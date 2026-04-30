'স্ট্রং রুম ডিউটি' ঘিরে কর্পোরেশনে নজিরবিহীন বিতর্ক ! ক্ষোভে ফুঁসছেন মালা রায়
তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে অধিবেশনেই অধ্যক্ষ স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এই অনুপস্থিতির নেপথ্যে কার নির্দেশ রয়েছে তা খতিয়ে দেখা হবে ।
Published : April 30, 2026 at 9:36 PM IST
কলকাতা, 30 এপ্রিল: কলকাতা পুরসভার মাসিক অধিবেশনে ঘটল নজিরবিহীন ঘটনা । একাধিক শীর্ষ বিভাগীয় আধিকারিকের অনুপস্থিতি নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করলেন অধ্যক্ষ মালা রায় । অধিবেশনেই তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এই অনুপস্থিতির নেপথ্যে কার নির্দেশ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হবে ।
বুধবার ছিল রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোট ৷ ফল গণনা হবে 4 মে ৷ স্বভাবতই, এখন স্ট্রংরুম ঘিরে কঠোর নিরাপত্তা ৷ পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি পুর কমিশনার তথা ডিইও (নর্থ) স্মিতা পাণ্ডের নির্দেশে একাধিক বিভাগীয় আধিকারিককে স্ট্রং রুম ডিউটিতে পাঠানো হয়েছে । তার জেরেই এদিন অধিবেশনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিক উপস্থিত থাকতে পারেননি ।
অধ্যক্ষের কথায়, "পুরসভা একটি জনপরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা । এই অধিবেশনে মেয়রকে কাউন্সিলরদের প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় । আইন অনুযায়ী, সমস্ত বিভাগের শীর্ষ আধিকারিকদের উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক । কিন্তু আজ অনেকেই অনুপস্থিত, এটা মেনে নেওয়া যায় না ।"
এভাবে পুর কর্মীদের ভোটের ডিউটিতে পাঠানোর ঘটনায় কমিশনের নিয়ম নিয়েও উঠছে প্রশ্ন । 'প্রসিডিংস অ্যান্ড কন্ডাক্ট অফ বিজনেস রুল, 1984' অনুযায়ী, পুরসভার শীর্ষ আধিকারিকদের নির্বাচন সংক্রান্ত স্ট্রং রুম বা ভোট পরিচালনার ডিউটিতে দেওয়ার বিধান নেই বলেই দাবি পুরসভার একাংশের । তাঁদের কাজ মূলত শহরের পরিষেবা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ।
তবু এবার ব্যতিক্রমী ভাবে ডিজি সিভিল জ্যোতি প্রকাশ সরকার, ডিজি (উত্তর) উৎপল মিশ্রী, পরিবেশ বিভাগের পার্থ সামন্ত, আলোক বিভাগের দেবাশিস দাস, রাস্তা বিভাগের সুকান্ত দাস, নিকাশি বিভাগের শান্তনু ঘোষ, পরিকল্পনা ও উন্নয়নের অমিতাভ পাল এবং বিল্ডিং বিভাগের উজ্জ্বল সরকার-সহ একাধিক শীর্ষ আধিকারিককে রোস্টার ডিউটিতে পাঠানো হয়েছে । ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রের স্ট্রং রুমে ইভিএম নিরাপত্তা তদারকির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাঁদের ।
নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন মেনেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনিক মহলের দাবি । তবে প্রশাসনের এমন সিদ্ধান্তে অবাক হয়েছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনেকেই ৷ তাঁরা প্রশ্ন তুলছেন, শহরের জরুরি পুর পরিষেবা ছেড়ে কীভাবে শীর্ষ আধিকারিকদের এই কাজে নিযুক্ত করা হল ? তাঁদের মতে, ডিইও দফতরের নিজস্ব কর্মী থাকতেই পুরসভার উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের এভাবে অন্য কাজে পাঠানো যুক্তিযুক্ত নয় । ফলে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ঘিরে শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক ।
আরও পড়ুন:
