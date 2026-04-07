তুষ্টিকরণের রাজনীতি আর চলবে না! রূপার প্রচারে তৃণমূলকে নিশানা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মেঘওয়ালের
মেঘওয়ালের দাবি, বাংলায় আর তুষ্টিকরণের রাজনীতি চলবে না । মানুষ উন্নয়ন চান, স্বচ্ছ প্রশাসন চান । নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই মানুষ এবারে তৃণমূলকে বিদায় জানাবে ৷
Published : April 7, 2026 at 5:39 PM IST
বারুইপুর, 7 এপ্রিল: মনোনয়ন জমার দিনেই সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র যেন পরিণত হল রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শনের মঞ্চে । বিজেপি প্রার্থী রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের সমর্থনে এদিন এলাকায় এসেছিলেন কেন্দ্রীয় আইন প্রতিমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল ৷ তাঁর উপস্থিতিতে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস আরও বেড়ে যায়।
মনোনয়ন জমা দেওয়ার আগে রূপাকে পাশে নিয়ে বড় মিছিল করেন বিজেপি নেতারা । সেই মিছিলে পা মেলান অর্জুন রাম মেঘওয়ালও । মিছিল ঘিরে নিরাপত্তার কড়া ব্যবস্থা করা হয় প্রশাসনের তরফে। তবে উত্তেজনার আবহ থাকলেও বড় ধরনের কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি ।
সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে শাসকদলকে নিশানা করেন কেন্দ্রীয় আইন প্রতিমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল । তাঁর অভিযোগ, "বাংলার মানুষ সুশাসনের জন্য বিজেপিকে বেছে নিতে শুরু করেছে, সেটা এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে । গত 15 বছর ধরে বাংলায় দুর্নীতি আর তুষ্টিকরণের রাজনীতি চলছে ৷ সাধারণ মানুষ সেই বাস্তবতা অনুধাবন করেছেন ।"
তিনি আরও বলেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যেখানে 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকার রয়েছে, সেখানে উন্নয়নের গতি অনেক দ্রুত হয়েছে । পরিকাঠামো উন্নয়ন থেকে শুরু করে কর্মসংস্থান, সব ক্ষেত্রেই ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে বলে দাবি করেন তিনি । তাঁর কথায়, "বাংলার মানুষও সেই উন্নয়নের স্বাদ পেতে চান । তাই এবার পরিবর্তনের হাওয়া বইছে রাজ্যে ।"
অন্যদিকে, আত্মবিশ্বাসী সুরে বিজেপি প্রার্থী রূপা গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "এলাকার মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে । উন্নয়নই এবার মূল ইস্যু ।" রাস্তাঘাট, পানীয় জল, কর্মসংস্থান এই সব সমস্যাকে সামনে রেখেই প্রচারে নামার কথা জানান তিনি ।
মেঘওয়ালের আরও সংযোজন, "বাংলায় আর তুষ্টিকরণের রাজনীতি চলবে না। মানুষ উন্নয়ন চান, স্বচ্ছ প্রশাসন চান। নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই এই পরিবর্তন আসবে এবং তৃণমূলকে বাংলার মানুষ বিদায় জানাবে ।" তাঁর এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে।
মনোনয়নের দিন ঘিরে সোনারপুর দক্ষিণে যে রাজনৈতিক উত্তাপ তৈরি হয়েছে, তাতে স্পষ্ট এই কেন্দ্রের লড়াই আগামী দিনে আরও তীব্র হতে চলেছে । রাজনৈতিক মহলের মতে, শুরুটা যতটা জোরাল, লড়াইও ততটাই জমজমাট হওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে ।
