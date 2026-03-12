কয়লা চুরি করতে দিতে হবে, এমন দাবিতেই তৃণমূল অফিসে ভাঙচুর !

কয়লা চুরি করতে দিতে হবে, এমন দাবিতেই তৃণমূল অফিসে ভাঙচুর !
বিরোধীদের প্রশ্ন, যদি কয়লা চুরির সঙ্গে তৃণমূলের কোনও সম্পর্ক না থাকে, তবে যুবকেরা কেন দলীয় অফিসে এসে 'সমাধান' চাইতে গেল ?
Published : March 12, 2026 at 8:07 PM IST
আসানসোল, 12 মার্চ: কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মভিটে চুরুলিয়ায় এবার কয়লা চুরি ঘিরে উত্তেজনা । বৃহস্পতিবার দুপুরে জামুড়িয়া থানার চুরুলিয়া ফাঁড়ির অন্তর্গত চুরুলিয়া গ্রামে আচমকাই অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে । স্থানীয় একদল যুবক তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় অফিসকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় এবং পরে সেখানে ব্যাপক ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ ওঠে । পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জামুড়িয়া থানার পুলিশ ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এ দিন দুপুরে একদল যুবক চুরুলিয়ার তৃণমূলের পার্টি অফিসে হাজির হয় । অভিযোগ, তারা অফিসে ঢুকে ভাঙচুর চালায় এবং সামনে পেয়ে কয়েকজন তৃণমূল কর্মীকে মারধরও করে । পাশাপাশি এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটি গাড়িতেও ভাঙচুর চালানো হয় । ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে । আহতদের চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ।
তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্বের দাবি, কয়লা চুরি বন্ধ হওয়াকে কেন্দ্র করেই এই হামলার ঘটনা ঘটেছে । তাঁদের অভিযোগ, চুরুলিয়ার আশপাশে দীর্ঘদিন ধরে একটি বেসরকারি সংস্থা খোলা মুখ খনিতে কয়লা উত্তোলন করছে । সেই খনির আশপাশে বিভিন্ন জায়গা থেকে স্থানীয় কিছু যুবক কয়লা চুরি করে জীবিকা নির্বাহ করত । কিন্তু ভোটের আগে এলাকায় কয়লা চুরি রুখতে সম্প্রতি পুলিশ ও প্রশাসন কড়া পদক্ষেপ শুরু করেছে । নিয়মিত টহল এবং অভিযানের জেরে কয়লা চুরি কার্যত বন্ধ হয়ে যায় ।
তৃণমূলের অভিযোগ, সেই ক্ষোভই গিয়ে পড়েছে দলের উপর । স্থানীয় যুবকদের একাংশের ধারণা, তৃণমূল নেতাদের উদ্যোগেই পুলিশকে দিয়ে কয়লা চুরি বন্ধ করানো হয়েছে । আর সেই রাগেই দলীয় অফিসে হামলা চালানো হয়েছে ।
চুরুলিয়া অঞ্চলের তৃণমূল সভাপতি ব্রজনারায়ণ রায় বলেন, "বৃহস্পতিবার দুপুরে কিছু স্থানীয় যুবক আমাদের পার্টি অফিসে এসে দাবি করে, তাদের কয়লা তুলতে দিতে হবে । আমরা স্পষ্ট জানাই, বেআইনি কাজকে সমর্থন করা যাবে না । এরপরই তারা উত্তেজিত হয়ে অফিসে ভাঙচুর চালায় এবং কর্মীদের মারধর করে ।"
তবে তাঁর এই বক্তব্য ঘিরেই নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে । বিরোধীদের প্রশ্ন, যদি কয়লা চুরির সঙ্গে তৃণমূলের কোনও সম্পর্ক না থাকে, তবে যুবকেরা কেন দলীয় অফিসে এসে 'সমাধান' চাইতে গেল ? বিজেপির রাজ্য নেতা কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন, "কয়লা চুরি করতে দিতে হবে, এ নিয়েই তো বচসা ৷ আসলে তৃণমূলের পার্টি অফিস থেকেই তো এগুলো অপারেট হয়, তাই দুধেল গাইরা সেখানেই দাবি জানাতে গিয়েছিল ৷ নেতারা ওদের দাবি মানেনি, ফলে এই মারধরের ঘটনা ৷ পশ্চিম বাংলায় তৃণমূল নেতাদের এটাই ভবিতব্য, আগামী দিনে রাজ্যের অনান্য জায়গাতেও একই অবস্থা হবে ৷"
যদিও তৃণমূলের অন্য নেতা দীনেশ মিশ্র কিছুটা সতর্ক ভঙ্গিতে বলেন, "যে বেসরকারি সংস্থা কয়লা উত্তোলন করছে তারা স্থানীয় যুবকদের জন্য তেমন কিছু করে না । সেই কারণেই মানুষের ক্ষোভ রয়েছে । হয়তো যুবকেরা ভেবেছে তৃণমূল ওই সংস্থার সঙ্গে কথা বলতে পারে । কিন্তু আমরা কোনও ধরনের মধ্যস্থতা করিনি ।"
ঘটনার খবর পেয়ে জামুড়িয়া থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে । পুলিশ সূত্রে খবর, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত একজনকে আটক করা হয়েছে । ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে । এলাকায় উত্তেজনা থাকলেও পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে বলে জানিয়েছে পুলিশ ।
