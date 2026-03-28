শ্রমিকদের 'আশীর্বাদ' পেতে কারখানার গেটে বিজেপির দুই প্রার্থী ! 'শ্রমকোড' মনে করাল তৃণমূল
দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানাতেই রয়েছেন প্রায় 4500 স্থায়ী ও 8000 ঠিকা কর্মী । বিশাল এক ভোটব্যাংক, যার ওপরেই অনেকাংশে নির্ভর এই দুই কেন্দ্রের নির্বাচনী ফল ।
Published : March 28, 2026 at 3:35 PM IST
দুর্গাপুর, 28 ফেব্রুয়ারি: ভোটের সময় শিল্প শহরের পরিচিত দৃশ্য, কারখানার গেটের সামনে শ্রমিকদের ভিড়, আর সেই ভিড়েই রাজনীতির বার্তা । রাজ্যের প্রথম দফার ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই জমে উঠছে দুর্গাপুর পূর্ব ও পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের লড়াই । শনিবার সকালে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার গেটের বাইরে পৌঁছে বিজেপি প্রার্থীদের প্রচার যেন সেই উত্তাপকে আরও বাড়িয়ে দিল ।
দুর্গাপুর পূর্ব কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পশ্চিম কেন্দ্রের লক্ষ্মণচন্দ্র ঘোড়ুই, দু’জনেই শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের কাছে 'আশীর্বাদ' চাইতে এসে স্পষ্ট বার্তা দিলেন, "এবার বাংলায় পরিবর্তন অনিবার্য ।" তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের বঞ্চনা, কাটমানি এবং অস্থিরতা তৈরি হয়েছে । সেই পরিস্থিতির পরিবর্তনেই বিজেপির লড়াই ।
দুর্গাপুর, যা একসময় রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল, এখনও হাজার হাজার শ্রমিকের জীবিকার ভরসা । দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানাতেই রয়েছেন প্রায় সাড়ে চার হাজার স্থায়ী শ্রমিক এবং প্রায় আট হাজার ঠিকা কর্মী । তাঁদের পরিবার মিলিয়ে বিশাল এক ভোটব্যাংক, যার ওপরেই অনেকাংশে নির্ভর করছে এই দুই কেন্দ্রের নির্বাচনী ফল ।
চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, তৃণমূল আমলে শ্রমিকদের উপর 'কাটমানি সংস্কৃতি' চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে । তাঁর কথায়, "সমকাজে সমবেতন নিশ্চিত করতে হবে । রাজনৈতিক রঙ দেখে কাজ কেড়ে নেওয়া চলবে না ।" পাশাপাশি তিনি আশ্বাস দেন, ক্ষমতায় এলে কোনও দলীয় পরিচয় না দেখে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো হবে ।
অন্যদিকে লক্ষ্মণচন্দ্র ঘোড়ুই সরব হন কারখানায় 'বহিরাগত নিয়োগ' ইস্যুতে । তাঁর দাবি, স্থানীয় যুবকদের বঞ্চিত করে বাইরের লোকদের টাকার বিনিময়ে চাকরি দেওয়া হচ্ছে । তিনি বলেন, "দুর্গাপুরের কারখানায় আগে এখানকার বেকারদেরই অগ্রাধিকার দিতে হবে । শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করাই আমাদের লক্ষ্য ।" একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শিল্পায়নের প্রতিশ্রুতির কথাও তুলে ধরেন তিনি ।
তবে বিজেপির এই প্রচারের পালটা আক্রমণ শানাতে দেরি করেনি তৃণমূল কংগ্রেস। দলের জেলা সহ-সভাপতি উত্তম মুখোপাধ্যায় কটাক্ষ করে বলেন, "প্রথমে কেন্দ্রীয় সরকারকে বলুন বন্ধ কারখানা খুলতে । প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় ওরা ওস্তাদ ।" তাঁর আরও দাবি, শ্রমিকদের স্বার্থবিরোধী 'শ্রমকোড' চালু করার চেষ্টা করছে কেন্দ্র, যা রুখে দিয়েছে রাজ্য সরকার ।
কংগ্রেসও এই বিতর্কে পিছিয়ে নেই । দলের নেতা দেবেশ চক্রবর্তীর বক্তব্য, "বিজেপি ক্ষমতায় এলে পাবলিক সেক্টর বেসরকারিকরণের পথে যাবে । শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা হবে না ।" তাঁর দাবি, দুর্গাপুরের বড় শিল্পগুলির অধিকাংশই কংগ্রেস আমলেই গড়ে উঠেছিল ।
আগামী 23 এপ্রিল প্রথম দফার ভোটে পশ্চিম বর্ধমান জেলার একাধিক আসনের সঙ্গে দুর্গাপুর পূর্ব ও পশ্চিমেও নির্বাচন । তার আগে কারখানার গেটেই যে রাজনৈতিক তরজা আরও তীব্র হবে, তা বলাই বাহুল্য । শ্রমিকদের মন জয় করতে এখন প্রতিটি দলই মরিয়া, কারণ ইস্পাত নগরীর ভোট যে শেষ পর্যন্ত কার হাতে যাবে, তা অনেকটাই নির্ভর করছে এই শ্রমিক সমাজের সিদ্ধান্তের ওপর ।
