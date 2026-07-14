আগে বাংলায় এলে আত্মা কাঁদত! মমতাকে নিশানা করে কটাক্ষ মোদির মন্ত্রী শিবরাজের

আগে বাংলায় এলে আত্মা কাঁদত! মমতাকে নিশানা করে কটাক্ষ মোদির মন্ত্রী শিবরাজের
মঙ্গলবার নবান্নে রাজ্য়ের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন ও কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ।
Published : July 14, 2026 at 4:41 PM IST
কলকাতা, 14 জুলাই: রাজ্যে পালাবদলের পর নবান্নের ছবিটা অনেকটাই বদলে গিয়েছে ৷ একসময় যে কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত ছিল নিত্যদিনের ঘটনা, আজ সেখানে সমন্বয়ের সুর ৷ মঙ্গলবার নবান্ন সভাঘরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকের পর সেই ছবিটাই আরও একবার স্পষ্ট করলেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন ও কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ৷
এদিন রাজ্যের নতুন সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করার পাশাপাশি পূর্বতন সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেন তিনি ৷ ক্ষোভ উগরে দিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, ‘‘আগে যখন পশ্চিমবঙ্গের এই পবিত্র মাটিতে আসতাম, তখন মন ব্যথিত হতো, আত্মা কাঁদত ৷ উন্নয়নমূলক কাজ ব্যাহত ছিল ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলো ঠিকভাবে নিচতলা পর্যন্ত পৌঁছত না ৷’’
আগের সরকারের অসহযোগিতার কারণে রাজ্যে পরিকাঠামো উন্নয়নের বিপুল কাজ থমকে ছিল বলে অভিযোগ করেন শিবরাজ ৷ তিনি জানান, রাস্তা, হাইওয়ে, রেল, মেট্রো থেকে শুরু করে গ্যাস পাইপলাইনের প্রায় 82 হাজার 492 কোটি টাকার কাজ আটকে ছিল দীর্ঘদিন ৷ পূর্বতন সরকারের আমলে হওয়া সেই জট ছাড়িয়ে কাজ শুরু করায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে এদিন অভিনন্দন জানান তিনি ৷
সেই সঙ্গে রাজ্যের পাওনা মেটানোর বিষয়েও বড় ঘোষণা করেন ৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, আগামী 31 মার্চ পর্যন্ত গ্রামোন্নয়নের জন্য কেন্দ্র 8 হাজার 508 কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে ৷ এর সঙ্গে রাজ্যের অংশ যুক্ত হলে মোট অর্থের পরিমাণ দাঁড়াবে 12 হাজার 64 কোটি টাকারও বেশি ৷
এই বিপুল অর্থ মূলত গ্রামীণ এলাকার সার্বিক উন্নয়নে ব্যবহার করা হবে ৷ 100 দিনের কাজের বদলে এখন থেকে 125 দিনের কাজ মিলবে ৷ এমনকি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা এল নিনোর প্রভাবে কোনও জেলায় সমস্যা হলে আরও 50 দিনের অতিরিক্ত কাজ দেওয়া হবে, যাতে গরিব মানুষকে ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে যেতে না হয় ৷ গ্রামের রাস্তা, স্কুল, হাসপাতাল বা পুকুর সংস্কারের কাজেও জোর দেওয়া হচ্ছে ৷
আবাস যোজনা প্রসঙ্গে শিবরাজ জানান, বৃষ্টির কারণে কাঁচা বাড়ির সমীক্ষার মেয়াদ 15 অগস্ট পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে ৷ তবে গরিব মানুষ যাতে দ্রুত মাথার ওপর ছাদ পান, তার জন্য প্রথম পর্যায়ে এক লক্ষ বাড়ির অনুমোদন ইতিমধ্যেই দিয়ে দিয়েছে গ্রামোন্নয়ন দফতর ৷ ভেরিফিকেশন শেষ হলেই বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হবে ৷ পাশাপাশি, রাজ্যের মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির জন্য 245 কোটি টাকার ব্যাঙ্ক ঋণ এবং 50 কোটি টাকার কমিউনিটি ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড বরাদ্দ করা হয়েছে ৷
বাংলার কৃষিকাজেরও ঢালাও প্রশংসা শোনা গিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর গলায় ৷ তিনি জানান, সরকারি সাহায্য ছাড়াই এ রাজ্যের কৃষকরা ফসল উৎপাদনে নতুন রেকর্ড গড়ছেন ৷ এবার কৃষির সার্বিক উন্নতির জন্য ভারত সরকারের আইসিএআর-এর বিজ্ঞানীরা একটি বৈজ্ঞানিক রোডম্যাপ তৈরি করছেন ৷ রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল এবং আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করে এই রূপরেখা চূড়ান্ত হবে ৷
তিনি আরও জানান, চমকপ্রদ খবর হল, এবার পশ্চিমবঙ্গই হয়ে উঠবে সমগ্র পূর্ব ভারতের বীজ উৎপাদনের মূল হাব ৷ আগে অন্ধ্রপ্রদেশ বা পঞ্জাব থেকে পাট, ভুট্টা ও আলুর বীজ আনতে হতো ৷ এখন এই রাজ্যেই হাইব্রিড বীজ উৎপাদিত হবে ৷ চুঁচুড়া রাইস রিসার্চ স্টেশনটিকেও সেন্টার অফ এক্সেলেন্স হিসেবে গড়ে তোলার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি ৷ এছাড়া মালদায় উন্নত মানের ফলের চারা তৈরির জন্য 100 কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে ৷
কৃষকদের আর্থিক সুরাহা দিতে বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছে কেন্দ্র ৷ পূর্বতন সরকারের আমলে মাত্র 12 লক্ষ কৃষকের হাতে কিষান ক্রেডিট কার্ড পৌঁছেছিল বলে অভিযোগ করেন শিবরাজ ৷ এখন নাবার্ড ও ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিদের নিয়ে গ্রামে গ্রামে শিবির করে কৃষকদের ক্রেডিট কার্ড দেওয়া হবে ৷ মহাজনের ঋণ থেকে চাষিদের মুক্তি দিতেই এই পদক্ষেপ ৷
'জনকল্যাণ শিবির' ও 'খেত বাঁচাও' অভিযানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মাননিধিতে বহু কৃষকের নাম যুক্ত হওয়ায় রাজ্য সরকারকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন তিনি ৷ সবশেষে রাজ্যের প্রতি পূর্ণ সহযোগিতার বার্তা দিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, "ভবিষ্যতেও পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে ভারত সরকার কোনও ত্রুটি রাখবে না, কদমে কদম এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার চলবে ৷"