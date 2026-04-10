রানি রাসমণির নাম ভুল উচ্চারণ ! শাহকে ফের 'বাঙালি বিরোধী' তকমা তৃণমূলের
Published : April 10, 2026 at 6:23 PM IST
কলকাতা, 10 এপ্রিল: বাংলার অন্যতম আইকন লোকমাতা রানি রাসমণির নাম ভুল উচ্চারণ করার অভিযোগ উঠল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে । আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এবার সরাসরি আসরে নামল রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস । ঘাসফুল শিবিরের অভিযোগ, রানি রাসমণির নাম 'রানি রাসমতি' বলে উচ্চারণ করে কার্যত বাংলার 10 কোটি মানুষের ভাবাবেগে সরাসরি আঘাত করেছেন অমিত শাহ । এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে ফের একবার বিজেপিকে 'বাঙালি বিরোধী' এবং 'বহিরাগত' বলে তোপ দেগেছে বাংলার শাসকদল ।
এই নিয়ে নিজেদের এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করে বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস । সেখানে বলা হয়েছে, বাংলার নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ লোকমাতা রানি রাসমণির নাম যাঁদের সসম্মানে ও ঠিকমতো উচ্চারণ করার যোগ্যতাটুকু নেই, তাঁরাই আবার 'সোনার বাংলা' গড়ার বড় বড় কথা বলেন । এই ঘটনাকে বিজেপির বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি অজ্ঞতা ও অবজ্ঞার চরম নিদর্শন হিসেবেই তুলে ধরেছে তৃণমূল ।
ওই এক্স পোস্টে তৃণমূল আরও কড়া ভাষায় মনে করিয়ে দিয়েছে যে, এই রানি রাসমণিই হলেন বিশ্বখ্যাত দক্ষিণেশ্বর ভবতারিণী কালী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ।
তৃণমূলের অভিযোগ, এই মন্দিরকে বিজেপি তাদের রাজনৈতিক ফায়দা, প্রচার বা ক্যামেরার পিছনের পটভূমি হিসেবে বারবার ব্যবহার করে । অথচ, যে মহামানবী এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাঁর স্মৃতি বা ঐতিহ্যের প্রতি ন্যূনতম সম্মান প্রদর্শন করতে তারা ব্যর্থ । ঘাসফুল শিবিরের দাবি, এটিই হল বিজেপির আসল রূপ । বাংলার মনীষী, বাংলার সমৃদ্ধ ইতিহাস এবং এ রাজ্যের মানুষের প্রতি তাঁদের কেবল অবজ্ঞাই রয়েছে ।
রাজ্য রাজনীতির কারবারিদের মতে, ভোটমুখী বাংলায় বা যে কোনও রাজনৈতিক আবহে বাংলার মনীষীদের আবেগ বরাবরই একটি বড় ফ্যাক্টর । অতীতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মস্থান নিয়ে ভুল তথ্য - একাধিক ইস্যুতে বিজেপি নেতৃত্বকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করেছে রাজ্যের শাসকদল । এবার সেই তালিকাতেই নবতম সংযোজন রানি রাসমণির নাম ভুল উচ্চারণের বিষয়টি । তৃণমূল কংগ্রেস সুকৌশলে এই বিষয়টিকে বাঙালি অস্মিতা বা পরিচয়ের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে বিজেপির রাজনৈতিক প্রচারের 'ফাঁপা দিকটি' তুলে ধরতে চাইছে ।
In Bengal, we revere Lokamata Rani Rashmoni for her immense contributions. Today, @AmitShah openly disrespected her, and the sentiments of 10 crore people of Bengal, by mispronouncing her name as “Rani Rashmati.”— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) April 10, 2026
Those who cannot even utter the name of a towering figure of the…
তৃণমূল তাদের পোস্টে আরও একধাপ এগিয়ে বিজেপি নেতাদের 'জমিদার' বলে কটাক্ষ করেছে । একুশের বিধানসভা নির্বাচন থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে বিজেপিকে 'বহিরাগত' বলে আক্রমণ করে আসছে তৃণমূল । সেই সুর বজায় রেখেই সোশাল মিডিয়া পোস্টে লেখা হয়েছে, "এই বাংলা-বিরোধী, বহিরাগত জমিদারদের আমাদের নিজস্ব পরিচয়ের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই ।" পাশাপাশি, বাংলার মানুষ তাঁদের এই অবজ্ঞার যোগ্য জবাব আগামী দিনে দেবে বলেও কড়া হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে ।
উনিশ শতকের বাংলায় রানি রাসমণির অবদান অনস্বীকার্য । গঙ্গার বুকে জেলেদের অধিকার রক্ষা থেকে শুরু করে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তাঁর অকুতোভয় লড়াই এবং দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা - সব মিলিয়ে বাংলার ইতিহাসের পাতায় তাঁর স্থান একেবারে প্রথম সারিতে । শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পৃষ্ঠপোষক হিসেবেও তিনি বিশ্ববন্দিত । সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তাঁর নামের ভুল উচ্চারণ স্বাভাবিকভাবেই বাংলার মানুষের মনে আঘাত হানতে পারে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।
অমিত শাহের এই মন্তব্য ঠিক কোথায় এবং কবে করা হয়েছে, সে বিষয়ে তৃণমূলের পোস্টে বিস্তারিত উল্লেখ না থাকলেও, নেটমাধ্যমে ইতিমধ্যেই এই পোস্ট ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে । সোশাল মিডিয়ায় তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা এই ইস্যুকে হাতিয়ার করে বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছেন । এখন দেখার বিষয়, তৃণমূলের এই কড়া আক্রমণের মুখে বঙ্গ বিজেপি বা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফ থেকে এই ভুল উচ্চারণের বিষয়ে কোনও সাফাই বা প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয় কি না ।