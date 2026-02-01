ETV Bharat / politics

বাজেট 2026: রাজ্যপাল থেকে অধীর-শুভেন্দু-সিপিআইএম, কার কী বক্তব্য?

রবিবার সংসদে 2026-27 অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন৷ সেই নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন রাজ্যপাল, অধীর চৌধুরী ও শুভেন্দু অধিকারী৷ বিবৃতি দিয়েছে সিপিআইএম-ও৷

বাজেট 2026: রাজ্যপাল থেকে অধীর-শুভেন্দু-সিপিআইএম, কার কী বক্তব্য? (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 1, 2026 at 6:32 PM IST

কলকাতা, 1 ফেব্রুয়ারি: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন রবিবার লোকসভায় 2026-27 আর্থিক বছরের বাজেট প্রস্তাব পেশ করেন৷ সেখানে পশ্চিমবঙ্গের জন্য ডানকুনি-সুরাত ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডর, বারাণসী-শিলিগুড়ি হাইস্পিড ট্রেন, দুর্গাপুরকে কেন্দ্র করে শিল্প-হাব তৈরির মতো একাধিক বিষয় রয়েছে৷

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট ভাষণ শেষ হওয়ার পর এই নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন অনেকেই৷ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এই বাজেটের প্রশংসা করেছেন৷ তাঁর দাবি, এই বাজেটের সুফল পেতে হলে এবার বাংলায় বিজেপির সরকার আনতে হবে সাধারণ মানুষকে৷

বাজেট 2026: রাজ্যপাল থেকে অধীর-শুভেন্দু-সিপিআইএম, কার কী বক্তব্য? (ইটিভি ভারত)

অন্যদিকে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস জানিয়েছেন যে এই বাজেটে দীর্ঘমেয়াদী উন্নতির বার্তা দেওয়া হয়েছে৷ কংগ্রেসের অধীররঞ্জন চৌধুরী প্রশ্ন তুলেছেন, রুটি-রুজির ব্যবস্থা কোথায়? এদিকে সিপিআইএম-এর পলিটব্যুরোর তরফে এই নিয়ে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে৷ তারা এই বাজেটকে সম্পূর্ণ জনবিরোধী ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী বলে দাবি করেছে৷

রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস

কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বলেন, "যেখানে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা টালমাটাল, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের পেশ করা বাজেট দীর্ঘমেয়াদী উন্নতির বার্তা দিল। শিক্ষা-স্বাস্থ্য- কর্মসংস্থান সহ একাধিক প্রকল্পে আর্থিক উন্নতি হবে। কর্মসংস্থান হবে। বাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে। গ্রামীণ এলাকার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটবে।’’

রাজ্যপাল আরও বলেন, ‘‘টেক্সটাইল এমএসএমই-সহ একাধিক শিল্পের উন্নতি ঘটবে। স্বাস্থ্য-শিক্ষায় উন্নতি ঘটবে। কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে উন্নয়নে টক্কর দেবে বাংলা। কেন্দ্রীয় বাজেট বাংলার প্রতিটি মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করবে। এটাই এই বাজেটের অন্যতম প্রতিশ্রুতি।"

কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী

রবিবার নির্মলা সীতারামনের বাজেট নিয়ে বহরমপুরের প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী বলেন, "রুটি-রুজির ব্যবস্থা কোথায়? বাংলায় ভোট আছে বলে ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু, বেকারদের চাকরি কোথায়? বেকারদের সকার করার জন্যে কোনও ব্যবস্থা নেই। শিক্ষা-স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ কোথায়? সাধারণ গরিব মানুষের জন্য সামাজিক প্রকল্প কোথায়? 46 শতাংশ কৃষক আছেন আমাদের দেশে। তাঁদের জন্য কী করল? এক এক ডলার সমান ভারতীয় 90 টাকা। মনে রাখবেন, ট্রেন দিয়ে কী হবে!"

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী

রবিবার পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মতে, এই বাজেট শুধু জনমোহিনী ঘোষণা নয়, বরং বাস্তবে কর্মসংস্থান ও উন্নয়নের এক সুনির্দিষ্ট রূপরেখা। গত 15 বছরে বাংলাকে কার্যত ‘শিল্পের শ্মশানে’ পরিণত করেছে তৃণমূল সরকার, আর এই বাজেট সেখান থেকেই ঘুরে দাঁড়ানোর রসদ জোগাবে। ডানকুনি থেকে সুরাত পর্যন্ত ফ্রেট করিডর এবং দুর্গাপুরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডর তৈরির ঘোষণা রাজ্যের শিল্প মানচিত্রে বড় পরিবর্তন আনতে পারে। শিল্প ছাড়া কর্মসংস্থান বা রাজ্যের রাজস্ব বৃদ্ধি, কোনোটাই সম্ভব নয়।

তিনি জানান, আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার সময়সীমা 31 জুলাই পর্যন্ত করা এবং কর ব্যবস্থার সরলীকরণ সাধারণ মানুষকে বড় স্বস্তি দেবে। বর্তমান সময়ে ক্যানসার, ডায়াবিটিস এবং ব্লাড সুগারের মতো রোগ ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছে। এই বাজেটে জীবনদায়ী ওষুধের দাম কমানোর যে সংস্থান রাখা হয়েছে, তা সাধারণ মানুষের চিকিৎসা খরচ অনেকটাই কমিয়ে দেবে।

গ্রামীণ অর্থনীতি ও নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রেও বাজেটের প্রশংসা শোনা যায় বিরোধী দলনেতার গলায়। তিনি জানান, সারে ভর্তুকি বজায় রাখা এবং পিএম কিষান সম্মাননিধির বরাদ্দ বৃদ্ধি কৃষকদের মুখে হাসি ফোটাবে। পাশাপাশি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের ‘লাখপতি দিদি’ বানানোর লক্ষ্যমাত্রা এবং যুব সমাজের জন্য ‘খেলো ইন্ডিয়া’র মতো প্রকল্পে জোর দেওয়ার বিষয়টিও তিনি তুলে ধরেন। তাঁর মতে, এই বাজেট এক কথায় সর্বস্তরের মানুষের বাজেট।

তিনি আরও বলেন, “21টি রাজ্যে মানুষ কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুফল পাচ্ছেন, কিন্তু এখানে ডবল ইঞ্জিন সরকার না থাকায় মানুষ বঞ্চিত।” তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত বা বিশ্বকর্মা যোজনার মতো প্রকল্প চালু করতে দেওয়া হয়নি।

সিপিআইএম-এর বিবৃতি

এবারের বাজেট নিয়ে সিপিআইএম-এর পলিটব্যুরোর তরফে বিবৃতি দেওয়া হয়৷ সেখানে জানানো হয়েছে, কেন্দ্রীয় বাজেট শ্রমজীবী মানুষ, সমাজের সামাজিকভাবে নিপীড়িত অংশ এবং বৃহত্তর জাতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থের বিনিময়ে কয়েকটি বড় শিল্পগোষ্ঠী ও ধনী-সম্পদশালীদের সংকীর্ণ স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে মোদি সরকারের অন্ধ প্রতিশ্রুতির এক স্পষ্ট প্রমাণ। নির্মলা সীতারামন যে ‘রাজস্ব শৃঙ্খলার’ কথা সরকারের কৃতিত্ব হিসেবে দাবি করেছেন, তা আসলে শ্রমজীবী মানুষের অবস্থার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় সংকোচনের মাধ্যমে কর্পোরেট খাত ও ধনীদের কর ছাড় দেওয়ারই আরেকটি উপায়।

সিপিআইএম পলিটব্যুরোর বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন যে মোদি সরকারের মেয়াদ ‘স্থিতিশীলতা, আর্থিক শৃঙ্খলা, দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধি এবং পরিমিত মুদ্রাস্ফীতি’ দ্বারা চিহ্নিত। তিনি যা উল্লেখ করতে ব্যর্থ হয়েছেন তা হল, একমাত্র স্থিতিশীলতা ছিল কর্মজীবী মানুষের দুর্দশায়, যা ব্যাপক বেকারত্ব এবং কাজ থেকে সীমিত আয় দ্বারা চিহ্নিত৷ অন্যদিকে ‘দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধি’ কেবল ধনী এবং কর্পোরেট খাতের আয় ও সম্পদকেই চিহ্নিত করেছে।

বিবৃতিতে সিপিআইএম পলিটব্যুরো আরও দাবি করেছে, এই ক্রমবর্ধমান বৈষম্যকেই 2026-27 সালের বাজেট আরও উৎসাহিত করতে চলেছে এবং ভারতীয় অর্থনীতিকে জর্জরিত করা সংকটকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। বিশ্ব অর্থনীতিতে যা ঘটছে, তা থেকে উদ্ভূত সমস্যাগুলোর জন্য এটি একটি অত্যন্ত অপর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া।

