কলেজ ক্যাম্পাসে অশান্তি, পোস্টার ছেঁড়ার অভিযোগে সংঘর্ষ, অভিযোগের তির এবিভিপি-র দিকে

কলকাতা বিশ্বিবিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাস ও রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে এই ঘটনা ঘটেছে৷ এবিভিপি সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 5, 2026 at 9:43 PM IST

কলকাতা, 5 মে: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গেই ক্যাম্পাসে অশান্তির অভিযোগ উঠল৷ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাসে এআইডিএসও-র পোস্টার ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে৷ বিজেপির উত্তরীয় গলায় ঝুলিয়ে আসা কয়েকজন এই কাজ করেছে বলে অভিযোগ৷

রাজাবাজার সায়েন্স কলেজেও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে৷ সেখানে এবিভিপি-র ছাত্রদের বিরুদ্ধে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে৷ যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে এবিভিপি-র তরফে৷

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তেজনা

এসইউসিআই-এর ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-র সদস্য গৌরাঙ্গ খাটুয়া বলেন, ‘‘আমাদের কর্মীরা কলেজ স্ট্রিটে ক্যাম্পাসের বাইরে চায়ের দোকানে চা খাচ্ছিল। এমন সময় কিছু ব্যক্তি আসেন৷ তাঁদের গলায় বিজেপির উত্তরীও ছিল। তাঁরা ক্যাম্পাসের ভিতরে ঢুকে আমাদের পোস্টার-পতাকা ছিঁড়ে দেন।’’

এই নিয়ে ক্যাম্পাসের মধ্যে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়৷ গৌরাঙ্গ খাটুয়ার অভিযোগ, ‘‘আমরা তাদের বাধা দিতে যাই৷ সেই সময় আমাদের উপর হামলা চালানো হয়৷ আমাদের মোট সাতজন কর্মী আহত হয়েছেন। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র শিবম মণ্ডল এই ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন৷ তিনি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি। ওর মাথা ফেটে গিয়েছে। বাকি ছ’জন কর্মীও গুরুতরভাবে আহত হয়েছে।

উত্তপ্ত রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ

একই রাজাবাজার সায়েন্স কলেজেও তৈরি হচ্ছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে বলেন, ‘‘রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে কিছু ছেলেরা আসে, যারা নিজেদেরকে এবিভিপির বলে দাবি করে। তারা এসে আমাদের এসএফআইয়ের পতাকা পোড়ানোর চেষ্টা করে। ছাত্রীদের ধর্ষণের হুমকি দেয়। সেই সময় আমাদের কর্মীরা পৌঁছে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।’’

আরএসএস-এর ছাত্র সংগঠন এবিভিপি-র উদ্দেশে তাঁর হুঁশিয়ারি, ‘‘বাংলার ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে তৃণমূল ভয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন করাতে পারেনি, জানত উড়ে যাবে। এখন যদি তৃণমূলের ট্রেনিং নিয়ে জার্সি বদলানো এবিভিপি বেআইনিভাবে ক্যাম্পাস দখল নিতে আসে, তাহলে প্রতিরোধ হবে।’’

কী বলছে এবিভিপি?

এভিবিপির মহানগর সম্পাদক স্বাধীন হালদার বলেন, ‘‘কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাস ও রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ দুটোতেই আমরা অধ্যাপকদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম। তখন বেরোনোর সময় আচমকাই বাম ঘনিষ্ঠ কিছু দল আমাদের উপর আক্রমণ চালায়। আমাদের বেশ কিছু কর্মী আহত হয়েছে। ইতিমধ্যে তারা চিকিৎসাধীন। তারা অপেক্ষা করছিলেন কখন আমরা বেরোবো, তারপরেই আমাদের উপর আঘাত করবে। এইভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বাধা দেওয়া কখনোই কাম্য নয়।’’

