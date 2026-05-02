ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে পোস্টাল ব্যালট নিয়ে 'অনিয়ম', কমিশনের দ্বারস্থ তৃণমূল

ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে পোস্টাল ব্যালট নিয়ে 'অনিয়ম', কমিশনের দ্বারস্থ তৃণমূল
তৃণমূলের অভিযোগপত্রে দাবি করা হয়েছে, রাজ্যের আরও বেশ কিছু স্ট্রংরুম ও গণনাকেন্দ্রে একই ধরনের অনিয়ম এবং গাফিলতির খবর সামনে আসছে ৷
Published : May 2, 2026 at 12:21 PM IST
কলকাতা, 2 মে: ভোটগণনার ঠিক আগে স্ট্রংরুমের নিরাপত্তা ও পোস্টাল ব্যালট নাড়াচাড়া করা নিয়ে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে উঠল । এবার উত্তর কলকাতার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রের স্ট্রংরুমে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের অনুপস্থিতিতেই পোস্টাল ব্যালট বাছাইয়ের গুরুতর অভিযোগ তুলল তৃণমূল । এই মর্মে শুক্রবার নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা ও রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন ।
রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) কাছে তৃণমূলের প্যাডে জমা দেওয়া চিঠিতে অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ তোলা হয়েছে । সেই চিঠিতে বিস্তারিতভাবে জানানো হয়েছে, গত 30 এপ্রিল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে বেআইনিভাবে পোস্টাল ব্যালটের কভার বাছাইয়ের কাজ করেছেন নির্বাচন কমিশনের একাংশ কর্মী । তৃণমূলের অভিযোগ, এই সংবেদনশীল এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজের সময় সেখানে কোনও প্রার্থী, তাঁদের নির্বাচনী এজেন্ট বা রাজনৈতিক দলের কোনও প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না, যা কি না নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব নিয়মের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং বেআইনি ।
তৃণমূলের দাবি, এই গোটা ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজও তারা সংগ্রহ করেছে এবং প্রমাণ হিসেবে তা নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে । ডেরেক ও'ব্রায়েন তাঁর চিঠিতে আইনি দিকগুলি তুলে ধরে উল্লেখ করেছেন যে, কমিশনের কর্মীদের এই পদক্ষেপ 'ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া'র (ইসিআই) হ্যান্ডবুকের 11.21.6 এবং 11.21.7 নম্বর অনুচ্ছেদের সরাসরি লঙ্ঘন । এই নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী, পোস্টাল ব্যালট সংক্রান্ত যে কোনও কাজ আবশ্যিকভাবে প্রার্থী বা তাঁদের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এবং যথাযথ আগাম নোটিশ দিয়ে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে হয় ।
শুধু তাই নয়, এটি 1961 সালের নির্বাচন পরিচালন বিধির (সিই রুলস) 27(3) নম্বর রুল এবং 1951 সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের (আরপিএ) 128(1) এবং 134 নম্বর ধারারও পরিপন্থী বলে অভিযোগে জানানো হয়েছে । তৃণমূলের অভিযোগপত্রে আরও দাবি করা হয়েছে, রাজ্যের আরও বেশ কিছু স্ট্রংরুম ও গণনাকেন্দ্রে একই ধরনের অনিয়ম এবং গাফিলতির খবর সামনে আসছে, যা সার্বিকভাবে স্বচ্ছতা এবং অবাধ নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে । এই পরিস্থিতিতে অবিলম্বে কমিশনের হস্তক্ষেপ এবং কড়া পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছে তৃণমূল । তাদের মূল দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে, ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রের এই নির্দিষ্ট ঘটনাটি নিয়ে অতি দ্রুত নিরপেক্ষ তদন্ত শুরু করে দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া এবং জবাবদিহি চাওয়া ।
পাশাপাশি, রাজ্যের সমস্ত গণনাকেন্দ্রে পোস্টাল ব্যালট নিয়ে এই ধরনের অননুমোদিত কাজ বা নাড়াচাড়া অবিলম্বে বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে । প্রার্থীদের অনুমোদিত প্রতিনিধিদের বিনা বাধায় সিসিটিভি ফুটেজ দেখার অনুমতি দেওয়া এবং পোস্টাল ব্যালট কভারগুলি সঠিকভাবে রাখা হয়েছে কি না, তা প্রার্থীদের সামনে ভেরিফিকেশন বা যাচাই করার দাবিও চিঠিতে স্পষ্ট করা হয়েছে ।
ইভিএমে কারচুপির অভিযোগকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার রাতে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম সংলগ্ন ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রের বাইরে । উত্তর কলকাতার বেশিরভাগ ভোটকেন্দ্রের ইভিএম মেশিন এই স্ট্রংরুমেই কড়া নিরাপত্তায় রাখা হয়েছে । বৃহস্পতিবার রাতে সেখানে আচমকাই বহিরাগতদের আনাগোনা এবং সন্দেহজনক গতিবিধির অভিযোগ তুলে ধরনায় বসে পড়েন তৃণমূল নেতা-কর্মীরা । এই খবরের ভিত্তিতেই রাজ্যের বিদায়ী মন্ত্রী তথা তৃণমূল প্রার্থী শশী পাঁজা নিজে তড়িঘড়ি সেখানে উপস্থিত হন । তিনি নিজের আইডি কার্ড দেখিয়ে স্ট্রংরুমের ভেতর প্রবেশ করেন এবং সেখানে উপস্থিত পুলিশ ও কমিশনের আধিকারিকদের রীতিমতো প্রশ্নের মুখে ফেলেন ।
শুধুমাত্র ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রই নয়, স্ট্রংরুমের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন খোদ ভাবনীপুরের তৃণমূল প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । জানা গিয়েছে, সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের স্ট্রংরুমের বাইরে তিনি নিজে টানা চার ঘণ্টা বসে নজরদারি চালিয়েছেন, যাতে কোনওরকম কারচুপির ঘটনা না ঘটে ।
আগামী সোমবার অর্থাৎ 4 মে সকাল 8টা থেকে শুরু হবে বহু প্রতীক্ষিত ভোটগণনা । তার আগে যেকোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা বা অশান্তি এড়াতে ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র-সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্ট্রংরুমের বাইরে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে । রাজ্য পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী সেখানে দিনরাত এক করে মোতায়েন রয়েছে । নিরাপত্তা দিক থেকে কোনও ফাঁক রাখতে চাইছে না ৷
ইতিমধ্যে গণনাকেন্দ্রের 200 মিটারের মধ্যে বিএনএসএস-এর 163 ধারা (পূর্বতন আইপিসি-র 144 ধারা) জারি করা হয়েছে এবং যে কোনও ধরনের জমায়েত বা যান চলাচলের উপর কড়া নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে । তবে এত নিরাপত্তার কড়াকড়ির মধ্যেও পোস্টাল ব্যালট নিয়ে এই নতুন বিতর্কে ভোটের ফলপ্রকাশের আগে কমিশনের ভূমিকা নিয়ে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে ।