TMCP'র প্রতিষ্ঠা দিবসে চেনা মেজাজে মমতা, আইনি সংঘাতেও ক্যাথিড্রাল রোডে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস
শুক্রবার কলকাতার ক্যাথিড্রাল রোডে কালীঘাট তৃণমূলের তরফে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান ৷
Published : August 28, 2026 at 7:09 PM IST
কলকাতা, 28 অগস্ট: কালীঘাট শিবিরের একুশে জুলাইয়ের পর এবার 28 অগস্ট । তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালনকে কেন্দ্র করে ফের প্রকাশ্যে চলে এল তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরের বর্তমান রাজনৈতিক সমীকরণ । দীর্ঘদিনের রীতি অনুযায়ী প্রতি বছর মেয়ো রোডে গান্ধি মূর্তির পাদদেশে দলের ছাত্র সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করে তৃণমূল । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের ক্ষমতায় থাকাকালীন এই বিষয়ে কখনও কোনও প্রশাসনিক সমস্যা বা জটিলতা তৈরি হয়নি ।
কিন্তু এবারের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন । 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবির পর রাজ্যে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । শুধু ক্ষমতা হারানোই নয়, দলের অন্দরেও ধরেছে বড়সড় ভাঙন । দলের জয়ী বিধায়কদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে নিয়ে আলাদা শিবির তৈরি করেছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁরা বর্তমানে বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং নিজেদের ‘আসল তৃণমূল’ বলে দাবি করছেন ।
এই পরিবর্তিত রাজনৈতিক আবহে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন ঘিরেও তৈরি হয় চরম আইনি জটিলতা । একই দিন এবং একই জায়গায় কর্মসূচি করতে চেয়ে গত 27 জুলাই প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছিল কালীঘাট বা মমতা শিবির । পালটা আবেদন করে ঋতব্রত শিবিরও । শেষ পর্যন্ত সংঘাতের জল গড়ায় কলকাতা হাইকোর্টে । আদালতের নির্দেশে ঐতিহাসিক মেয়ো রোডে এবার কোনও শিবিরকেই সভা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি ।
কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, কালীঘাটপন্থী তৃণমূল ক্যাথিড্রাল রোডে তাদের কর্মসূচি পালন করবে । অন্যদিকে, ঋতব্রতপন্থী শিবিরকে সভা করার অনুমতি দেওয়া হয় ধর্মতলার রানি রাসমনি অ্যাভিনিউয়ে । মঙ্গলবার এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য দুই পক্ষকেই নির্দিষ্ট কিছু কড়া শর্তে বেঁধে দেন । আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, শুক্রবারের এই সভায় কোনও শিবিরই 1500 জনের বেশি সমর্থকের জমায়েত করতে পারবে না । উভয় গোষ্ঠীর সভার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয় দুপুর 12টা থেকে বিকেল 3টে পর্যন্ত ।
এই আইনি লড়াইয়ের শুনানির এক পর্যায়ে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করে বিচারপতি বলেন, “আপনারা বিভাজন ভুলে একযোগে অনুষ্ঠান করুন, তা হলে আমি ব্রিগেডে 10 হাজার মানুষের জমায়েতের অনুমতি দেব ।” এছাড়া শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বুধবারের মধ্যেই দুই পক্ষকে অন্তত 20 জন করে দলীয় স্বেচ্ছাসেবকের নাম ও ফোন নম্বর কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনারের কাছে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল । ওই স্বেচ্ছাসেবকরা ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা রক্ষায় পুলিশকে সরাসরি সহায়তা করবেন বলে আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দেয় ।
হাইকোর্টের এই কড়া নির্দেশিকা মেনেই ক্যাথিড্রাল রোডে প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন কালীঘাট শিবির । ক্ষমতা হারানো এবং দলের অন্দরে ভাঙনের জোড়া ধাক্কা সত্ত্বেও এদিন ক্যাথিড্রাল রোডের মঞ্চে একেবারে চেনা মেজাজে দেখা গেল তৃণমূল নেত্রীকে । সভায় উপস্থিত নেতা-কর্মীদের মধ্যে ছিল বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস । দলের তরুণ কর্মী ও ছাত্র সমাজের উদ্দেশে বার্তা দিতে গিয়ে এদিন যথেষ্ট উৎসাহিত এবং আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।
তাঁর শরীরী ভাষায় স্পষ্ট ছিল রাজনৈতিক ময়দানে আবার ঘুরে দাঁড়ানোর কড়া বার্তা । সভার মেজাজ এবং কর্মী সমর্থকদের জমায়েত প্রমাণ করে দেয়, আইনি বা প্রশাসনিক জটিলতা থাকলেও নিচুতলার কর্মীদের একাংশের আবেগে এখনও ভাটা পড়েনি । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উচ্ছ্বাস ও আত্মবিশ্বাস কালীঘাট শিবিরের জন্য নিঃসন্দেহে এক বড় পাওনা ।
তবে সভার আগেই দুই শিবিরের মধ্যে পোস্টার ঘিরে শুরু হয়েছিল প্রবল রাজনৈতিক তরজা । কালীঘাট নেতৃত্বের তরফে প্রকাশিত সভার পোস্টারে প্রত্যাশিত ভাবেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিও রাখা হয় । অন্যদিকে ঋতব্রত শিবিরের অনুগামী ছাত্রনেতা সুদীপ রাহা তাঁদের সভার পোস্টার প্রকাশ করে কালীঘাট শিবিরকে তীব্র আক্রমণ করেন ।
তিনি বলেন, “স্বাধীনতা আন্দোলনে যাঁরা পথ দেখিয়েছিলেন, তাঁদের ছবি আমরা পোস্টারে রেখেছি । ওদের পোস্টারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি রয়েছে । তিনি ছাত্র আন্দোলন করেছেন । কিন্তু অন্য যাঁর ছবি আছে, তাঁর কোনও ছাত্র রাজনীতির অভিজ্ঞতা নেই ।” অর্থাৎ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেই এই মন্তব্য করা হয়েছে, তা রাজনৈতিক মহলের কাছে স্পষ্ট । পালটা জবাব দিতে ছাড়েনি কালীঘাট শিবিরও ।
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এবারের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস কেবল একটি সাধারণ বার্ষিক উদযাপন নয়, বরং এটি দুই শিবিরের শক্তি প্রদর্শনের অন্যতম মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে । এর আগে একুশে জুলাইয়ের শহিদ দিবসের কর্মসূচি ঘিরেও দুই শিবিরের মধ্যে একই আইনি টানাপোড়েন তৈরি হয়েছিল । সেবারও আদালত ঋতব্রত শিবিরকে গান্ধি মূর্তির পাদদেশে এবং মমতা শিবিরকে ক্যাথিড্রাল রোডে সভা করার পৃথক অনুমতি দেয় ।
আদালতের কড়া নির্দেশ এবং পুলিশের কড়া নজরদারির মধ্যেই কলকাতার দুই প্রান্তে মুখোমুখি হল তৃণমূলের দুই বিভক্ত গোষ্ঠীর রাজনৈতিক শক্তি । তবে ক্ষমতা হারানোর এই কঠিন সময়ে ক্যাথিড্রাল রোডে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে যে উন্মাদনা চোখে পড়েছে, তা প্রমাণ করে বঙ্গ রাজনীতিতে তাঁর প্রাসঙ্গিকতা এখনই শেষ হচ্ছে না ।