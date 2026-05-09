দলবিরোধী মন্তব্য! কোহিনুর-ঋজু-কার্তিককে সাসপেন্ড করল তৃণমূল
এই তিন মুখপাত্র ছয় বছরের জন্য সাসপেন্ড করল তৃণমূল কংগ্রেস৷
Published : May 9, 2026 at 9:38 PM IST
কলকাতা, 9 মে: সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে বিপর্যয়ের পর দলের অন্দরেই ক্ষোভের মুখে পড়তে হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বকে। এবার প্রকাশ্যে দলবিরোধী মন্তব্য করার অভিযোগে তিন পরিচিত মুখপাত্রকে ছয় বছরের জন্য সাসপেন্ড করল তৃণমূল। সাসপেন্ড হওয়া এই নেতারা হলেন কোহিনুর মজুমদার, ঋজু দত্ত এবং কার্তিক ঘোষ। শনিবার দলের তরফে আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই কড়া শাস্তিমূলক পদক্ষেপের কথা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনী বিপর্যয়ের পর দলে কড়া শৃঙ্খলা বজায় রাখতেই এই সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হচ্ছে।
বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই দলের বেশ কয়েকজন নেতা ও নেত্রী বেসুরো হয়ে উঠেছিলেন। এরপরই শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে দলের পাঁচজন মুখপাত্রকে প্রথমে শো-কজ নোটিশ ধরায় তৃণমূল। দলের শৃঙ্খলারক্ষাকারী কমিটির অন্যতম সদস্য ডেরেক ও'ব্রায়েন ওই পাঁচজনের কাছে লিখিত নোটিশ পাঠিয়েছিলেন। এই তালিকায় ঋজু দত্ত, কোহিনুর মজুমদার এবং কার্তিক ঘোষ ছাড়াও নাম ছিল কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী ও পাপিয়া ঘোষের। দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে কেন তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না, নোটিশে তা জানতে চাওয়া হয়। পাশাপাশি, 24 ঘণ্টার মধ্যে এই চিঠির সন্তোষজনক জবাব দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ নেতৃত্ব।
নির্ধারিত সময়ের পর শনিবার ওই পাঁচজনের মধ্যে তিনজনের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত পদক্ষেপ করল দল। তৃণমূল কংগ্রেসের একটি সূত্রের খবর, বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষমতা হারানোর পর থেকেই দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্বাচনী কৌশল এবং সামগ্রিক রণনীতি নিয়ে প্রকাশ্যেই সরব হয়েছিলেন এই মুখপাত্ররা। দলের একাংশের ধারাবাহিক ভুল সিদ্ধান্তের কারণেই যে এমন রাজনৈতিক ভরাডুবি হয়েছে, সে কথাও তাঁরা খোলাখুলি বলতে শুরু করেন। সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ও বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের আলোচনাতেও দলের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলতে দেখা যায় তাঁদের। এর জেরেই দলবিরোধী কাজের অভিযোগ তুলে তিনজনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, এবারের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে 207টি আসন দখল করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের ফলাফল অত্যন্ত হতাশাজনক হয়েছে। এই অভাবনীয় রাজনৈতিক বিপর্যয়ের পর কর্মী থেকে শুরু করে দলের একাধিক স্তরের নেতা-নেত্রীদের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়েছে। সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে গিয়েই দলের রোষানলে পড়লেন এই তিন মুখপাত্র।
রাজনৈতিক মহলের মতে, এই পদক্ষেপের মাধ্যমে শীর্ষ নেতৃত্ব দলের বাকি নেতা-কর্মীদের কাছেও একটি কঠোর বার্তা পৌঁছে দিল। বুঝিয়ে দেওয়া হল, দলের চরম দুঃসময়ে প্রকাশ্যে শীর্ষ নেতৃত্বের সমালোচনা বা কোনোরকম দলবিরোধী মন্তব্য কাউকেই রেয়াত করা হবে না।