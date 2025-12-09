মন্দির-মসজিদ নয়, উন্নয়নের রাজনীতি করুন মমতা; পরামর্শ ত্বহা সিদ্দিকীর

ETV Bharat / politics

মন্দির-মসজিদ নয়, উন্নয়নের রাজনীতি করুন মমতা; পরামর্শ ত্বহা সিদ্দিকীর

মঙ্গলবার হুগলির চুঁচুড়া থেকে রাজ্য় রাজনীতির একাধিক বিষয় নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেন ত্বহা সিদ্দিকী৷

ত্বহা সিদ্দিকী
চুঁচুড়া (হুগলি), 9 ডিসেম্বর: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে সতর্কবার্তা ছুঁড়ে দিলেন হুগলির ফুরফুরা শরিফের পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকী৷ বিধানসভা ভোটের আগে মন্দির-মসজিদ নিয়ে রাজনীতি না-করার জন্য তিনি পরামর্শ দিলেন মুখ্যমন্ত্রীকে৷ বরং উন্নয়নের রাজনীতি করলেই মমতার ভালো হবে বলেই মনে করেন তিনি৷

মঙ্গলবার হুগলির চুঁচুড়ায় জেলাশাসকের দফতরে একটি কাজে এসেছিলেন ত্বহা সিদ্দিকী৷ জেলাশাসকের দফতরের বাইরে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন৷ সেখানেই তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের উদ্দেশ্যে তাঁর পরামর্শ ছুঁড়ে দেন৷

আসলে, মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ তৈরি করছেন হুমায়ুন কবীর৷ এই নিয়ে রাজ্য রাজনীতি গত কয়েকদিন ধরেই সরগরম৷ এই বিষয়েই প্রথমে প্রশ্ন করা হয় ফুরফুরা শরিফের পীরজাদাকে৷ তখন উত্তরে তিনি বলেন, ‘‘মসজিদ নিয়ে রাজনীতি করা যাবে না। কিছু অসৎ চরিত্রের রাজনৈতিক নেতা আছেন, এঁদের কাছে উন্নয়নের কোন খবর নেই। শুধু মন্দির-মসজিদকে নিয়ে রাজনীতি করছেন।’’

এর পর নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে৷ ত্বহা সিদ্দিকী বলেন, ‘‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী ভাবছেন, মুসলিম ভোট আমি বেঁধে ফেলেছি। অতএব মুসলিম ভোট আমাদের কাছ থেকে যাবে না। তাই হিন্দু ভোটও ধরার চেষ্টা করছেন।’’ তার পর মুখ্যমন্ত্রীকে পরামর্শ দেন তিনি৷ বলেন, ‘‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মন্দির-মসজিদ খেলা না-খেলে, উন্নয়নের ধারা যেভাবে রেখেছেন, সেভাবে উন্নয়ন করলে ওঁকে কেউ হারাতে পারবে না। মন্দির-মসজিদ মানুষকে করে দিয়ে মন জয় করা যায় না। উচ্চশিক্ষিত ছেলে-মেয়েরা কীভাবে চাকরি পাবে, সেটার দিকে লক্ষ্য রাখুন, তাহলেই হবে৷’’

একই সঙ্গে তাঁর দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে কতটা সংখ্যালঘু দরদী, সেটা আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বোঝা যাবে৷ তিনি 90 থেকে 100টি আসনে সংখ্যালঘু প্রার্থী দেওয়ার দাবিও তুলেছেন৷ পাশাপাশি তাঁর দাবি, হুমায়ুন কবীর যতই চেঁচামেচি করুন, ভোটে প্রভাব ফেলতে পারবেন না৷

এদিন তিনি তোপ দাগেন দক্ষিণ 24 পরগনার জীবনতলার বিধায়ক শওকত মোল্লার বিরুদ্ধে৷ তাঁর দাবি, ভাঙড়ের বিধায়ক আইএসএফ-এর নওশাদ সিদ্দিকীকে ভয় পাচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রেসের ওই নেতা৷ তবে তিনি এটাও জানিয়েছেন যে নওশাদের সঙ্গে তাঁর পারিবারিক সম্পর্ক থাকলেও তিনি নওশাদকে সমর্থন করেন না৷

একই সঙ্গে ত্বহা সিদ্দিকী হুগলি জেলার আরেকজন বিধায়ক তথা রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর বিরুদ্ধেও তোপ দাগেন৷ ত্বহার দাবি, ফুরফুরা শরিফের জন্য কোনও উন্নয়নমূলক কাজই করেননি স্নেহাশিস৷ রাজ্যে এসআইআর ও ওয়াকফ সংশোধনী আইন লাগু হওয়া নিয়েও তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন৷

