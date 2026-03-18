ETV Bharat / politics

দিলীপ ঘোষের 'হুমকি' ভিডিয়ো ঘিরে বিতর্ক, কড়া ব্যবস্থার দাবিতে কমিশনে তৃণমূল

দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় এফআইআর রুজু করা এবং তাঁর প্রচারে নিষেধাজ্ঞা জারির দাবি জানানো হয়েছে ।

ETV BHARAT
দিলীপের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থার দাবিতে কমিশনে তৃণমূল (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 18, 2026 at 5:39 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 18 মার্চ: বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা বর্ষীয়ান নেতা দিলীপ ঘোষের একটি বিতর্কিত মন্তব্যের ভিডিয়ো ঘিরে ভোটের মুখে সরগরম রাজ্য রাজনীতি । তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মী এবং সাধারণ মানুষকে উদ্দেশ্য করে প্রকাশ্য জনসভায় হিংসাত্মক উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে এবার জাতীয় নির্বাচন কমিশনের (ECI) দ্বারস্থ হল রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ।

সোমবার তৃণমূলের পক্ষ থেকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছে একটি পাঁচ পৃষ্ঠার লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে । দলের সর্বভারতীয় স্তরের নেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন স্বাক্ষরিত ওই চিঠিতে দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় এফআইআর (FIR) রুজু করা এবং তাঁর প্রচারে নিষেধাজ্ঞা জারির জোরদার দাবি জানানো হয়েছে ।

ETV BHARAT
কমিশনে চিঠি তৃণমূলের (নিজস্ব চিত্র)

তৃণমূলের অভিযোগ, সম্প্রতি সোশাল মিডিয়ায় দিলীপ ঘোষের একটি ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে, যেখানে তাঁকে সরাসরি দলের বিধায়ক ও মন্ত্রীদের নিশানা করে হুমকি দিতে দেখা গিয়েছে । যদিও সেই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ৷ নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া চিঠিতে তৃণমূল উল্লেখ করেছে, দিলীপ ঘোষ প্রকাশ্যে বলেছেন যে, রাজ্যের নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী এবং শ্যামপুকুরের বিধায়ক শশী পাঁজার বাড়িতে যদি হামলা হতে পারে, তবে কালীঘাট এবং কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্রের বাড়িতেও একই ধরনের হামলা বা আক্রমণ ঘটতে পারে ।

এই ধরনের মন্তব্য অত্যন্ত আপত্তিকর এবং সরাসরি হুমকির শামিল বলে দাবি করেছে রাজ্যের শাসকদল । পাশাপাশি অভিযোগ, আসন্ন নির্বাচনের আগেই কালীঘাট এবং চেতলা এলাকায় হিংসা ছড়ানোর প্রকাশ্য হুঁশিয়ারি দিয়ে সাধারণ মানুষের মনে ভীতি তৈরি করার চেষ্টা করেছেন বিজেপি নেতা ।

শুধু তাই নয়, তৃণমূলের অভিযোগপত্র অনুযায়ী, ওই বিতর্কিত ভিডিয়োতে দিলীপ ঘোষ দলীয় কর্মীদের উস্কানি দিয়ে বলেছেন, "আমাদের কর্মীরা তৈরি হয়ে আছে ৷ এরপরে খালি মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা হবে না, অনেক জায়গায় বাঁধা হবে ৷ বাইরের লোক লাগে না, আমরাই তৃণমূলকে ...(পড়ুন পেটাতে) পারি...এবং সারা পশ্চিমবঙ্গকে ...(পড়ুন পেটাব)৷ আমি আজকে আহ্বান করছি আমাদের কর্মীদের ৷"

তাঁর এই ধরনের উস্কানিমূলক মন্তব্য রাজ্যের সাধারণ ভোটারদের মনে ভয় এবং আতঙ্ক তৈরি করছে বলে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছে ঘাসফুল শিবির । তৃণমূলের বক্তব্য, একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নাম করে এবং তাঁদের বাসস্থানের উল্লেখ করে শারীরিক নিগ্রহের হুমকি দেওয়া সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশের পরিপন্থী এবং এটি সরাসরি আদর্শ আচরণবিধির (MCC) চরম লঙ্ঘন ।

চিঠিতে তৃণমূল আরও জানিয়েছে, দিলীপ ঘোষের এই মন্তব্যগুলি 1951 সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের 123(2) ধারায় ভোটারদের ওপর 'অযাচিত প্রভাব' খাটানোর শামিল, যা এক ধরনের দুর্নীতিগ্রস্ত আচরণ (Corrupt Practice)। এছাড়া, 2023 সালের ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (BNS) 351 নম্বর ধারা (অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন) এবং 109 নম্বর ধারা (প্ররোচনা দেওয়া)-র অধীনে এটি একটি গুরুতর অপরাধ । নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার দিনই দলের এক বর্ষীয়ান নেতার এমন মন্তব্য কমিশনের নির্দেশিকা এবং কর্তৃত্বের প্রতি ইচ্ছাকৃত অবজ্ঞা প্রদর্শন করছে বলে অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে ।

এই সমস্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনের কাছে মোট 6টি সুনির্দিষ্ট দাবি রেখেছে তৃণমূল কংগ্রেস । অবিলম্বে দিলীপ ঘোষকে 'শোকজ' (Show Cause) নোটিশ ধরানোর পাশাপাশি, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা এবং জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দিতে কমিশনের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে ।

একইসঙ্গে নির্বাচন চলাকালীন দিলীপ ঘোষ যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের উস্কানিমূলক বা হুমকিমূলক মন্তব্য করতে না পারেন, তার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির দাবি উঠেছে । শশী পাঁজা এবং মদন মিত্রের বাসভবন ও প্রচার ক্ষেত্র-সহ কালীঘাট ও চেতলা এলাকায় সাধারণ মানুষের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার আর্জি জানিয়েছে তৃণমূল । পাশাপাশি, বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্বের কাছ থেকে এই বিষয়ে ব্যাখ্যা তলব করা, বিতর্কিত ভিডিয়োটি সমস্ত সোশাল মিডিয়া ও নিউজ প্ল্যাটফর্ম থেকে অবিলম্বে সরিয়ে ফেলা এবং দিলীপ ঘোষের প্রকাশ্য ক্ষমাপ্রার্থনার দাবিও জানিয়েছে রাজ্যের শাসকদল । এখন দেখার জাতীয় নির্বাচন কমিশন এই অভিযোগের ভিত্তিতে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে ।

TAGGED:

TRINAMOOL WRITES TO EC
DILIP GHOSH CONTROVERSIAL VIDEO
দিলীপ ঘোষ
কমিশনে চিঠি দিলীপের
DILIP GHOSH

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.