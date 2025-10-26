ETV Bharat / politics

ছাব্বিশের নির্বাচনে দক্ষিণ দিনাজপুরে 6 আসনই পাবে তৃণমূল, কর্মিসভায় দাবি চন্দ্রিমার

মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মিসভা হয় বুনিয়াদপুরে ৷ সেখানে মহিলা কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করতে বার্তা দিলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ।

Chandrima Bhattacharya
রাজ্য তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 26, 2025 at 2:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বুনিয়াদপুর, 26 অক্টোবর: 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে দক্ষিণ দিনাজপুরে 6টি আসনই পাবে তৃণমূল ৷ বুনিয়াদপুরে কর্মিসভায় এমনটাই দাবি করলেন রাজ্য তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী তথা রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ৷

শনিবার বুনিয়াদপুর শহরের সুকান্ত ভবনে জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হয় । এদিন প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে উলুধ্বনি দিয়ে কর্মিসভার সূচনা করেন রাজ্য তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য । এছাড়াও কর্মিসভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রেতা ও সুরক্ষা দফতরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী স্নেহলতা হেমব্রম, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্তামণি বিহা, সহ-সভাধিপতি অম্বরীশ সরকার, বুনিয়াদপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কমল সরকার, বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র-সহ জেলার নেতৃত্বগণ ।

মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মিসভায় চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য (নিজস্ব ভিডিয়ো)

সামনেই বিধানসভা নির্বাচন ৷ তার আগেই সংগঠনের শক্তি বাড়াতে তৎপর প্রতিটি রাজনৈতিক দল । তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত করতে বদ্ধপরিকর মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস । এদিন বুনিয়াদপুরে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মিসভায় কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করতে সেই বার্তাই দিলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ।

Chandrima Bhattacharya
বুনিয়াদপুরে কর্মিসভায় চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য (নিজস্ব ছবি)

তিনি বলেন, "এবারের বিধানসভা নির্বাচনে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ছ'টা বিধানসভায় ছ'টাই পাবে তৃণমূল কংগ্রেস ।" বিরোধীদের নাম না-করেই তিনি বলেন, "যাঁরা ভাবছেন উত্তরবঙ্গে কত কী না করে দেবেন, তাঁদের ভাবনা ভুল । উত্তরবঙ্গের দুর্যোগ হয়ে গেল, কাউকে দেখা গেল না ৷ কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাতের পর রাত জেগে সেখানে ত্রাণ বিলি করলেন । দেখলাম অনেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাওয়ার পর কনভয় নিয়ে ঢোকার চেষ্টা করছে । মানুষ এগুলো দেখে বুঝে গিয়েছে ।"

Chandrima Bhattacharya
প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে কর্মিসভার সূচনা চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের (নিজস্ব ছবি)

চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এদিন রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন । তিনি বলেন, "কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রী, রূপশ্রী, সবুজ সাথী-সহ একাধিক প্রকল্প এই রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চালু করেছেন মানুষের স্বার্থে । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকল্প দেখে অন্যরা প্রকল্প শুরু করছে, অনুসরণ করছে । 2016 সালে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প করার পর 18 সালে আয়ুষ্মান করে কেন্দ্র বা বিজেপি । অনুসরণ করা ভালো, কিন্তু কাজ তো হয়নি । কেন্দ্র বারবার আয়ুষ্মান নিতে বলছে কিন্তু আমরা নিইনি । কারণ তাদের নিয়মকানুন মানতে গেলে আয়ুষ্মানে অন্তর্ভুক্ত হবে 70 লক্ষ পরিবার অথচ আমাদের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে আড়াই কোটি পরিবার যুক্ত রয়েছে ।"

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী স্নেহলতা হেমব্রম বলেন, "আগামী 26-এর লড়াই খুব কঠিন ৷ সকলকে সংঘবদ্ধ হয়ে চলতে হবে । আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 2011 সালে ক্ষমতায় আসার পর মহিলাদের নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন বা নানান প্রকল্প করেছেন । যেটা ভারতবর্ষের কোনও মুখ্যমন্ত্রী চিন্তা করেননি । আজকে যে জায়গায় বিজেপি শাসিত রাজ্য সেখানে মহিলারা কোনও সম্মান পাচ্ছেন না ৷ লাঞ্চিত হচ্ছেন ৷ বঞ্চিত হচ্ছেন। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের লড়াইয়ে আমরা মহিলারা নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত করব । কারণ তিনি আমাদের মহিলাদের নিয়ে চিন্তা করেন, এগিয়ে নিয়ে চলেন ।"

TAGGED:

ASSEMBLY ELECTIONS 2026
TRINAMOOL WORKERS MEETING
চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য
বিধানসভা নির্বাচন
CHANDRIMA BHATTACHARYA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.