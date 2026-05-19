অবশেষে ঝুঁকলেন পুষ্পা ! শুভেন্দুর প্যাকেজকে স্বাগত জানিয়ে ফলতার পুনর্নির্বাচন থেকে সরলেন জাহাঙ্গির

ফলতার উন্নয়নের জন্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ঘোষিত প্যাকেজকেও স্বাগত জানিয়েছেন জাহাঙ্গির ৷

অবশেষে ঝুঁকলেন পুষ্পা !
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 19, 2026 at 2:54 PM IST

ফলতা, 19 মে: 'সিংহম' আইপিএস অজয় পাল শর্মার দাপটকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছিলেন, তিনিও কম যান না ৷ দক্ষিণী ফিল্মের প্রসঙ্গ টেনে জানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি 'পুষ্পা'...যো ঝুকেগা নহি ৷ তৃণমূলের সেই প্রার্থী জাহাঙ্গির খান অবশেষে ঝুঁকলেন ৷ সরে দাঁড়ালেন হাইভোল্টেজ ফলতা বিধানসভা পুনর্নির্বাচনের লড়াই থেকে ৷ তাও আবার ভোটের ঠিক দু'দিন আগে, যেদিন শেষ হচ্ছে প্রচারপর্ব ৷ শুধু তাই নয়, ফলতার উন্নয়নের জন্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ঘোষিত প্যাকেজকেও স্বাগত জানিয়েছেন জাহাঙ্গির ৷ এলাকার উন্নয়নকে গুরুত্ব দিতে চান বলেই ভোটের লড়াই থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন বলে দাবি করলেন ফলতার 'ভূমিপুত্র' ৷

তবে জাহাঙ্গির খান নির্বাচনী লড়াই থেকে সরে দাঁড়ালেও, নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, যেহেতু মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিনের মধ্যে ফলতার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জাহাঙ্গির খান তাঁর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেননি, সেই কারণে নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচন যেরকম হওয়ার সেরকমই হবে 21 মে ৷ শুধু তাই নয়, ইভিএমএ যেহেতু জাহাঙ্গিরের নাম ছাপা হয়ে গিয়েছে, তাই সেখানেও তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে থাকবে তাঁর নাম ৷

21 মে ফলতা বিধানসভা পুনর্নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ যখন চরমে, ঠিক তার আগেই বড়সড় চমক দিলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জাহাঙ্গির খান, যিনি সম্প্রতি নিজেকে 'পুষ্পা' বলে দাবি করেছিলেন ৷ অর্থাৎ তিনি কোনও চাপের সামনে ঝুঁকবেন না বা মাথা নত করবেন না বলে দাবি করেছিলেন জাহাঙ্গির ৷ তবে পুনর্নির্বাচনের আর কয়েক ঘণ্টা বাকি থাকতেই তাঁর সিদ্ধান্ত ফলতা জুড়ে রাজনৈতিক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে ।

ভোটের লড়াইয়ের ঠিক দুদিন আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জাহাঙ্গির খান জানিয়ে দিলেন, সাধারণ মানুষের শান্তি ও ফলতার উন্নয়নের স্বার্থে তিনি নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন । মঙ্গলবার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী জাহাঙ্গির খান বলেন, "আমি ফলতার ভূমিপুত্র । এই মাটির মানুষের পাশে সবসময় থেকেছি, আগামীতেও থাকব । কিন্তু রাজনৈতিক সংঘাত বা অশান্তি সৃষ্টি করে নয়, মানুষের উন্নয়নই আমার প্রধান লক্ষ্য । তাই সাধারণ মানুষের শান্তি বজায় রাখতে আমি এই উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না-করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি ।"

এদিন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর স্তুতিও শোনা যায় জাহাঙ্গির খানের মুখে ৷ তিনি বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের উন্নয়নের জন্য একটি বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন । সেই উন্নয়নমূলক প্রকল্পকে সফলভাবে বাস্তবায়িত করাই এখন তাঁর প্রধান লক্ষ্য । জাহাঙ্গিরের কথায়, "ফলতার উন্নয়নই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । আমি চাই না রাজনৈতিক লড়াইয়ের কারণে উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হোক । তাই আমি ব্যক্তিগত রাজনৈতিক লড়াইয়ের থেকে এলাকার স্বার্থকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি ।"

তাঁর এই ঘোষণার পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । নির্বাচনের ঠিক আগে এমন সিদ্ধান্ত কেন ? এর পিছনে কি শুধুই উন্নয়নের স্বার্থ, নাকি রয়েছে অন্য কোনও রাজনৈতিক সমীকরণ ? যদিও এই বিষয়ে সরাসরি কিছু বলতে চাননি জাহাঙ্গির খান । তিনি শুধু জানিয়েছেন, মানুষের স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । যদিও নির্বাচনের দিন ফলতার ইভিএম-এ সেলোটেপ লাগানো নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ এদিন অস্বীকার করেছেন জাহাঙ্গির ৷

এদিকে, জাহাঙ্গির খানের সরে দাঁড়ানোর ঘোষণাকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের অন্দরেও শুরু হয়েছে চর্চা । রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, ফলতায় রাজনৈতিক সংঘাত কমিয়ে উন্নয়নের বার্তা দিতেই এই কৌশল নেওয়া হতে পারে । আবার বিরোধীদের একাংশের দাবি, নির্বাচনের আগে এই ধরনের ঘোষণা রাজনৈতিক চাপে নেওয়া সিদ্ধান্তও হতে পারে । যদিও জাহাঙ্গির খান নিজের অবস্থানে অনড় । তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, "আমি রাজনীতি করি মানুষের জন্য । ভোটে দাঁড়ানো বা না-দাঁড়ানো বড় কথা নয়, বড় কথা হল ফলতার মানুষের স্বার্থ রক্ষা করা । আমি সবসময় মানুষের পাশে ছিলাম, থাকব ।"

ফলতা বিধানসভা পুনর্নির্বাচনের আগে এই ঘোষণা রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে নতুন মাত্রা দিয়েছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা । তবে নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, জাহাঙ্গির নিজে ভোটের লড়াই থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করলেও ইভিএমে তাঁর নাম থাকবে ৷ কারণ মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষদিন পেরিয়ে যাওয়ার পর তিনি সরে দাঁড়িয়েছেন, ফলে এর কোনও মান্যতা কমিশনে মিলবে না ৷

