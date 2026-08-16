‘স্বাস্থ্য কেবল সেবা নয়, সামাজিক ন্যায়ের স্তম্ভ’, বাংলায় আয়ুষ্মান ভারতের সূচনায় বার্তা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

‘স্বাস্থ্য কেবল সেবা নয়, সামাজিক ন্যায়ের স্তম্ভ’, বাংলায় আয়ুষ্মান ভারতের সূচনায় বার্তা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর
রাজ্যের 1 কোটি 43 লক্ষ পরিবারের প্রায় 6 কোটি সদস্য 'আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা'র সুবিধা পাবেন ৷
Published : August 16, 2026 at 8:07 PM IST
কলকাতা, 16 অগস্ট: স্বাস্থ্য পরিষেবা কোনও অনুগ্রহ নয়, তা সামাজিক ন্যায় ও মৌলিক অধিকার, এই বার্তাকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গে চালু হল কেন্দ্রের স্বাস্থ্য প্রকল্প 'আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা' এবং রাজ্যের নিজস্ব 'মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বীমা যোজনা' ৷ রবিবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত 'আয়ুষ্মান দিবস'-এর মূল মঞ্চ থেকে এই জোড়া স্বাস্থ্য সুরক্ষার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী অনুপ্রিয়া প্যাটেল ৷
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় এবং বিজেপি নেতা তথা অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী ৷ বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকারের 100 দিন পূর্তির মুহূর্তে কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে সার্বিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল বলে দাবি করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৷
বিগত দেড় দশকের রাজনৈতিক টানাপোড়েন ও স্বাস্থ্য প্রকল্প আটকে থাকার প্রেক্ষাপট তুলে ধরে মন্ত্রী অভিযোগ করেছেন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার না-দেওয়ায় এতদিন বঞ্চিত থেকেছেন বাংলার মানুষ ৷ তিনি বলেন, "স্বাস্থ্য কেবল একটি সেবা নয়, স্বাস্থ্য সামাজিক ন্যায়বিচারের (সোশাল জাস্টিস) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ ৷ আর দেশের মধ্যে কোনও পরিবারের সামনে যেন এমন নিরুপায় বা সংকটজনক পরিস্থিতি তৈরি না-হয়, যে কোনও সদস্য গুরুতর অসুস্থ হলেও তাঁকে চিকিৎসা এবং পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তার মধ্যে যে কোনও একটিকে বেছে নিতে হয় ৷"
তিনি আক্ষেপের সুরে বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকার একবার নয়, বহুবার চেষ্টা করেছে ৷ আমাদের বিভাগীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা একাধিকবার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন এবং বহুবার অনুরোধ জানিয়েছেন যে প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা একটি জনকল্যাণমূলক প্রকল্প ৷ তবু বাংলায় এই প্রকল্প শুরু হয়নি । যখন জনকল্যাণ সরকারের অগ্রাধিকারের মধ্যে থাকে-না, তখন আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার মতো কল্যাণমূলক প্রকল্পকেও দেড় দশক অপেক্ষা করতে হয় ৷"
রাজ্যের স্বাস্থ্য সুরক্ষার রূপরেখা ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, "আয়ুষ্মান ভারতের আওতায় পশ্চিমবঙ্গের 1 কোটি 43 লক্ষ পরিবার অর্থাৎ, প্রায় 6 কোটি মানুষ প্রতিবছর পরিবার পিছু 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত সম্পূর্ণ ক্যাশলেস ও পেপারলেস চিকিৎসা পাবেন ৷"
রাজ্যের 1,030টি তালিকাভুক্ত হাসপাতালের পাশাপাশি 'ইন্টার-স্টেট পোর্টেবিলিটি'র সুবাদে দেশজুড়ে 38 হাজারেরও বেশি সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে এই সুবিধা মিলবে ৷ এর বাইরে থাকা বাকি 80 লক্ষ পরিবারকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা দিতে রাজ্য সরকার চালু করেছে 'মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বীমা যোজনা' ৷ একই সঙ্গে আয়ের মাপকাঠি নির্বিশেষে রাজ্যের প্রায় 35 লক্ষ প্রবীণ নাগরিককে (70 বছর বা তদূর্ধ্ব) বিনামূল্যে এই সুরক্ষার আওতায় আনা হয়েছে ৷
মন্ত্রীর কথায়, "আমাদের সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আমাদের দেশের প্রবীণরা, যাঁরা সমাজের মেরুদণ্ড, তাঁরা মাথা উঁচু করে বাঁচবেন ৷ এ ছাড়া তিন লক্ষ আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীও এই প্রকল্পের সুবিধাভোগী হচ্ছেন ৷" ওষুধের বিপুল খরচ কমাতে রাজ্যে 100টি 'অমৃত ফার্মেসি' এবং 458টি 'প্রধানমন্ত্রী জন ঔষধি কেন্দ্র' চালুর জন্য চুক্তি স্বাক্ষরের কথা ঘোষণা করেন তিনি ৷ যেখান থেকে ব্র্যান্ডেড ও জেনেরিক ওষুধ 50 থেকে 80 শতাংশ পর্যন্ত কম দামে মিলবে ৷
কেন্দ্রের 'বিকশিত ভারত 2047' রূপকল্পের কথা স্মরণ করিয়ে অনুপ্রিয়া বলেন, "বিকশিত ভারত তখনই গড়ে উঠবে, যখন 'সুস্থ ভারত' গড়ে উঠবে ৷ আর সুস্থ ভারত গড়ে তুলতে হলে, আমাদের সুস্থ পশ্চিমবঙ্গ গড়ে তুলতে হবে ৷" সমবায় যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো বা 'কো-অপারেটিভ ফেডারেলিজম'-এর মাধ্যমে বাংলার মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষাকে সুদৃঢ় করাই তাঁদের সরকারের মূল অঙ্গীকার বলে জানান অনুপ্রিয়া প্যাটেল ৷