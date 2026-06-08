এবার দিল্লিতেও ঘাসফুল শিবিরে ভাঙনের সুর, সংসদে 'নতুন তৃণমূল' গঠনের জল্পনা তুঙ্গে
দলের এই চরম ভাঙন রুখতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । দিল্লিতে বিক্ষুব্ধ সাংসদদের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ বাড়ানোর কড়া নির্দেশ তাঁর ৷
Published : June 8, 2026 at 1:57 PM IST
কলকাতা, 8 জুন: রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে শোচনীয় বিপর্যয় এবং ক্ষমতা হাতছাড়া হওয়ার ধাক্কা এখনও পুরোপুরি সামলে উঠতে পারেনি ঘাসফুল শিবির । আর সেই রেশ কাটতে না-কাটতেই এবার দিল্লি দরবারে শুরু হয়ে গেল চরম ডামাডোল এবং অস্তিত্ব রক্ষার সংকট । পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার অন্দরে দলের সমীকরণ বদলাতেই রাজধানীর বুকে তৃণমূল কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধ সাংসদদের অভূতপূর্ব তৎপরতা ঘিরে জোরদার হয়েছে রাজনৈতিক জল্পনা ।
ইস্তফা বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদের
ঘাসফুল শিবিরের অন্দরে তৈরি হওয়া এই ফাটল ক্রমশ চওড়া হচ্ছে । দলের শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্যসভার বর্ষীয়ান সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায় তাঁর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন । পরিস্থিতি এতটাই ঘোরালো যে, সোমবার দলের আরও এক সাংসদ ইস্তফা দিতে পারেন এবং রাজনৈতিক মহলে এমনও গুঞ্জন রয়েছে যে, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তিনি দলও ছাড়তে পারেন । এই সমস্ত চরম নাটকীয়তার মাঝেই লোকসভায় তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ সাংসদদের একটি বড় অংশ সোমবার দিল্লিতে গোপন বৈঠকে বসেছেন বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রের খবর । এই পরিস্থিতিতে জাতীয় রাজনীতির অলিন্দে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে, আজ থেকেই কি তবে সংসদের অন্দরে কার্যত 'নতুন তৃণমূল'-এর আত্মপ্রকাশ ঘটতে চলেছে ?
দিল্লিতে দফায় দফায় বৈঠক তৃণমূল সাংসদের
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, বিধানসভা নির্বাচনে অপ্রত্যাশিত ফলাফলের পর থেকেই দলের অন্দরে যে অসন্তোষের আগুন ধিকধিক করে জ্বলছিল, দিল্লিতে তা এবার বড়সড় বিস্ফোরণের আকার নিতে চলেছে । রাজধানীর অলিন্দে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে যে, তৃণমূল কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধ শিবিরের অধিকাংশ সাংসদ ইতিমধ্যেই দিল্লিতে এসে পৌঁছে গিয়েছেন । নিজেদের মধ্যে নিবিড় সমন্বয় বজায় রাখতে এবং রণকৌশল চূড়ান্ত করতে কেউ কেউ দিল্লির বিলাসবহুল অভিজাত পাঁচতারা হোটেলে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গোপন আস্তানা গেঁড়েছেন, আবার একাংশ রয়েছেন নিজেদের জন্য বরাদ্দ সরকারি বাসভবনে ।
রবিবার ছুটির দিন হওয়া সত্ত্বেও সারাদিন ধরেই দফায় দফায় চলেছে গ্রুপ কল এবং রুদ্ধদ্বার বৈঠক । আগামিদিনে সংসদে তাঁদের যৌথ কৌশল কী হবে, তা নিয়েই চূড়ান্ত রূপরেখা তৈরি হচ্ছে বলে খবর মিলেছে । সোমবার সকালেও আরও কয়েকজন সাংসদ দিল্লিতে এসে সরাসরি এই বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীতে যোগ দিতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে । এই শিবিরের তরফ থেকে দাবি করা হচ্ছে, ইতিমধ্যেই লোকসভা ও রাজ্যসভা মিলিয়ে প্রায় 20 জন সাংসদ তাঁদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রাখছেন ।
বিজেপির শীর্ষ নেতার সঙ্গে গোপন বৈঠক
যদিও তৃণমূল নেত্রীর ঘনিষ্ঠ মহল এই দাবি মানতে একেবারেই নারাজ । তাঁদের পালটা দাবি, এখনও এক ডজনেরও বেশি সাংসদ দলনেত্রীর প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখেই তাঁর পাশে রয়েছেন । বিক্ষুব্ধ সাংসদদের এই অতিসক্রিয়তার মাঝেই নতুন করে জল্পনা উসকে দিয়েছে তাঁদের সম্ভাব্য পরবর্তী রাজনৈতিক পদক্ষেপ । সূত্রের দাবি, সোমবার এই বিক্ষুব্ধ শিবিরের প্রতিনিধিরা বিজেপির এক শীর্ষ কেন্দ্রীয় নেতার সঙ্গে অত্যন্ত গোপন একটি বৈঠক করতে পারেন । যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও তরফেই এই খবরের সত্যতা স্বীকার করা হয়নি । তবে জল্পনার পারদকে আরও কয়েক গুণ চড়িয়ে দিয়েছে রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দিল্লি সফর ।
কাকতালীয়ভাবে এদিন তিনিও রাজধানীতে উপস্থিত রয়েছেন । ফলে বিক্ষুব্ধ তৃণমূল সাংসদদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর কোনও সম্ভাব্য বৈঠক হতে পারে কি না, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে । এই সম্ভাবনায় সিলমোহর দিয়ে রবিবার গভীর রাতেই তৃণমূলের তিনবারের এক প্রবীণ সাংসদ এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেছেন বলে খবর প্রকাশ্যে এসেছে । ফলে সপ্তাহের শুরুতে গোটা দেশের নজর এখন তৃণমূলের এই দ্রুত বদলে যাওয়া রাজনৈতিক সমীকরণের দিকেই নিবদ্ধ ।
দিল্লিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
দলের এই চরম ভাঙন রুখতে অবশ্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । দলীয় সূত্রের খবর, গত 24 ঘণ্টায় তিনি নিজে পরিস্থিতি নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন । ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে একাধিক সাংসদের সঙ্গে তিনি সরাসরি টেলিফোনে কথা বলেছেন । কয়েকজন সাংসদ আবার তাঁকে ফোন করে দলের প্রতি নিজেদের আনুগত্যের বার্তাও দিয়েছেন বলে তৃণমূল সূত্রের দাবি ।
দিল্লিতে উপস্থিত দলের বিশ্বস্ত এবং অনুগত অংশটিকে বিক্ষুব্ধ সাংসদদের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ বাড়ানোর কড়া নির্দেশ দিয়েছেন নেত্রী । সেই নির্দেশ পেয়ে রবিবার সন্ধ্যা থেকেই সক্রিয় হয়েছে ঘাসফুল শিবিরের একাংশ । শেষ মুহূর্তে এই মানভঞ্জনের পালা কতটা সফল হবে, দলের এই বিশাল ভাঙন আদৌ আটকানো যাবে কি না, তা নিয়ে সন্দিহান রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ ।
আপাতত সমস্ত মত, রাজনৈতিক সমীকরণ এবং জল্পনার ভরকেন্দ্র এখন রাজধানী দিল্লি । সেখানেই তৃণমূল কংগ্রেসের আগামিদিনের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ চূড়ান্ত হতে চলেছে, এখন শুধু কিছু সময়ের অপেক্ষা মাত্র । তৃণমূলের এই ভাঙন নিয়ে দিল্লির রাজনৈতিক মহলেও জল্পনা তুঙ্গে । শেষ পর্যন্ত জল ঠিক কতদূর গড়ায়, সেদিকেই নজর রাখছে গোটা দেশ ।