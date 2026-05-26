বিধানসভায় অধ্যক্ষ-মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তৃণমূলের ঋতব্রত-সন্দীপনের 'সৌজন্য সাক্ষাৎ'

বিধানসভায় অধ্যক্ষ-মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তৃণমূলের ঋতব্রত-সন্দীপনের 'সৌজন্য সাক্ষাৎ'
মঙ্গলবার বিধানসভায় অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বোসের ঘরে গিয়ে সাক্ষাৎ করেন তৃণমূলের দুই বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্দীপন সাহা৷ সেখানেই উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী৷
Published : May 26, 2026 at 9:29 PM IST
কলকাতা, 26 মে: ভোটের ফল ঘোষণার পরে দলীয় বৈঠকে নেতৃত্বের পদক্ষেপ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। এবার বিধানসভায় অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বোস ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রাজ্য-রাজনীতিতে জল্পনা আরও কিছুটা উসকে দিলেন দুই তৃণমূল বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্দীপন সাহা। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিধানসভায় অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসুর ঘরে যান তাঁরা। তাৎপর্যপূর্ণভাবে সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও। অধ্যক্ষের ঘর থেকে বেরিয়ে অবশ্য এটাকে নিছকই 'সৌজন্য সাক্ষাৎ' বলে দাবি করেছেন দুই বিধায়ক।
পাশাপাশি, রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে সরকারের পাশে থেকে 'গঠনমূলক বিরোধী'র ভূমিকা পালন করার বার্তাও দিয়েছেন তাঁরা। গত সপ্তাহে দিল্লির পুরনো বঙ্গভবনে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে হেসে কথা বলতে দেখা গিয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে। কালীঘাটের বৈঠক এবং তার পরে দিল্লিতে সেই সাক্ষাৎ— সব মিলিয়ে রাজনৈতিক মহলে বিস্তর জল্পনা তৈরি হয়েছিল। মঙ্গলবারের ঘটনা সেই জল্পনাতেই যেন নতুন করে ঘি ঢেলেছে।
ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, অধ্যক্ষ ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁদের সৌজন্য বিনিময় হয়েছে। তাঁরা বিধানসভায় গঠনমূলক বিরোধীর ভূমিকা পালন করবেন বলে শুরু থেকেই জানিয়ে আসছেন। হঠাৎ মঙ্গলবার কেন এই সৌজন্য সাক্ষাৎ? সেই প্রশ্নের জবাবে ঋতব্রত জানান, অধ্যক্ষ নির্বাচিত হওয়ার দিন ভিড় থাকায় আলাদা করে দেখা করার সুযোগ হয়নি। মঙ্গলবার তাঁরা বিধানসভায় এসেছিলেন এবং অধ্যক্ষ নিজের ঘরে আছেন শুনেই দেখা করতে যান। সন্দীপন সাহাও জানান, নতুন বিধায়ক হিসেবে তাঁরা সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে যান। সেখানে মুখ্যমন্ত্রীকে দেখে তাঁর সঙ্গেও সৌজন্য বিনিময় হয়, কারণ একটা সময় ওঁর নেতৃত্বেই তিনি রাজনীতি করতেন।
এদিনের কথোপকথনে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে প্রশাসনিক স্তরের বৈঠকে বিরোধী দলের বিধায়কদের যোগদানের বিষয়টি। সরকারের ডাকা প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় থেকে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, বিগত 15 বছরে বিরোধীদের প্রশাসনিক বৈঠকে ডাকা হয়নি বলে সেই ভুলটা সংশোধন করতে কোনও সমস্যা নেই। তিনি বিরোধী সাংসদ থাকাকালীন কোনোদিন প্রশাসনিক বৈঠকে ডাক পাননি। কিন্তু বর্তমানে সরকার সমস্ত বিধায়কদের বৈঠকে ডাকছে বলে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞ। দিল্লিতে দেখা হওয়ার সময় এবং এদিনও মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন যে প্রশাসনিক বৈঠকে বিরোধীরা থাকলে সবাই মিলে রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। তাই এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে প্রশাসনিক বৈঠকে ডাক পেলে তাঁদের অবশ্যই যাওয়া উচিত বলে ঋতব্রত মনে করেন।
এই প্রসঙ্গে তিনি তামিলনাড়ুর দৃষ্টান্ত টেনে বলেন, ‘‘সংসদে ডিএমকে এবং এআইএডিএমকে-র মধ্যে সাপে-নেউলে সম্পর্ক থাকলেও রাজ্যের স্বার্থে তারা একজোট হয়ে কাজ করে। বাংলার সরকারও যদি বিরোধীদের সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে চায়, তবে ইতিবাচক সাড়া দেওয়া উচিত।’’
ইতিমধ্যেই তৃণমূলের আনিসুর রহমান, কাকলি ঘোষ দস্তিদার-সহ ছয়জন জনপ্রতিনিধি প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দিয়েছেন বলে দাবি করেন ঋতব্রত। তিনি জানান, নিজেদের বিধানসভা কেন্দ্রের সাধারণ ভোটারদের সঙ্গে কথা বলেও তাঁরা একই মতামত পেয়েছেন। সন্দীপন সাহাও জানান, এতদিন হয়নি বলে যে আগামিদিনেও হবে না, এমন তো নয়। গণতন্ত্রের মূল বিষয়ই হল শাসক ও বিরোধী দলের যৌথ উদ্যোগে রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে চলা। বিরোধী দল হিসেবে কোথায় এবং কীভাবে প্রতিবাদ করতে হবে, সে বিষয়ে তাঁরা সচেতন থাকলেও রাজ্যের স্বার্থে এবং এলাকার উন্নয়নে শাসক দলের সঙ্গে এক টেবিলে বসতে যে তাঁদের কোনও আপত্তি নেই, এদিনের বার্তার মধ্যে দিয়ে সেই বিষয়টিই স্পষ্ট করে দিলেন এই দুই বিধায়ক।