তৃণমূল কর্মীদের থানায় ডেকে হেনস্তা ! দিনহাটার আইসি’র বিরুদ্ধে কমিশনে উদয়ন

তৃণমূল কর্মীদের থানায় ডেকে হেনস্তা ! দিনহাটার আইসি’র বিরুদ্ধে কমিশনে উদয়ন
উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তৃণমূল কর্মীদের থানায় ডেকে বসিয়ে রাখার অভিযোগ ৷ বিজেপিকে সহযোগিতা করতেই পুলিশের চক্রান্ত বলে অভিযোগ উদয়নের ৷
Published : April 23, 2026 at 11:22 AM IST
দিনহাটা (কোচবিহার), 23 এপ্রিল: প্রথম দফার ভোটে দিনহাটা থানার আইসি-র বিরুদ্ধে অতিসক্রিয়তার অভিযোগ উঠল ৷ আর তাই নিয়ে দিনহাটা থানার আইসি বুধাদীপ্ত রায়ের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানালেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী উদয়ন গুহ ৷ অভিযোগ, বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দিনহাটার তৃণমূল নেতা ও কর্মীদের ফোন করে থানায় ডেকে পাঠাচ্ছেন আইসি ৷ বিনা কারণে তাঁদের হেনস্তা করার অভিযোগ তুলেছেন উদয়ন ৷
অভিযোগ উঠেছে, এ দিন সকাল থেকে দিনহাটা থানা এলাকার সব তৃণমূল নেতা ও কর্মীদের ফোন করছেন আইসি বুধাদীপ্ত রায় ৷ বিনা কারণে ফোন করে তৃণমূল নেতা ও কর্মীদের হুমকি দিচ্ছেন তিনি ৷ তাঁদের বলা হচ্ছে, বেশি বাড়াবাড়ি যেন না-করে ৷ তা না-হলে থানায় উঠিয়ে নিয়ে আসার হুমকি দেওয়া হচ্ছে ৷ অনেককে আবার থানায় এসে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন দিনহাটার তৃণমূল প্রার্থী উদয়ন গুহ ৷
তিনি এ নিয়ে নির্বাচন কমিশনে ইমেল মারফত অভিযোগ জানিয়েছেন ৷ সেখানে তিনি লিখেছেন, "আমি দিনহাটা বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী, দিনহাটা থানার আইসি বিনা কারণে সাধারণ নাগরিক এবং তৃণমূলের কর্মীদের হেনস্তা করছেন ৷ কোনও কারণ ছাড়াই তাঁদের থানায় ডেকে পাঠিয়ে হেনস্তা করা হচ্ছে ৷ কমিশনের কাছে আমার অনুরোধ, শান্তিপূর্ণ ও স্বচ্ছ নির্বাচন পরিচালনা করতে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হোক ৷"
এ নিয়ে পরবর্তী সময়ে উদয়ন গুহ বলেন, "আমাদের কাছে অভিযোগ এসেছে পুলিশ তৃণমূল কর্মীদের ডেকে পাঠাচ্ছে থানায় ৷ এটা কোনও অতিসক্রিয়তা নয় ৷ প্ল্যান করে বিজেপিকে সাহায্য করছেন আইসি দিনহাটা ৷ বারবার আমাদের কর্মীদের থানায় ডেকে পাঠানো হচ্ছে ৷ আজকে ভোট ফেলে লোকে থানায় যাবে ! ভয় দেখাচ্ছে ৷ বলবে, তোমার বিরুদ্ধে কমপ্লেন আছে ৷ এই বলে বসিয়ে রাখবে ৷ আর আজকে তো ভয় দেখাচ্ছে ৷ বলছে বেশি বাড়াবাড়ি করবে না, তাহলে দেখে নেব ৷ আমি নির্বাচন কমিশনে মেল করে অভিযোগ জানিয়েছি ৷ দিনহাটা থানার আইসি অতিসক্রিয় হয়ে নাগরিকদের ও তৃণমূল কর্মীদের হেনস্তা করছে ৷"