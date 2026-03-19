সাঁইথিয়ায় অনুব্রতর প্রার্থীকে না-পসন্দ! পড়ল 'খেলা হবে' পোস্টার

সাঁইথিয়ায় অনুব্রতর প্রার্থীকে না-পসন্দ! পড়ল 'খেলা হবে' পোস্টার
Published : March 19, 2026 at 7:39 PM IST
সাঁইথিয়া, 19 মার্চ: ভোটের আগে প্রার্থী ঘোষণা ঘিরে অন্দরের দ্বন্দ্ব এবার প্রকাশ্যে । বীরভূমের সাঁইথিয়া বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী নীলাবতী সাহাকে ঘিরে ক্ষোভ উগরে দিল দলের একাংশ কর্মী-সমর্থক । তাঁদের দাবি, নীলাবতীর বদলে প্রার্থী করা হোক রূপা সাহাকে । আর সেই দাবিকে সামনে রেখে শহরজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে পোস্টার—যেখানে 'খেলা হবে' স্লোগানের পাশাপাশি প্রার্থী হিসেবে সরাসরি রূপা সাহার নাম তুলে ধরা হয়েছে ।
পোস্টারগুলিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে জায়গা পেয়েছে বীরভূমের প্রভাবশালী নেতা অনুব্রত মণ্ডল এবং জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখের ছবি । পোস্টারে লেখা—'আমরা সাঁইথিয়াবাসী রূপা সাহাকে প্রার্থী চাই ।' নীচে 'প্রচারে সাঁইথিয়াবাসী' নামও ব্যবহার করা হয়েছে । পোস্টারে দলীয় প্রতীকও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে, যা নিয়ে বিতর্ক আরও ঘনীভূত হয়েছে ।
এই কেন্দ্রটি তপশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত । ফলে প্রার্থী বাছাই নিয়েই স্থানীয় স্তরে অসন্তোষ জমে ছিল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল । 2016 সালে প্রথমবার সাঁইথিয়া থেকে প্রার্থী হন নীলাবতী । সেই সময় অনুব্রত মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ হিসেবেই পরিচিত ছিলেন তিনি । প্রায় 38 হাজার ভোটে জয় পান সিপিআই(এম) প্রার্থী ধীরেন বাগদিকে হারিয়ে । 2021 সালেও তাঁকেই টিকিট দেয় দল, যদিও জয়ের ব্যবধান কমে দাঁড়ায় প্রায় 15 হাজারে ।
তবে গত পাঁচ বছরে বিধায়ক তহবিল খরচ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে । প্রশাসনিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, নীলাবতী তাঁর বরাদ্দ তহবিলের প্রায় 66.54 শতাংশই খরচ করতে পেরেছেন । সেই প্রেক্ষিতেই কি ক্ষোভ বাড়ছিল? প্রশ্ন উঠছে রাজনৈতিক অন্দরে ।
যদিও এই সব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন নীলাবতী সাহা নিজেই। তাঁর বক্তব্য, "এগুলো দলের লোকের কাজ নয়, বিরোধীদের চক্রান্ত । মানুষ ইভিএমে তার জবাব দেবে ।" অন্যদিকে, বিজেপির পক্ষ থেকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি বীরভূম সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উদয়শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর দাবি, "দুর্নীতি আর গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তৃণমূলের অঙ্গ । নিজেদের প্রার্থীই মানছে না কর্মীরা ।"
এখনও এই কেন্দ্রে প্রার্থী ঘোষণা করেনি ভারতীয় জনতা পার্টি। তবে তৃণমূলের অন্দরের এই প্রকাশ্য অস্বস্তি যে বিরোধীদের হাতে বড় অস্ত্র তুলে দিচ্ছে, তা বলাই বাহুল্য ।
