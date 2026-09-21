মৎস্য চাষে বিপুল সম্ভাবনা, রাজ্যকে 9 কোটি বরাদ্দ কেন্দ্রের ! নিশানায় পূর্বতন সরকার

মৎস্য চাষে বিপুল সম্ভাবনা, রাজ্যকে 9 কোটি বরাদ্দ কেন্দ্রের ! নিশানায় পূর্বতন সরকার
Centre Allocation for Fish Farming in West Bengal: বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার মতো শুখা এলাকায় ছ’টি 'অমৃত সরোবর'-এর অনুমোদন ৷
Published : September 21, 2026 at 7:17 PM IST
নিউটাউন, 21 সেপ্টেম্বর: কেন্দ্রীয় মৎস্যমন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিংয়ের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ রাজ্যের মৎস্য ব্যবসায় সার্বিক উন্নয়নের জন্য 9 কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্র ৷ একইসঙ্গে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার মতো শুখা এলাকায় ছ’টি 'অমৃত সরোবর'-এর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে ৷ এই বৈঠকে বিগত তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে কেন্দ্রের সঙ্গে চূড়ান্ত অসহযোগিতার অভিযোগ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দু’জনেই ৷ আগামী দিনে রাজ্যের মৎস্য পরিকাঠামোকে ঢেলে সাজাতে কেন্দ্রের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার বার্তাও দেন শুভেন্দু ৷
বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিগত সরকারের সমালোচনা করে বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারত সরকার যে সমস্ত স্কিমগুলি চালু করেছেন, তাতে অংশগ্রহণ করেনি বিগত সরকার অথবা অংশগ্রহণ করে থাকলেও পারফরম্যান্স খুব খারাপ ছিল ৷"
মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, "এর আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পর্যালোচনা বৈঠকে একজন ডেপুটি ডিরেক্টর পদমর্যাদার অফিসার পাঠিয়ে দেওয়া হতো ৷ সরকারের সর্বোচ্চ স্তরের বৈঠকে কোনও উপযুক্ত তথ্যই কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া হতো না ৷" তবে, বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর গত চার মাসে মৎস্য দফতরে বড়সড় বদল এসেছে বলে দাবি করেন তিনি ৷ শুভেন্দু জানান, ইতিমধ্যেই ডিজিটাল পোর্টালে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা পেতে 2 লক্ষ 80 হাজার মৎস্যজীবী আবেদন করেছেন এবং 1 লক্ষ 20 হাজার জনের রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হয়েছে ৷
এদিনের দীর্ঘ বৈঠকে সুন্দরবন-সহ বঙ্গোপসাগরীয় উপকূলবর্তী এলাকা থেকে শুরু করে দার্জিলিং, কালিম্পংয়ের মতো পাহাড়ি এলাকায় মাছ চাষ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় ৷ মৎস্যজীবীদের কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ঋণ দেওয়া এবং প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার আওতায় রাজ্যের অধিকাংশ মৎস্যজীবীকে আনার বিষয়েও রূপরেখা তৈরি হয়েছে ৷
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "নীতীশজি এবং আপনি যেমন বিহারে জঙ্গলরাজ শেষ করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন ৷ পশ্চিমবঙ্গে গত 50 বছর ধরে সেভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে শুধু বিরোধই করা হয়েছে, কোনও ভালো কাজ হয়নি ৷ পশ্চিমবঙ্গকে নতুনভাবে দাঁড় করানোর জন্য আপনিও আমাকে পুরোপুরি সাহায্য করুন ৷"
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিং নিজেও তৃণমূল সরকারের অসহযোগিতার কথা তুলে ধরেন ৷ তিনি জানান, বছর খানেক আগে তিনি যখন কলকাতায় এসেছিলেন, তখন রাজ্যের তরফে কোনও তথ্য তাঁকে দেওয়া হয়নি ৷ তাঁর কথায়, "আগের সরকার তো কিছুই করেনি ৷ প্রধানমন্ত্রী নীল বিপ্লব বা মৎস্য সম্পদ যোজনার মতো প্রকল্প শুরু করলেও বাংলায় তা বাস্তবায়িত হয়নি ৷ কারণ বাংলার যে আগের সরকার ছিল, তারা কোনও কাজ করতে চাইত না ৷"
মন্ত্রীর অভিযোগ, "আগের সরকার হয়তো ভাবত যে মৎস্যজীবীরা স্বনির্ভর হয়ে গেলে, তারা আর ভোট দেবে না ৷" তবে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে চার মাসে যে কাজ হয়েছে, তার ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি ৷
রাজ্যে মাছ উৎপাদন ও রফতানি বৃদ্ধির বিপুল সম্ভাবনা দেখছে কেন্দ্র ৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মতে, সুন্দরবন আগামী দিনে ব্ল্যাক টাইগার শ্রিম্প এবং মাড ক্র্যাবের অন্যতম হাব হয়ে উঠতে পারে ৷ পাশাপাশি, পূর্ব মেদিনীপুর এবং দুই 24 পরগনার উপকূলবর্তী এলাকায় অ্যাকোয়াকালচার তৈরি করে রফতানি বাড়ানো সম্ভব ৷ মৎস্যজীবীদের সুরক্ষায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের কথাও জানান মন্ত্রী ৷ গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া ট্রলারগুলিতে স্যাটেলাইট নিয়ন্ত্রিত 'ট্রান্সপন্ডার' বসানো হচ্ছে ৷ এর মাধ্যমে মৎস্যজীবীরা পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার পাশাপাশি খারাপ আবহাওয়ার অ্যালার্ট পাবেন ৷ এমনকি সমুদ্রে কোথায় মাছ বেশি মিলবে, সেই গাইডেন্সও দেবে এই যন্ত্র ৷ রাজ্যে ইতিমধ্যেই এই ট্রান্সপন্ডার দেওয়া শুরু হয়েছে ৷
আগামী মাসে 'প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা-2' লঞ্চ হতে চলেছে ৷ সেখানে মূলত মাছের ভ্যালু এডিশন, প্রসেসিং, প্যাকেজিং ও কোল্ড চেইন সিস্টেম ডেভেলপ করার উপর জোর দেওয়া হবে ৷ এই কাজে রাজ্য সরকারকে কেন্দ্র সবরকম সহযোগিতা করবে বলে আশ্বাস দেন মন্ত্রী ৷ তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই যৌথ প্রচেষ্টায় আগামী দিনে মাছ উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে শীর্ষস্থান দখল করবে ৷