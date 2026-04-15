নির্বাচনে মালদার চারটি আসনে প্রভাব ফেলতে পারে দুই জনগোষ্ঠী
Published : April 15, 2026 at 7:50 PM IST
মালদা, 15 এপ্রিল: প্রথম দফার ভোট প্রায় দোড়গোড়ায় ৷ নির্বাচন হবে 152টি কেন্দ্রে ৷ তার মধ্যে রয়েছে মালদা জেলার 12টি বিধানসভা কেন্দ্রও ৷ কোন কেন্দ্রে কে ফ্যাক্টর হতে পারে, এখন তা নিয়েই চর্চা চলছে ৷ সেই চর্চায় ঢুকে পড়েছে মালদা জেলার দুই জনজাতি ৷ কিষান আর চাঁই জাতি ৷ জেলায় এই দুই জনজাতিভুক্ত মানুষের সংখ্যা পাঁচ লাখের কাছাকাছি ৷ মূলত চারটি বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায় এঁদের বসবাস ৷ তাই এঁদের সিদ্ধান্ত যে প্রতিটি দলের কাছে বড় ফ্যাক্টর হয়ে উঠতে চলেছে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই ৷
কিষান জাতি মূলত কৃষিকাজ ও খাদ্য উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত ৷ পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশায় এই জাতির মানুষের বসবাস রয়েছে ৷ এঁদের একটা বড় অংশ মালদা জেলায় বসবাস করেন ৷ বর্তমানে এই জেলায় আড়াই লাখের বেশি কিষান জাতিভুক্ত মানুষ রয়েছে ৷ মূলত মানিকচক, কালিয়াচক 2 ও 3 এবং রতুয়া 1 নম্বর ব্লকে এঁদের বসবাস বেশি ৷ তবে হরিশ্চন্দ্রপুর 1 ও 2 নম্বর ব্লকেও এই জাতিভুক্ত মানুষজনকে দেখতে পাওয়া যায় ৷ বৈষ্ণবনগর, মানিকচক, মোথাবাড়ি ও রতুয়া কেন্দ্রে এঁরা যে কোনও নির্বাচনে প্রভাব ফেলে থাকেন ৷
দীর্ঘদিন ধরে মালদা জেলা কিষান জাতি সেবা সমিতি এই জনজাতিকে তফশিলি উপজাতিভুক্ত করার দাবিতে আন্দোলন চালাচ্ছে ৷ নিজেদের দাবিতে তারা একাধিকবার মুখ্যমন্ত্রী-সহ রাজ্য সরকারের মন্ত্রীদের কাছে দরবার করেছে ৷ কিন্তু তাদের দাবি এখনও পূরণ হয়নি ৷ ছাব্বিশের নির্বাচনে এই জাতির মানুষজন সরাসরি রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন ৷
মালদা জেলা কিষান জাতি সেবা সমিতির সম্পাদক আশিস মণ্ডল সাফ জানিয়েছেন, "মালদায় দু'লাখ 65 হাজার কিষান জনজাতির বসবাস ৷ 1996 থেকে 2004 পর্যন্ত মালদা সদর এসডিও অফিস থেকে আমাদের তফশিলি উপজাতির শংসাপত্র ইস্যু হয়েছে ৷ তারপর হঠাৎ সেই শংসাপত্র ইস্যু করা বন্ধ হয়ে যায় ৷ তখন থেকে আমরা তফশিলি উপজাতির শংসাপত্রের দাবিতে আন্দোলন করে আসছি ৷ কিন্তু রাজ্য সরকার আমাদের দাবিকে গুরুত্ব দেয়নি ৷ এবারের নির্বাচনে আমরা রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছি ৷ ওরা 15 বছর ধরে আমাদের শুধু বোকা বানিয়ে এসেছে ৷"
মালদা জেলার ইভিএমে প্রভাব পড়ে চাঁই জনগোষ্ঠীরও ৷ এবারও বৈষ্ণবনগর, মোথাবাড়ি, ইংরেজবাজার ও রতুয়া কেন্দ্রে এই জনগোষ্ঠী ভালো প্রভাব ফেলতে পারে ৷ বিশেষত বৈষ্ণবনগর কেন্দ্রে ৷ এই কেন্দ্রে এবার লড়াই মূলত ত্রিমুখী ৷ এখানে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস ৷ হিন্দু ভোটের 85 শতাংশ চাঁই জনগোষ্ঠীর ৷ এখানেই প্রার্থী নির্বাচনে সুক্ষ্ম চাল দিয়েছে কংগ্রেস ৷ তারা প্রার্থী করেছে চাঁই সম্প্রদায়ের মামনি মণ্ডলকে ৷ অন্যদিকে বিজেপি তাদের প্রাক্তন বিধায়ক স্বাধীন সরকারের পরিবর্তে এবার রাজু কর্মকারকে প্রার্থী করেছে ৷ স্বাধীনবাবু ছিলেন চাঁই জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি ৷ রাজু কর্মকার সেই সম্প্রদায়ের নন ৷ তৃণমূল প্রার্থী চন্দনা সরকারও চাঁই জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি নন ৷ এবার এই কেন্দ্রে চাঁই জনগোষ্ঠী কাকে সমর্থন করে সেটাই দেখার ৷
বৈষ্ণবনগর কেন্দ্রের রামনগর ভোলাইচক গ্রামের বাসিন্দা পরিমল মণ্ডল ৷ পেশায় শিক্ষক ৷ তাঁর কথায়, "এখানে দল কোনও বিষয় নয় ৷ আমাদের জাতির প্রতিনিধি হিসাবে প্রার্থী কে, সেটাই দেখার ৷ আমরা চাই, আমাদের জাতিভুক্ত কেউ বিধানসভায় প্রতিনিধিত্ব করুন ৷ আমাদের দাবিদাওয়ার কথা বিধানসভায় তুলে ধরুন ৷"
একই বক্তব্য সরকারটোলা গ্রামের অধীর সরকারেরও ৷ তিনিও বলছেন, তাঁরা নিজেদের জাতির প্রার্থীকেই বিধানসভা নির্বাচনে সমর্থন করবেন ৷ জেলার দুই জনগোষ্ঠী এখনও পর্যন্ত যে অবস্থান নিয়েছে তাতে বৈষ্ণবনগর কেন্দ্র তৃণমূলের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠতে পারে ৷ দলের জেলা সহসভাপতি শুভময় বসুর বক্তব্য, "এসব কোনও বিষয় নয় ৷ মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজ দেখে তাঁকে ভোট দেন ৷ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি মানুষের পাশে রয়েছেন ৷ এমন একটিও পরিবার নেই যারা রাজ্য সরকারের কোনও না কোনও প্রকল্প থেকে উপকৃত হয়নি ৷ রাজ্যের 294টি আসনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই আমাদের প্রার্থী ৷ আমরা নিশ্চিত, বাংলার মানুষ আবার দিদিকেই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বেছে নেবে ৷"