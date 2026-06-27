কোমরে দড়ি পরিয়ে তৃণমূল কর্মীকে বাজার পরিক্রমা ! ছোড়া হল ডিম

কোমরে দড়ি পরিয়ে তৃণমূল কর্মীকে বাজার পরিক্রমা ! ছোড়া হল ডিম
ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটছেন ওই তৃণমূল নেতা ৷ তাঁর একপায়ে জুতো, আরেকটি পা খালি ৷ হাত জোড় করে তিনি ক্ষমা চাইছেন ৷
Published : June 27, 2026 at 4:28 PM IST
কোচবিহার, 27 জুন: বিধানসভা নির্বাচনের আগে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ৷ তৃণমূল কর্মীর কোমরে দড়ি পরিয়ে ভরা বাজারে ঘোরালেন স্থানীয় বাসিন্দারা । সঙ্গে তাঁকে লক্ষ্য করে ছোড়া হল ডিম । ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার দুপুরে কোচবিহার শহর সংলগ্ন ঘুঘুমারি বাজারে ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই তৃণমূল কর্মীর নাম ফজলু হক । বাড়ি ঘুঘুমারি এলাকাতেই । সোশাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যে তাঁকে ঘিরে ছড়িয়ে পড়েছে একটি ভিডিয়ো । সেখানে দেখা যাচ্ছে, এলাকার ওই তৃণমূল কর্মীকে কোমরে দড়ি পরিয়ে ভরা বাজারে ঘোরানো হচ্ছে । ওই তৃণমূল কর্মী হাঁটতে পারছেন না । খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটছেন তিনি ৷ তাঁর একপায়ে জুতো, আরেকটি পা খালি ৷ হাত জোড় করে তিনি ক্ষমা চাইছেন ৷ এখানেই শেষ নয়, তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া হয়েছে । পাশাপাশি মারধরও করা হয়েছে বলে অভিযোগ । এই ঘটনায় হইচই পড়ে গিয়েছে এলাকায় ।
যদিও বিজেপির 3 নম্বর মণ্ডল সভাপতি আখিরঞ্জন পাল বলেন, "ওই তৃণমূল কর্মী দীর্ঘদিন বিজেপি-সহ সাধারণ মানুষের উপর খুব অত্যাচার করেছে । বাড়িঘর ভাঙচুর করেছে । ভোটের আগে বাড়ি বাড়ি হুমকি দিয়েছে । ফল বেরনোর পর থেকেই ওই তৃণমূল কর্মী পালিয়ে ছিল । এদিন তাকে হাতে পেয়ে বাসিন্দারা মারধর করে ৷ কোমরে দড়ি পরিয়ে বাজারে ঘোরাচ্ছিল । আমরা খবর পেয়ে তাকে উদ্ধার করি ।"
এদিকে সোশাল মিডিয়ায় ওই তৃণমূল নেতার ভিডিয়ো ছড়িয়ে পরতেই নড়েচড়ে বসেছে পুলিশ । কোচবিহার জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে পালাবদলের পর রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি ৷ আর বিজেপির সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূল নেতা-কর্মী থেকে প্রাক্তন মন্ত্রী-বিধায়ককে লক্ষ্য করে ছোড়া হচ্ছে ডিম । আবার কোথাও চলছে কোমরে দড়ি পরিয়ে প্রকাশ্যে রাস্তায় ঘোরানো । কোথাও পুলিশ ঘোরাচ্ছে । আবার কোথাও বিজেপি কর্মীরা দড়ি পরিয়ে তৃণমূল নেতাদের ঘোরাতে দেখা গিয়েছে । দিনকয়েক আগে তোলাবাজির অভিযোগে মাথাভাঙায় এক তৃণমুল নেতাকে কোমরে দড়ি পরিয়ে রাস্তায় ঘোরানো হয় । সোশাল মিডিয়ায় সেই ভিডিয়ো ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে । এরপর শনিবার সকালে প্রকাশ্যে এল ঘুঘুমারির তৃণমূল নেতার নতুন ভিডিয়ো ।