটাররা কাকে বিধায়ক নির্বাচিত করলেন ৷