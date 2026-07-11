VHP-বজরং দল হয়ে ঘুর পথে বিজেপিতে যোগদানের চেষ্টা তৃণমূলীদের !

VHP-বজরং দল হয়ে ঘুর পথে বিজেপিতে যোগদানের চেষ্টা তৃণমূলীদের !
বিজেপির অনেক নেতা-নেত্রীই সরব হয়েছেন৷ বজরং দল বিষয়টি খতিয়ে দেখছে৷ বিজেপির জেলা নেতৃত্বের দাবি, নতুন-পুরনো সকলেই সমান গুরুত্ব পাবে৷
Published : July 11, 2026 at 9:00 PM IST
কোচবিহার, 11 জুলাই: বিজেপিতে সরাসরি যোগদান করতে না পেরে তৃণমূল কর্মীরা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলে যোগদান করছেন ৷ এমনই খবরে আলোড়ন কোচবিহারের রাজনীতিতে ৷ তারপর বিজেপির সঙ্গে সখ্যতা বৃদ্ধির চেষ্টা করছেন তাঁরা ৷ এই নিয়ে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছেন জেলা বিজেপির নেতাদের একাংশ ৷ যদিও বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন জানান, কে বজরং দল বা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ থেকে আসছেন, সে বিষয়ে তাঁর কাছে নির্দিষ্ট তথ্য নেই। পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, বিজেপিতে পুরনো ও নতুন—সব কর্মীকেই সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়।
উল্লেখ্য, দেড় দশকের তৃণমূল জমানার অবসানের পর পশ্চিমবঙ্গে তৈরি হয়েছে বিজেপির সরকার ৷ দুই-তৃতীয়াংশ আসন জেতার পর থেকেই নিচুতলার অনেক তৃণমূল নেতা-কর্মীর নিজেদের বিজেপি বলে দাবি করেছেন, এমন অভিযোগ গত দু’মাসে বারবার শোনা গিয়েছে ৷ অনেকে রাতারাতি দলীয় কার্যালয়ের রং গেরুয়া করে দিয়ে শাসক দলে সামিল হওয়ার ঘোষণা করে দিচ্ছেন !
তবে রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব, বিশেষ করে রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বারবার বলছেন যে নিচুতলায় বিজেপির তৃণমূলীকরণ হবে না ৷ তৃণমূল থেকে বিজেপিতে এখনই কাউকে যোগদান করানো হবে না ৷ ফলে অনেক জায়গাতেই বিজেপিতে সরাসরি যোগদান এখন বন্ধ ৷ এতেও তৃণমূলের একাংশের গেরুয়া শিবিরে সামিল হওয়া আটকানো যাচ্ছে না ৷ সরাসরি বিজেপিতে আসতে না পেরে অনেকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) ও বজরং দলের মাধ্যমে রাজ্যের শাসক দলের সঙ্গে সখ্যতা তৈরির চেষ্টা করছেন ৷ কোচবিহারে একই অভিযোগ উঠেছে ৷ গেরুয়া শিবির সূত্রের খবর, বিজেপির দিনহাটা সাংগঠনিক জেলায় দলের অন্দরে এই নিয়ে নতুন করে অসন্তোষের সুর সামনে এসেছে ।
এই নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্টও করেছেন কোচবিহারের দিনহাটার এক বিজেপি নেত্রী শাবানা খাতুন ৷ তিনি পুরনো কর্মীদের মর্যাদা দেওয়ার ব্যাপারে সরব হয়েছেন ৷ একই অভিযোগ তুলে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন কোচবিহারের বিজেপি নেতা অজয় সাহা ৷ তিনি ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার প্রাক্তন জেলা সভাপতি ৷ জেলা বিজেপির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদকও বটে ৷ ফলে এই নিয়ে হইচই পড়েছে জেলা বিজেপির অন্দরে ৷ তিনিও পুরনো কর্মীদের সম্মান ও গুরুত্ব দেওয়ার পক্ষে মতপ্রকাশ করেছেন ।
বজরং দলের জেলা সংযোজক সাগর রায় বলেন, ‘‘অনেকেই নিজেদের সংগঠনের সদস্য বলে পরিচয় দিচ্ছেন। বিষয়টি নজরে এসেছে এবং সাংগঠনিক স্তরে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । যাঁরা অতীতে তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের যাচাই-বাছাই করেই সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷’’