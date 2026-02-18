ETV Bharat / politics

স্নায়ুযুদ্ধে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট বনাম প্রতীক উর রহমান

প্রতীক-উরকে নিয়ে কৌশলী অবস্থান সিপিআইএম-এর রাজ্য নেতৃত্ব৷

Pratik ur Rahman
স্নায়ুযুদ্ধে সিপিআইএম বনাম প্রতীক উর রহমান (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 18, 2026 at 8:30 PM IST

কলকাতা, 18 ফেব্রুয়ারি: রেশ কাটল না। বরং, নতুন মোড় নিল সিপিআইএম-এর তরুণ-তুর্কি নেতা প্রতীক উর রহমানের পদত্যাগ কাণ্ড। বুধবার সিপিআইএম-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠক ছিল৷ সেখানে এই নিয়ে কৌশলী অবস্থান নিলেন সিপিআইএম-এর রাজ্য নেতৃত্ব।

আলিমুদ্দিন স্ট্রিট সূত্রের দাবি, "বৈঠকের জন্যে ফোন করা হয়েছিল প্রতীক উর রহমানকে। ওর মতামত বা অভিযোগ জানানোর জন্যে। সেই বৈঠক হলে পরবর্তী পদক্ষেপের বিষয় উঠবে।"

Pratik ur Rahman
প্রতীক উর রহমান (ফাইল ছবি)

এর থেকেই স্পষ্ট যে ভোটের মুখে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট এই বিষয়টা নিয়ে আর নতুন করে বিতর্ক চাইছে না। সিপিআইএম-এর রাজ্য নেতৃত্ব প্রতীক উর রহমানের পরবর্তী পদক্ষেপ জানতে আগ্রহী। ফলে, এই কৌশলেই ‘দলত্যাগী’ প্রতীক উর রহমানেরই উপরেই চাপ বজায় রাখল আলিমুদ্দিন স্ট্রিট।

উল্লেখ্য, গত সোমবার সিপিআইএম-এর রাজ্য কমিটির সদস্য ও এসএফআইয়ের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি প্রতীক উর রহমানের ‘পদত্যাগ পত্র’ প্রকাশ্যে আসে। তারপর থেকেই গেল গেল রব ওঠে রাজনৈতিক মহলে। কারণ, প্রতীক উর রহমানের ব্যক্তি পরিচিতি, রাজনৈতিক পরিচিতি কমবেশি সকলেরই জানা। ভোটের মুখে কট্টর সিপিআইএম ছাত্রনেতার দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভপ্রকাশ করে দলত্যাগ করা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। যে কারণে ডান-বাম বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা প্রতীক উর-কাণ্ডে নিজেদের বক্তব্য পেশ করেন। 34 বছরের রাজ্য প্রশাসন চালানো সিপিআইএমের দৈন্যতা নিয়েও অনেকে কটাক্ষ করেন।

পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে ময়দানে নামতে হয় বরিষ্ঠ সিপিআইএম নেতা বিমান বসুকেও। তিনি প্রতীক উর রহমানকে ফোন করেন। প্রতীক উরকে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে এসে নিজের বক্তব্য পেশের কথা জানান বলেও সূত্রের দাবি। প্রতীক উর রহমান এই মুহূর্তে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট মুখো হবেন না বলে জানিয়েছেন বলে খবর। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, আলিমুদ্দিনে এসে বৈঠক করলে তার গোপনীয়তা থাকবে কি না, তা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। শুধু তাই নয়, কে বা কারা দলত্যাগের চিঠি প্রকাশ্যে আনল, তা চিহ্নিত করার দাবিও তুলেছেন সিপিআইএমের এই তরুণ নেতা।

Pratik ur Rahman
প্রতীক উর রহমান (ফাইল ছবি)

ফলে, সার্বিকভাবে উভয়পক্ষের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, তা সময়ের হাতেই ছেড়ে দেওয়া ভালো। অর্থাৎ প্রতীক উরের পরবর্তী গন্তব্য কি তৃণমূল কংগ্রেস? নাকি অন্য কোনও রাজনৈতিক দল, যা নিয়ে জল ঘোলা হচ্ছে, সেই বিষয়ে সময় বলবে।

কিন্তু, প্রতীক উরের তৃণমূল যোগদানের চর্চা বা তৃণমূলের মুখে প্রতীক উরের গুণাগুন শোনা যাচ্ছে সেই প্রসঙ্গে সিপিআইএম-এর কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, "এই মুহূর্তে প্রতীক উর রহমানের বিষয়ে কিছু বলার নেই। অথচ, তৃণমূলে যোগদানের বিষয়ে নানা তথ্যে ভরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাতে, জেনে রাখা ভালো যে তৃণমূলের কাছে মার খেয়েছে। আধমরা হয়ে পড়ে থেকেছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক কেস দিয়েছে। আট লাখ ভোটে হেরেছে মানে ভোট লুঠ করে হারানো হয়েছে। যাঁরা হারিয়েছে, তাঁদের মুখে এত কথা মানে ব্যক্তিকে ছোট করা নয়, বরং, যাঁরা এই চর্চা করছেন, নিজেদের অবস্থান বদল করছেন, তাঁরাই ছোট হয়ে যায়।"

প্রতীক উর রহমান
CPIM
সিপিআইএম
আলিমুদ্দিন স্ট্রিট
PRATIK UR RAHMAN

