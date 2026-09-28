শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুর কাদের নিয়ন্ত্রণে ? বাকযুদ্ধে BJP ও RSS-র দুই শ্রমিক সংগঠন

শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুর কাদের নিয়ন্ত্রণে ? বাকযুদ্ধে BJP ও RSS-র দুই শ্রমিক সংগঠন
BJP and RSS Trade Unions Engaged in War of Words: আরএসএস-এর শ্রমিক সংগঠনের বিরুদ্ধে টাকা তোলার অভিযোগ ৷ পালটা বিজেএমএম নেতৃত্বকে 'বোকা' কটাক্ষ ৷
Published : September 28, 2026 at 4:20 PM IST
দুর্গাপুর, 28 সেপ্টেম্বর: এবার শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরের দখল বা নিয়ন্ত্রণ কাদের হাতে থাকবে, সেই নিয়ে গেরুয়া শিবিরের অন্দরে বিবাদ শুরু হওয়ার অভিযোগ ৷ যার একদিকে বিজেপির শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় জনতা মজদুর মঞ্চ বা বিজেএমএম এবং উলটোদিকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ভারতীয় মজদুর সংঘ বা বিএমএস ৷ এই দুই শাখা সংগঠনের নেতাদের বিবাদের জেরে তপ্ত হয়ে উঠেছে শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুর ৷ যা সোশাল মিডিয়া পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে বলে অভিযোগ ৷
রবিবার দুর্গাপুরের কোকওভেন থানার অন্তর্গত সাধুডাঙায় ডিভিসি-র দামোদর রিক্রেশন ক্লাবের হলে আয়োজিত হয় ভারতীয় জনতা মজদুর মঞ্চের অষ্টম রাজ্য সম্মেলন ৷ রাজ্যে সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি স্বপনকুমার নন্দী, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কল্যাণ দুবে-সহ স্থানীয় নেতৃত্ব এবং সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার একাধিক শ্রমিক ৷
উল্লেখ্য, কল্যাণ দুবে দুর্গাপুরে বিজেপির পরিচিত নাম ৷ একাধিকবার দুর্গাপুরের একাধিক নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করেছেন ৷ এমনকি বিজেপির পাশাপাশি, বিজেএমএম-এর সংগঠনকেও দুর্গাপুরে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করানোর কাজ করেছেন ৷ কিন্তু, সমস্যার শুরু হয় রাজ্যে পালাবদলের কয়েকমাস পর থেকে ৷ অভিযোগ, বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরপরই আরএসএস-এর শ্রমিক সংগঠন বিএমএস-এর নেতারা দুর্গাপুুরের বিভিন্ন কলকারখানা ও কোম্পানিতে ঠিকা কর্মী নিয়োগ করাচ্ছে ৷
বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা (DSC) এবং মিশ্র ইস্পাত কারখানায় বিএমএস এক তরফাভাবে ঠিকাকর্মী নিয়োগ করছে বলে অভিযোগ বিজেপির শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বের ৷ আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই দুই শিবিরের নেতাদের মধ্যে টানাপোড়েন শুরু হয়েছে ৷ এমনকি বিজেএমএম-এর সদস্য শ্রমিকদের কারখানায় ঢোকার মুখে 'গেট পাস' কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ করেছেন সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কল্যাণ দুবে ৷
তিনি বলেন, "পার্টির বিচারধারার শ্রমিক সংগঠন আমাদের ৷ সেই শ্রমিকদের সদস্যপদের জন্য তাঁদের থেকে 500 টাকা করে সংগ্রহ করছে ৷ কারখানার গেটে 'গেট পাশ' কেড়ে নিচ্ছে ৷ আগামী দিনে এদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নামব আমরা ৷" বিএমএস নেতাদের উদ্দেশ্য করে কল্যাণ দুবের হুঁশিয়ারি, "আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা সদলবলে ডিপিএল কারখানায় অভিযান চালাব ৷ যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে আমাদেরকে বাধা দিয়ে দেখাবেন ৷"
অন্যদিকে, এই ইস্যুতে বিএমএস-এর পশ্চিম বর্ধমান জেলার সাধারণ সম্পাদক মৃন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমিও শুনলাম যে বিজিএমএম নামের সংগঠনের অষ্টম রাজ্য সম্মেলন আয়োজিত হচ্ছে দুর্গাপুরে ৷ কিন্তু এর আগের সাতটা কখন, কোথায় হয়েছে কেউ জানে না ৷ একেবারে অষ্টমে পা দিয়ে দিল এটা খুব আশ্চর্যের বিষয় ৷ এর আগে যারা বিগত 50 বছর ক্ষমতায় ছিল, তারা সরাসরি শ্রমিকদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকাতো ৷ আবার কারখানার গেটের বাইরে নেতারা সেই টাকা নিয়ে নিত ৷ এভাবে শ্রমিকদের না-ঠকানোই ভালো ৷ বিএমএস বিশ্বের সর্ববৃহৎ শ্রমিক সংগঠন ৷ সুতরাং যাঁরা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন, তাঁরা হয় বোকা, তা না-হলে বোকা সাজার ভান করছেন ৷"