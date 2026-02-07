ETV Bharat / politics

রাজ্য বাজেটের লক্ষ্য অনুপ্রবেশকারীদের সাহায্য, মমতাকে আক্রমণ অমিত শাহের ডেপুটির

শনিবার শিলিগুড়িতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই দাবি করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের সরকার অত্যাচারী৷ অনুপ্রবেশকারীদের উন্নয়ন ও প্রশ্রয়ের সরকার৷

Nityanand Rai
শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 7, 2026 at 6:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

শিলিগুড়ি, 7 ফেব্রুয়ারি: রাজ্যের বাজেট নিয়ে এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রশংসার পাশাপাশি শনিবার রাজ্য বাজেট ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার আদতে অনুপ্রবেশকারীদের আরও উন্নয়নের বাজেট বলে তীব্র কটাক্ষ করেন তিনি।

এদিন শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন নিত্যানন্দ রাই৷ সেখানে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল, শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ, বিজেপির শিলিগুড়ি বিভাগের কনভেনার রথীন্দ্র বোস-সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

রাজ্য বাজেটের লক্ষ্য অনুপ্রবেশকারীদের সাহায্য, মমতাকে আক্রমণ অমিত শাহের ডেপুটির (ইটিভি ভারত)

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নিত্যানন্দ রাই বলেন, "কেন্দ্রের বাজেট গোটা দেশ তো বটেই, পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নেও ব্যাপক প্রভাব ফেলবে। শুধু শর্ত একটাই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার যাতে তাতে বাধা না দেয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার তুষ্টিকরণের বাজেট করেছে। এই বাজেট না এই রাজ্যের জন্য ভালো, না দেশের জন্য ভালো। আসলে তিনি অনুপ্রবেশকারীদের সাহায্যের জন্য এই ধরনের বাজেট করেছেন।’’

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই আরও বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রেরণায় ও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের উপস্থাপিত এই বাজেট ‘বিকশিত ভারত’ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। যুব, কৃষক, নারী ও দরিদ্র—এই চার স্তম্ভের কল্যাণ ও উন্নয়নই বাজেটের মূল লক্ষ্য। এই বাজেট কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পরিকাঠামো শক্তিশালীকরণ এবং ‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ’-এর ভাবনা বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।"

Nityanand Rai
শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই (নিজস্ব ছবি)

ভারত ইতিমধ্যেই বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি হয়েছে এবং শীঘ্রই তৃতীয় স্থানে পৌঁছবে বলেও তিনি দাবি করেন। তিনি বলেন, "গঠনমূলক সংস্কার, রাজকোষীয় সংযম ও সরকারি বিনিয়োগের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনশীলতা, পরিবারের ক্রয়ক্ষমতা এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আরও বাড়বে। আধুনিক প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশেও এই বাজেটে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।"

এরপর মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করে বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার অত্যাচারী সরকার। উন্নয়ন বিরোধী সরকার, যুবসমাজ বিরোধী সরকার। এই সরকার যুব সমাজের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারে ঠেলে দেবে। মমতার সরকার অনুপ্রবেশকারীদের সাহায্য করছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের উন্নয়ন মানে হল অনুপ্রবেশকারীদের উন্নয়ন। অনুপ্রবেশকারীদের প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে, তাদের ঠাঁই দেওয়া হচ্ছে। আর এটা মমতার সরকারের জন্য বিপদের ঘণ্টা বাজাবে।"

আরও পড়ুন -

  1. এই বাজেট 'নির্বাচনী ইস্তাহার'! অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে মহিলাদের 3 হাজারের প্রতিশ্রুতি শুভেন্দুর
  2. 5 মিনিটেই শেষ রাজ্যপালের বক্তৃতা, ‘হ্যাটস অফ’ শুভেন্দুর, মমতা দিলেন ধন্যবাদ

TAGGED:

NITYANAND RAI
MAMATA BANERJEE
BENGAL BUDGET 2026
রাজ্য বাজেট
NITYANAND RAI SLAMS MAMATA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.