দ্বিতীয় দফায় তৃণমূলের 40 'স্টার ক্যাম্পেনার', প্রচারে মমতা-অভিষেক-অনুব্রত থেকে দেব-কোয়েলরা

দ্বিতীয় দফায় তৃণমূলের 40 'স্টার ক্যাম্পেনার', প্রচারে মমতা-অভিষেক-অনুব্রত থেকে দেব-কোয়েলরা
নুসরত জাহান থেকে সায়নী ঘোষ এবং সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বিনোদন জগতের পরিচিত মুখদের বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের হয়ে প্রচারে দেখা যাবে ৷
Published : April 8, 2026 at 8:08 PM IST
কলকাতা, 8 এপ্রিল: 2026 সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বেজে গিয়েছে । প্রথম দফার পাশাপাশি দ্বিতীয় দফার ভোটের জন্য রাজনৈতিক দলগুলির প্রস্তুতি তুঙ্গে । এই আবহে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার জন্য নিজেদের তারকা প্রচারক বা 'স্টার ক্যাম্পেনার'দের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস । তালিকায় রয়েছেন মমতা ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে দেব-কোয়েল, সায়নীরা ৷
40 জন তারকা প্রচারক তৃণমূলের
জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে 40 জন হেভিওয়েট নেতা-মন্ত্রী এবং রূপোলি পর্দার তারকাদের নিয়ে একটি তালিকা জমা দেওয়া হয়েছে । নিয়ম অনুযায়ী, ভোটের ময়দানে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচারে ঝড় তুলতেই এই গ্ল্যামারে ভরপুর ও সুপরিকল্পিত তালিকা প্রস্তুত করেছে রাজ্যের শাসকদল । দলের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি সুব্রত বকসি স্বাক্ষরিত এই চিঠির মাধ্যমে তালিকাটি নয়াদিল্লির নির্বাচন সদনে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে পাঠানো হয়েছে । 7 এপ্রিল, 2026 তারিখের এই চিঠিটি 8 এপ্রিল নির্বাচন কমিশনে আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়েছে ।
তালিকায় কে কে রয়েছেন ?
প্রত্যাশা মতোই এই তালিকার একেবারে শীর্ষ স্থানে অর্থাৎ এক নম্বরে রয়েছেন তৃণমূল নেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর ঠিক পরেই দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁদের পরেই এই তারকা প্রচারকদের তালিকায় তিন নম্বরে নাম রয়েছে দলের বর্ষীয়ান নেতা সুব্রত বক্সির ।
তৃণমূলের এই তারকা প্রচারকদের তালিকায় রাজ্য মন্ত্রিসভার একাধিক হেভিওয়েট সদস্য ও প্রবীণ রাজনীতিকদের নাম রয়েছে । চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, মানসরঞ্জন ভুঁইয়া, শশী পাঁজা এবং ব্রাত্য বসুর মতো প্রথম সারির মন্ত্রীরা দ্বিতীয় দফার প্রচারে দলের হয়ে মাঠে নামবেন । পাশাপাশি, দলের সাংসদ ও দাপুটে নেতা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহুয়া মৈত্র, কুণাল ঘোষ এবং জয়প্রকাশ মজুমদারের মতো পরিচিত মুখেরা তারকা প্রচারক হিসেবে বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রে জনসভা ও প্রচার চালাবেন ।
তালিকায় উত্তরবঙ্গের নেতারা
উত্তরবঙ্গ থেকে জঙ্গলমহলের ভোটব্যাংকের কথা মাথায় রেখে প্রকাশ চিক বড়াইক, শ্রীকান্ত মাহাতো এবং বীরবাহা হাঁসদার মতো নেতাদেরও এই তালিকায় রাখা হয়েছে । তবে এই তালিকার অন্যতম বড় চমক বা উল্লেখযোগ্য সংযোজন হল অনুব্রত মণ্ডলের নাম । বীরভূমের দাপুটে এই তৃণমূল নেতার নাম 36 নম্বরে রাখা হয়েছে । বিভিন্ন রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মাঝেও দলের শীর্ষ নেতৃত্ব যে তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতার উপর ভরসা রাখছেন, তারকা প্রচারকের তালিকায় তাঁর অন্তর্ভুক্তি সেই বার্তাই দিচ্ছে । পাশাপাশি, মোশারফ হোসেন, প্রতীক উর রহমান, তাপস মণ্ডল এবং পার্থ ভৌমিকও রয়েছেন এই 40 জনের তালিকায় ।
গ্ল্যামার জগতের তারকরা প্রচারকরা
বরাবরই তৃণমূলের প্রচার তালিকায় গ্ল্যামার জগতের একটা বড় প্রভাব থাকে । এবারের বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার তালিকাতেও তার কোনও ব্যতিক্রম হয়নি । প্রচারের ময়দানে বিরোধী শিবিরকে টেক্কা দিতে একঝাঁক তারকাকে নামাচ্ছে ঘাসফুল শিবির । এই তালিকায় রয়েছেন টলিউড সুপারস্টার দীপক অধিকারী (দেব), বলিউডের 'শটগান' শত্রুঘ্ন সিনহা, প্রাক্তন ক্রিকেটার কীর্তি আজাদ এবং ইউসুফ পাঠান । রয়েছেন শতাব্দী রায়, জুন মালিয়া, এবং বাবুল সুপ্রিয়র মতো তারকারাও ।
এছাড়াও 'দিদি নম্বর ওয়ান' খ্যাত রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, অদিতি মুন্সি, পরিচালক রাজ চক্রবর্তী, সায়নী ঘোষ, এবং সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বিনোদন জগতের পরিচিত মুখেরা দলের প্রার্থীদের সমর্থনে গলা ফাটাবেন । এই তারকা তালিকায় বিশেষ চমক হিসেবে উঠে এসেছে জনপ্রিয় অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিকের নাম । পাশাপাশি রয়েছেন নুসরত জাহানও ।
মতুয়া সম্প্রদায় থেকে তারকা প্রচারক
অন্যদিকে, মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি মমতা ঠাকুর এবং জ্যোৎস্না মাণ্ডিকে তারকা প্রচারক করেছে তৃণমূল । সব মিলিয়ে, রাজনীতি, বিনোদন এবং ক্রীড়া জগতের এক অভূতপূর্ব মিশেলে এই 40 জনের তালিকা তৈরি করেছে তৃণমূল কংগ্রেস । নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের এই তারকা প্রচারকদের যাতায়াত বা সভার খরচ সরাসরি প্রার্থীর ব্যক্তিগত নির্বাচনী খরচের সীমার সঙ্গে যুক্ত হয় না, যা প্রার্থীদের জন্য একটি বাড়তি আইনি সুবিধা । এখন দেখার, মমতা-অভিষেকের নেতৃত্বে এবং একঝাঁক তারকার উপস্থিতিতে দ্বিতীয় দফার প্রচারে তৃণমূল কংগ্রেস ঠিক কতটা ঝড় তুলতে পারে ।