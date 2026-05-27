কর্পোরেশনেও পদত্যাগের হিড়িক, বরো চেয়ারম্যান-পিএসি’র পদ ছাড়লেন 2 তৃণমূল কাউন্সিলর

কর্পোরেশনেও পদত্যাগের হিড়িক, বরো চেয়ারম্যান-পিএসি’র পদ ছাড়লেন 2 তৃণমূল কাউন্সিলর
108 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ বরোর চেয়ারম্যানের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন৷ 98 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী পদত্যাগ করলেন পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি সদস্যপদ থেকে৷
Published : May 27, 2026 at 3:38 PM IST
কলকাতা, 27 মে: গত কয়েকদিন ধরে রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভার শতাধিক তৃণমূল কাউন্সিলর পদত্যাগ করেছেন৷ এবার পদত্যাগের ধাক্কা এসে লাগল কলকাতা পুরনিগমে৷ বুধবার ইস্তফা দিলেন তৃণমূলের দুই কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ ও অরূপ চক্রবর্তী৷
যদিও তাঁরা কাউন্সিলর পদ থেকে ইস্তফা দেননি৷ সুশান্ত ঘোষ ছিলেন কর্পোরেশনের 12 নম্বর বরোর চেয়ারম্যান৷ তিনি সেই পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন৷ অন্যদিকে অরূপ চক্রবর্তী ছিলেন পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির সদস্য৷ ওই কমিটি থেকে ইস্তফা দিয়েছেন তিনি৷
এদিন কলকাতা পুরনিগমের দফতরে গিয়ে পদত্যাগপত্র জমা দেন 108 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ ও 98 ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী৷ এর আগে কর্পোরেশনের 9 নম্বর বরোর চেয়ারপার্সনের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন আরেক তৃণমূল কাউন্সিলর দেবলীনা বিশ্বাস৷