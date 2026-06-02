তৃণমূল আমলে বসানো 10 লাখের নলকূপ থেকে উঠছে পানের অযোগ্য জল, অভিযোগে মালদায়

তৃণমূল আমলে বসানো 10 লাখের নলকূপ থেকে উঠছে পানের অযোগ্য জল, অভিযোগে মালদায়
মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের ঘটনা৷ ব্লক প্রশাসন বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে৷
Published : June 2, 2026 at 5:03 PM IST
মালদা, 2 জুন: একটি নলকূপ বসানোর খরচ 10 লাখ টাকা! অবাক হওয়ার কিছু নেই৷ ওই নলকূপের পাশে লাগানো সরকারি ফলকেই তার প্রমাণ রয়েছে৷ কিন্তু বছর পাঁচেকও হয়নি, সেই নলকূপ দিয়ে বেরিয়ে আসছে পানের অযোগ্য জল৷ ওই জল পান করে অসুস্থ হওয়ার অভিযোগও সামনে আসছে৷ এই ঘটনা নিয়ে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর জুড়ে শোরগোল৷ ব্লক প্রশাসনের তরফে বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে৷ দুর্নীতি যে হয়েছে, তা মেনে নিচ্ছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বও৷
ঘটনাটি হরিশ্চন্দ্রপুর 2 নম্বর ব্লকের সুলতাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ মুকুন্দপুর গ্রামের৷ তৃণমূল জমানায় 2022 সালে ওই গ্রামের শ্মশান সংলগ্ন কালী মন্দিরের সামনে একটি মার্ক 2 টিউবওয়েল বসানো হয়৷ নলকূপের পাশে লাগানো সরকারি ফলকে লেখা রয়েছে, এই টিউবওয়েল বসাতে খরচ হয়েছে 9 লাখ 99 হাজার টাকা৷
সামান্য একটি মার্ক 2 নলকূপ বসাতে এত টাকা? প্রশ্নটা উঠেছিল পাঁচ বছর আগেই৷ কিন্তু তখন এলাকায় ঘাসফুল শিবিরের একচ্ছত্র সাম্রাজ্য৷ প্রকাশ্যে প্রশ্ন তুললে কী হবে, কেউ জানত না৷ তাই এলাকাবাসীকে নিজেদের প্রশ্ন গিলে ফেলতে হয়েছিল৷ কিন্তু ক্ষমতার পালাবদলের সঙ্গেই সেই প্রশ্ন এবার বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে৷
এখন ওই নলকূপ দিয়ে যে জল বেরিয়ে আসছে, তা পান করা যায় না৷ জলে মিশে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ আয়রন৷ সেই জল পান করে অনেকে নাকি অসুস্থও হয়ে পড়েছে৷ গ্রামবাসীদের অভিযোগ, শুধু এই একটি নলকূপই নয়, এলাকার অনেক সরকারি নলকূপের একই দশা৷
গ্রামের বাসিন্দা বাবলু মাহারা বলেন, “9 লাখ 99 হাজার টাকা খরচ করে এই নলকূপটা তৈরি করেছে৷ এটা কি অত দামি কল? এই কলের জল খেয়ে অনেক মানুষ অসুস্থ হচ্ছে৷ এই কলের জল পান করার অযোগ্য৷ প্রচণ্ড আয়রন বেরোচ্ছে৷ কাদার মতো জলের রং৷ এই নলকূপ অবিলম্বে ঠিক করা প্রয়োজন৷ এভাবে এরা শুধু টাকা লুটপাট করে যাচ্ছে৷ এই কলের টাকাও চুরি করেছে৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘শুধু এটাই নয়, এখানে একটি নলকূপে খরচ লেখা রয়েছে 2 লাখ 23 হাজার টাকা, একটিতে 40 হাজার, একটিতে সাড়ে চার লাখ টাকাও খরচ লেখা রয়েছে৷ এতদিন এদের ভয়ে কেউ কিছু বলতে পারেনি৷ ওদের রাজত্ব ছিল৷ এখন আমরা অভিযোগ জানাতে পারব৷ এখন সবার মনে সেই সাহস তৈরি হয়েছে৷ এখন এটা আমাদের রাজ্য৷”
স্থানীয় বিজেপি নেতা ওমপ্রকাশ ঘোষ বলেন, “একটা টিউবওয়েল বসানোর খরচ নাকি 9 লাখ 99 হাজার টাকা৷ সেই টিউবওয়েল থেকে অত্যাধিক আয়রন মিশ্রিত জল বেরোচ্ছে৷ এত টাকায় একটি টিউবওয়েল! ভাবতেই অবাক লাগছে৷ এতেই বোঝা যাচ্ছে কী পরিমাণে দুর্নীতি হয়েছে৷ এখানে যারা তৃণমূল করত, তারা কেউ নেতা নয়৷ নেতার মুখোশে এরা গুন্ডা, লুটেরা, চোর৷ এরাই এতদিন এখানে শাসন করত৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘এদের যেন উপযুক্ত শাস্তি হয়, তার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছি৷ এনিয়ে আমরা বিডিও-র কাছে অভিযোগ দায়ের করব৷ সুবিচার না পেলে আমরা প্রয়োজনে আদালতেও যাব৷ এর শেষ দেখেই ছাড়ব৷ আমরা সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, এই পঞ্চায়েতের খরচের যেন অডিট করা হয়৷ এখানে তৃণমূলের কোনও নেতা নেই৷ সবাই গুন্ডা আর লুটেরা৷”
এই নিয়ে এলাকার জেলা পরিষদ সদস্য তথা তৃণমূল পরিচালিত মালদা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ বুলবুল খানের বক্তব্য, “ওই টিউবওয়েল বসানোর খরচ কখনও 10 লাখ টাকা হয় না৷ এত টাকা খরচ হয়ে থাকলে নিশ্চয়ই দুর্নীতি জুড়ে রয়েছে৷ হয়তো এখানে ভুল ফলক লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে৷ এই টিউবওয়েলটি পাঁচ বছরের পুরনো৷ হয়তো টিউবওয়েলের ভিতরে কোনও কিছু পড়ে গিয়েছে৷ দূষিত জল পান করেই হয়তো মানুষ অসুস্থ হয়েছে৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘যখন এই টিউবওয়েলটি বসানো হয়েছে, তখন হয়তো শ্রমিকরা ভুল করে ভুল বোর্ড এখানে বসিয়ে দেয়৷ শুধু বোর্ড দেখে কাজ হবে না৷ সরকারি নির্দেশিকা খতিয়ে দেখতে হবে৷ সরকারের কাছে এই খরচের প্রমাণ রয়েছে৷”