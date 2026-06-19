10 বছর স্কুলে না গিয়েও নিয়েছেন বেতন, কাঠগড়ায় তৃণমূলের আদিবাসী শিক্ষক-নেতা

10 বছর স্কুলে না গিয়েও নিয়েছেন বেতন, কাঠগড়ায় তৃণমূলের আদিবাসী শিক্ষক-নেতা
মালদার বামনগোলা এলাকার ঘটনা৷ ভোটে তৃণমূল হেরে যেতেই ওই শিক্ষক-নেতা অমল কিস্কু নিয়মিত স্কুলে যাচ্ছেন৷ এর মধ্যে তিনি ডিম হামলার মুখেও পড়েছেন৷
Published : June 19, 2026 at 5:55 PM IST
মালদা, 19 জুন: তৃণমূল নেতা হওয়ার প্রভাব খাটিয়ে স্কুলে না গিয়ে বেতন নেওয়ার অভিযোগ উঠল পেশায় শিক্ষক অমল কিস্কুর বিরুদ্ধে৷ ছাব্বিশের নির্বাচনে তৃণমূলের ভরাডুবি হওয়ার পর অবশ্য তিনি নিয়মিত স্কুলে আসছেন৷ যদিও ডিম হামলার মুখে পড়তে হয়েছে তাঁকে৷ তার পরও স্কুলে আসা বন্ধ করেননি তিনি৷ কারণ, প্রশাসনের তরফেই তাঁকে নিয়মিত স্কুলে আসার কথা বলা হয়েছে৷ তবে স্কুলে না এসে বেতন নেওয়ার অভিযোগ জমা পড়লে প্রশাসনের তরফে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলে জানা গিয়েছে৷
অমল কিস্কু পেশায় প্রাথমিক শিক্ষক৷ তিনি মালদার বামনগোলা সার্কেলের পার হবিনগর প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা করেন৷ তৃণমূলের আমলে ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষকও হয়ে যান৷ 2016 সালের বিধানসভা নির্বাচনে তাঁকে রাজনীতির আলোয় নিয়ে আসেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ তফশিলি উপজাতি সংরক্ষিত হবিবপুর কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থী করেন তাঁকে৷ সেবার এলাকার প্রভাবশালী সিপিআইএম নেতা খগেন মুর্মুর কাছে হেরে যান৷
কিন্তু 2016 সালের নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার পর থেকেই স্কুলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ কমতে শুরু করে৷ কারণ, জেলা তৃণমূলের রাজনীতিতে তিনি হয়ে ওঠেন প্রভাবশালী আদিবাসী নেতা৷ ভোটের মাস দুয়েক পর থেকে তিনি স্কুলে যাওয়াই বন্ধ করে দেন৷
অভিযোগ, স্কুলে না গেলেও মাসের শেষে বেতন তুলতে কোনও কার্পণ্য করেননি৷ বিষয়টি নিয়ে এলাকার মানুষজন একাধিকবার সার্কেল ইন্সপেকটর অফ স্কুলসের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছেন৷ কিন্তু ঘাসফুলের আমলে অমলবাবুর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তদন্ত করার সাহস ইন্সপেকটরের হয়নি বলে স্থানীয়দের দাবি৷
পার হবিনগরের বাসিন্দা মানস মণ্ডলের কথায়, “শুধু স্কুলে না আসাই নয়, আরও বড় অপরাধ করেছেন অমল কিস্কু৷ তিনি একটি ছেলেকে তাঁর হয়ে প্রক্সি দেওয়ার জন্য ঠিক করেছিলেন৷ বিনিময়ে ওই যুবক কিছু টাকা দাবি করেন৷ প্রথমে রাজি হলেও পরে টাকা দিতে অস্বীকার করেন অমল৷ ওই যুবকও স্কুলে আসা বন্ধ করে দেন৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘এরপর আমরাই ঠিক করি, স্থানীয় একটি ছেলে পড়ুয়াদের পড়াবে৷ কিন্তু অমল ওই যুবককে স্কুলে রাখতে রাজি হননি৷ তাঁর বিরুদ্ধে অনেকবারই অভিযোগ জানানো হয়েছে৷ কোনও কাজ হয়নি৷ এই স্কুলের আরেক স্থায়ী শিক্ষক আর দুই পার্শ্বশিক্ষকের জন্যই পড়ুয়ারা এখনও স্কুলে আসছে৷ তাঁরা যথেষ্ট ভালোভাবে ছেলেমেয়েদের পড়ান৷”
এদিকে 2026 সালের পর তিনি আরও দু’বার ওই কেন্দ্রে ঘাসফুলের প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন৷ 2019 সালের উপনির্বাচনে হেরে যান বিজেপি প্রার্থী জয়েল মুর্মুর কাছে৷ একুশের ভোটে তৃণমূল অবশ্য টিকিট দেয়নি তাঁকে৷ কিন্তু ছাব্বিশে ফের তিনি প্রার্থী হন৷ আবারও হেরে যান৷ তার সঙ্গে রাজ্যজুড়ে ভরাডুবি হয় তৃণমূলেরও৷
রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল হতেই অমল বুঝে ফেলেন, সুখের দিন শেষ৷ ক্ষিপ্ত মানুষের ডিম থেরাপির শিকার হয়েছেন তিনি৷ কিন্তু এখন নিয়মিত স্কুলে যাচ্ছেন৷ ক্লাসও করছেন৷ এতদিন স্কুলে না গিয়ে মাইনে নিয়েছেন কেন? জবাবে অমল সাফ জানিয়ে দেন, তিনি যা জানানোর প্রশাসনিক কর্তাদের জানিয়ে দিয়েছেন৷ সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে এনিয়ে কোনও কথা বলবেন না৷
কিন্তু গ্রামবাসীদের অভিযোগের ভিত্তিতে অমল কিস্কুর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক তদন্ত হচ্ছে না কেন? উত্তরে জেলা প্রাথমিক স্কুল পরিদর্শক মলয় মণ্ডল বলেন, “এলাকাবাসীর মৌখিক অভিযোগ পেয়েই ওই প্রধান শিক্ষককে সতর্ক করা হয়েছে৷ তিনি নিয়মিত স্কুলে যাবেন বলে জানিয়েছেন৷ তবে আমাদের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি৷ লিখিত অভিযোগ দায়ের হলেই তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগের তদন্ত করা হবে৷”