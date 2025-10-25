স্ত্রী গুন্ডা, তৃণমূলের কৃষ্ণেন্দু নিজে ঘরে ভয়ে থাকেন ! কটাক্ষ সুকান্তর

স্ত্রী গুন্ডা, তৃণমূলের কৃষ্ণেন্দু নিজে ঘরে ভয়ে থাকেন ! কটাক্ষ সুকান্তর
পালটা হাফ প্যান্ট মন্ত্রী বলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারকে আক্রমণ ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর ।
Published : October 25, 2025 at 9:35 PM IST
মালদা, 25 অক্টোবর: এবার ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর স্ত্রী কাকলিকে গুন্ডা বলে কটাক্ষ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার । পালটা হাফ প্যান্ট মন্ত্রী বলে বালুরঘাটের সাংসদকে কটাক্ষ কৃষ্ণেন্দুর ।
দু'দিন আগেই কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর স্ত্রীর বিরুদ্ধে বিজেপি নেতার ছেলেকে পার্টি অফিসে নিয়ে গিয়ে মারধরের অভিযোগ উঠে । সেই ঘটনা নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন বিজেপি নেতা । যদিও বিজেপি নেতার সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছিলেন কৃষ্ণেন্দুর কাউন্সিলর স্ত্রী ।
শনিবার সকালে মালদা টাউন স্টেশনে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন বালুরঘাটের সাংসদ । সেই কর্মসূচি শেষ করার পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সুকান্ত মজুমজার বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে একটি গাছ মায়ের নামে লাগানোর কর্মসূচি চলছে । মালদা টাউন স্টেশন ইতিমধ্যে অমৃতভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় অনেক আধুনিক হয়ে গিয়েছে । মালদা টাউন স্টেশনের সামনে পার্কে গাছ লাগানোর কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে ।"
এরপর ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর স্ত্রীর বিরুদ্ধে বিজেপির নেতার ছেলেকে মারধরের অভিযোগ প্রসঙ্গে মুখ খোলেন সুকান্ত মজুমদার ৷ তিনি বলেন, "ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যানের স্ত্রী গুন্ডা । সেটা সকলের জানা । আমার কাছে খবর আছে, কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী নিজে ঘরে ভয়ে থাকেন । বউয়ের ভয়ে উনি এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ান । ওই মহিলার যে মুখের ভাষা, সেটা এলাকার লোকেদেরই জিজ্ঞেস করুন ওঁরা বলে দেবেন । উনি অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন ।"
পালটা সুকান্ত মজুমদারকে কটাক্ষ করে কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী বলেন, "ওঁর মুখে আমরাও অনেক ভাষা শুনেছি । আমাকেও উনি কবর দেওয়ার কথা বলেছিলেন । আমার স্ত্রীকে গুন্ডা বলছেন । গুন্ডার রাজনীতি ওঁরা করেন । ভাড়া করে গুন্ডা নিয়ে আসছেন । পুলিশ ঘটনার তদন্ত করুক । যদি আমার স্ত্রী এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকে তবে পুলিশ যা পদক্ষেপ করবে, তার মধ্যে আমরা কেউ মাথা গলাব না । ফ্রি জোন ৷ কাজল গোস্বামীর ছেলের সঙ্গে ঘটনা ঘটেছে ৷ সেই কাজল গোস্বামীর কতজনের টাকা চিট করেছে । ও একটা কোম্পানি খুলেছিল পুরাতন মালদায় ৷ পাড়াতে কী করে, সেটাও আমাদের জানা । হাফ প্যান্ট মন্ত্রীর মুখে এমন ভাষা মানায় না ।"