SIR ক্ষতিগ্রস্তদের হেনস্তা দিল্লি পুলিশের ! অভিষেককে নিয়ে বঙ্গভবনের পথে ক্ষুব্ধ মমতা

SIR ক্ষতিগ্রস্তদের হেনস্তা দিল্লি পুলিশের ! অভিষেককে নিয়ে বঙ্গভবনের পথে ক্ষুব্ধ মমতা
বিনা অনুমতিতে বঙ্গভবনের ভিতরে দিল্লি পুলিশ তল্লাশি চালাচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে ।
Published : February 2, 2026 at 1:09 PM IST
নয়াদিল্লি, 2 ফেব্রুয়ারি: দিল্লির বুকে ফের নাটকীয় পরিস্থিতি । এবার কেন্দ্রবিন্দু রাজধানী দিল্লির হ্যাল রোডে অবস্থিত রাজ্যের সরকারি অতিথি নিবাস 'বঙ্গভবন'। সোমবার দুপুরে আচমকাই খবর আসে, বঙ্গভবন চত্বর ঘিরে ফেলেছে দিল্লি পুলিশ । এমনকি বিনা অনুমতিতে ভিতরে তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ ওঠে । এই খবর পাওয়ার পরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তড়িঘড়ি সাউথ অ্যাভিনিউয়ের সাংসদ নিবাস থেকে তিনি রওনা দেন বঙ্গভবনের উদ্দেশে । তাঁর সঙ্গে গাড়িতে ছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও ।
'মস্তানি দেখাবেন না', কেন্দ্রকে হুঁশিয়ারি মমতার
বঙ্গভবনের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার ঠিক আগে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন মমতা । তিনি জানান, বাংলার মানুষের ওপর এই অত্যাচার তিনি কিছুতেই মেনে নেবেন না । উত্তেজিত মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "মস্তানি দেখাবেন না । দয়া করে নিজেদের সংযত রাখুন । বাংলার মানুষের ওপর যে অত্যাচার চলছে, যে ভাবে মানুষকে মৃত বলে দেখানো হচ্ছে, এসআইআর চলাকালীন যাঁরা হেনস্তা হচ্ছেন, তাঁরা তাঁদের কথা বলতে দিল্লি এসেছেন । তাঁরা যাতে নিজেদের কথা না বলতে পারেন তারই চেষ্টা হচ্ছে ।"
কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে তিনি আরও বলেন, "যদি এই দেশে কেউ এই মানুষদের জন্য লড়াই না করে, তবে আমি লড়াই করব । একা লড়ব, আমার দল লড়বে ।" মুখ্যমন্ত্রী এদিন অভিযোগ করেন, বাংলার ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্যই দিল্লি পুলিশকে দিয়ে এই ধরনের হেনস্তা করা হচ্ছে । তিনি বলেন, "দিল্লির মানুষ জানে না বাংলায় ঠিক কী হচ্ছে । বারবার বাংলাকে বদনাম করার চেষ্টা করা হয় । কিন্তু তারা জানে না, কী পরিমাণ অত্যাচার আমাদের ওপর চালানো হচ্ছে ।"
মুখ্যমন্ত্রী বলেন,"দিল্লি থেকে যখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যায় তাকে রেড কার্পেট পেতে স্বাগত জানানো হয় । কিন্তু এখানে ভয় দেখানো হচ্ছে । এরা এখানে আন্দোলন করতে আসেনি । এসআইআর এ কীভাবে মানুষের উপর অসুবিধা হচ্ছে, সে কথা নির্বাচন কমিশনকে জানাতে এসেছে । এত ভয় কীসের !"
পোশাক বদলানোর সময়টুকুও পাননি, দাবি মুখ্যমন্ত্রীর
পরিস্থিতি কতটা গুরুতর, তা বোঝাতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, খবর পাওয়ার পর তিনি এক মুহূর্তও দেরি করেননি । এমনকি পোশাক পরিবর্তনের সময়টুকুও পাননি । তাঁর কথায়, "আমি খবর পাওয়া মাত্রই বেরিয়ে এসেছি । এমনকি পোশাক বদলানোর সুযোগটুকুও পাইনি । যেমন ছিলাম, তেমন ভাবেই চলে এসেছি । অভিষেকও কিছু কাজ করছিল, আমি ওকে বললাম চল, আমার সঙ্গে চল । আমরা এক্ষুণি বঙ্গভবনে যাচ্ছি ।"
বঙ্গভবনে পুলিশি অতিসক্রিয়তার অভিযোগ
অভিযোগ উঠেছে, বঙ্গভবনে উপস্থিত বাংলার এসআইআরে ভুক্তভোগী ও 'শহিদ' পরিবারের সদস্যদের হেনস্তা করছে দিল্লি পুলিশ । মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, পুলিশ ব্যারিকেড করে বঙ্গভবন ঘিরে রেখেছে এবং বিনা অনুমতিতে তল্লাশি চালাচ্ছে । তিনি বলেন, "ওরা বঙ্গভবনে সাংবাদিক বৈঠক করতে এসেছিল । আগামিকালও আপনাদের সঙ্গে দেখা করবে । ওরা আপনাদের দেখাবে কী ভাবে ওদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে । সংবাদমাধ্যমেরও জানার অধিকার আছে সত্যটা কী ।"
গাড়িতে ওঠার সময় পাশে দাঁড়ানো একটি গাড়ির দিকে নির্দেশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "দেখুন চোরের মতো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে । বিনা নোটিশে ঘরে ঢুকে তল্লাশি চালাচ্ছে । এটা কী ধরনের রাজনীতি ? এরা ব্যভিচারী, দুরাচারী, দুষ্টচারী ।"
সুপ্রিম কোর্টের প্রসঙ্গ ও আইনি লড়াই
দিল্লি পুলিশের এই পদক্ষেপকে আইনবহির্ভূত বলে দাবি করেছেন মমতা । তিনি বলেন, "আমরা সুপ্রিম কোর্ট এবং বিচারব্যবস্থাকে সম্মান করি । আমাদের ধৈর্যকে দুর্বলতা ভাববেন না । যদি আদালত অনুমতি দেয়, তবেই তারা কিছু করতে পারে । কিন্তু আইনজীবীদের অনুপস্থিতিতে, বিনা অনুমতিতে এই ধরনের তল্লাশি বা হানা বেআইনি ।" তিনি সাফ জানান, যতদিন না আদালত কোনও নির্দেশ দিচ্ছে, ততদিন জোরজবরদস্তি বরদাস্ত করা হবে না ।
আগামিকাল সাংবাদিক বৈঠকের ডাক
দিল্লির এই হাইভোল্টেজ পরিস্থিতির মধ্যেই আগামিকাল, অর্থাৎ মঙ্গলবার বড় কর্মসূচির ঘোষণা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি জানান, মঙ্গলবার বিকেল তিনটের সময় বঙ্গভবনেই একটি সাংবাদিক বৈঠক করা হবে । সেখানে নির্যাতিত পরিবারগুলিকে সংবাদমাধ্যমের সামনে আনা হবে ।
মমতা বলেন, "আগামিকাল তিনটেয় মিটিং আছে । মিডিয়াকে ডাকা হয়েছে । বঙ্গভবনে প্রেস কনফারেন্স হবে । সেখানেই সব সত্যি সামনে আসবে ।" এদিন বঙ্গভবনে ঢোকার মুখেও সাংবাদিকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, "আপনারা নিশ্চিত থাকুন, ওদের দেখভাল আমরা করব । ওরা অনেক দূর থেকে এসেছে, ওরা আমাদের শহিদ পরিবারের সব । ওদের যেন কোনও ত্রুটি না হয় ।"
সব মিলিয়ে, দিল্লিতে তৃণমূলের কর্মসূচি ঘিরে রাজনৈতিক পারদ তুঙ্গে । বঙ্গভবনে পুলিশি উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত আরও তীব্র হতে চলেছে, তা সহজেই অনুমেয় বলে মত রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ৷