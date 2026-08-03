কাকলির ক্লিনিকে শশীর সঙ্গে আরও এক প্রাক্তন মন্ত্রী ! বৈদ্যনাথের দাবিতে শোরগোল
সোশাল মিডিয়া পোস্টে বড় ইঙ্গিত দিলেও ওই নেতার পরিচয় খোলসা করতে চাননি কাকলি-পুত্র বৈদ্যনাথ ঘোষ দস্তিদার ৷
Published : August 3, 2026 at 3:42 PM IST
কলকাতা, 3 অগস্ট: রাজ্য রাজনীতিতে ফের নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত । জল্পনার কেন্দ্রে এবার কালীঘাটের একটি গোপন বৈঠক । শনিবার এনসিপিআই সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের ফার্টিলিটি ক্লিনিকে যান তৃণমূলের প্রাক্তন মন্ত্রী শশী পাঁজা । এই বৈঠক ঘিরেই শুরু হয়েছিল জোর চর্চা । কিন্তু রবিবার সেই জল্পনায় নতুন মাত্রা যোগ করলেন কাকলি-পুত্র বৈদ্যনাথ ঘোষ দস্তিদার ।
তিনি দাবি করেছেন, মায়ের সঙ্গে হওয়া ওই বৈঠকে শশী পাঁজা একা ছিলেন না । তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য মন্ত্রিসভার আরও এক হেভিওয়েট প্রাক্তন সদস্য । বৈদ্যনাথের এই দাবির পরেই রাজনৈতিক মহলে তোলপাড় শুরু হয়েছে । দ্বিতীয় সেই প্রভাবশালী নেতা কে, তা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর তরজা ।
রবিবার সন্ধ্যায় সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেন বৈদ্যনাথ । সেখানে তিনি এই গোপন বৈঠকের কথা প্রকাশ্যে আনেন । বৈদ্যনাথ দাবি করেন, শনিবার কালীঘাটের ক্লিনিকে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়েছে । দীর্ঘক্ষণ ধরে চলা ওই বৈঠকে শশীর পাশাপাশি তৃণমূলের আরও এক প্রাক্তন মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন । তবে সেই নেতার পরিচয় খোলসা করতে চাননি তিনি । সোশাল মিডিয়ায় রহস্য জিইয়ে রেখে বৈদ্যনাথ লেখেন, "উপযুক্ত সময়েই সংবাদমাধ্যমের সামনে নাম প্রকাশ করা হবে ।" তাঁর এই একটি বাক্যেই রাজ্য রাজনীতিতে দলবদলের জল্পনা কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছে ।
যদিও বিষয়টি মানতে নারাজ কাকলি ঘোষ দস্তিদার ৷ তিনি বলেন, "আমি আল্ট্রাসাউন্ড ভারতবর্ষে প্রথম শুরু করেছিলাম । যাদের বন্ধ্যত্ব আছে, বাচ্চা হয় না তাদের ইংল্যান্ডে... ট্রেনিংটা ইংল্যান্ডে ছিল 1986-87 সালে । আমি 87-এর পরে দেশে ফিরে আসার পরে আমার প্রথম স্টুডেন্ট হচ্ছে ডাক্তার শশী পাঁজা । আরজি কর থেকে পাশ করে সে আমার সঙ্গে আল্ট্রাসাউন্ড শেখার জন্য কাজ শুরু করে 1987-88 । সেই থেকে আজ পর্যন্ত পার্টিকুলার আল্ট্রাসাউন্ডের কাজটা সে আমার ক্লিনিকে করে । সেজন্য সে প্রতিদিন ওখানে আসে, প্রতিদিন পেশেন্ট দেখে ।"
তিনি আরও বলেন, "এটা নিয়ে প্রথম যেটা বেরোলো, সেই খবরটাই তো ভুল, যে প্রথম দেখা গেল এখানে এসছে, কথা বলেছে । ও তো শুধু আজকে নয়, এই 30-35 বছর ধরে এখানে রোজ আসে । এখানে কাজ করে, এটা নিয়ে নতুন জল্পনা এটা করাটা বা খবরটা খাওয়ানো ঠিক নয় । আর অন্য কে কী পোস্ট করেছে আমি বলতে পারব না ৷ তার কাছে কোনও খবর থাকলে সে বলতে পারবে । আমি তো বললাম সে আল্ট্রাসাউন্ড করে, আমার স্টুডেন্ট, সেই জন্য তাই নিয়ে আমার সঙ্গে তার রোজই কথা হয় ।"
বিধানসভা নির্বাচনে বড়সড় ভরাডুবির পর থেকেই তৃণমূলের অন্দরে চূড়ান্ত ডামাডোল চলছে । দলের সাংগঠনিক কাঠামো কার্যত ভেঙে পড়েছে । সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত 'মহিলা ব্রিগেড'-এর ওপর । এই ব্রিগেডের চার মূল স্তম্ভের সমীকরণ এখন পুরোপুরি বদলে গিয়েছে । দলের সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়ে বারাসতের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার ইতিমধ্যেই এনসিপিআই-তে যোগ দিয়েছেন । বর্তমানে তিনি লোকসভায় ওই দলের মুখ্য সচেতক ।
রাজনৈতিক মহলের মতে, এনসিপিআই এখন কেন্দ্রে শাসক জোট এনডিএ-র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শরিক । ফলে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা-মন্ত্রীদের সঙ্গেও কাকলির যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা রয়েছে । এহেন এক নেত্রীর সঙ্গে শশী পাঁজার গোপন বৈঠক স্বাভাবিকভাবেই শাসক শিবিরের অস্বস্তি বাড়িয়েছে । শশী পাঁজার রাজনৈতিক অবস্থান নিয়েও দীর্ঘদিন ধরে ধোঁয়াশা ছিল । নির্বাচনে দলের হারের পর থেকেই তাঁকে আর সেভাবে সক্রিয় রাজনীতিতে দেখা যায়নি ।
দলীয় কর্মসূচিতেও তিনি ছিলেন গরহাজির । শোনা যাচ্ছিল, রাজনীতি থেকে দূরে সরে তিনি নিজের জন্মস্থান অন্ধ্রপ্রদেশে চলে গিয়েছেন । কিন্তু অগস্টের শুরুতে আচমকাই কলকাতায় ফিরে আসেন তিনি । কলকাতায় পা রেখেই সোজা কাকলির ক্লিনিকে তাঁর হাজির হওয়া রাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । তৃণমূলের জন্য এই মুহূর্তের পরিস্থিতি যথেষ্ট চিন্তার । দলের অন্দরে ভাঙন ক্রমশ চওড়া হচ্ছে ।
ইতিমধ্যেই তৃণমূলের 20 জন বিক্ষুব্ধ সাংসদ দল ছেড়ে এনসিপিআই-তে যোগ দিয়েছেন । কাকলি ঘোষ দস্তিদার সেই বিদ্রোহী সাংসদদেরই অন্যতম মুখ । শুধু তাই নয়, দলের একাংশ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গ ছেড়ে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন 'আসল তৃণমূল' শিবিরেও ভিড় জমিয়েছেন । এমন এক টালমাটাল পরিস্থিতিতে শশী পাঁজার মতো নেত্রীর কাকলির সঙ্গে বৈঠক করা মমতার শিবিরের জন্য বড়সড় ধাক্কা হতে পারে বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা ।
সব মিলিয়ে কালীঘাটের এই রুদ্ধদ্বার বৈঠক ঘিরে রাজনীতির পারদ চড়ছে । শশী পাঁজা কি এবার তবে নতুন রাজনৈতিক মঞ্চে পা রাখতে চলেছেন? তাঁর সঙ্গে থাকা দ্বিতীয় প্রাক্তন মন্ত্রীই বা কে? এই জোড়া প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে বঙ্গ রাজনীতি । বৈদ্যনাথের দাবি যদি সত্যি হয়, তবে আগামিদিনে তৃণমূল কংগ্রেসে আরও বড় ভাঙন আসন্ন । এখন শুধু দেখার, 'উপযুক্ত সময়'-এ বৈদ্যনাথ কার নাম প্রকাশ্যে আনেন ।