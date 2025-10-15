গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে খুনের আশঙ্কা তৃণমূলের প্রধানের, ভয়ে পঞ্চায়েত অফিসে যাচ্ছেন না

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে খুনের আশঙ্কা তৃণমূলের প্রধানের, ভয়ে পঞ্চায়েত অফিসে যাচ্ছেন না
মালদার কালিয়াচক-2 ব্লকের রথবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা৷ এই নিয়ে হইচই পড়েছে জেলার রাজনীতিতে৷
Published : October 15, 2025 at 10:11 PM IST
মালদা, 15 অক্টোবর: মাৎস্যন্যায়৷ বিভিন্ন ইস্যুতে মাঝেমধ্যেই এই শব্দে তৃণমূলকে বেঁধে বিরোধীরা৷ এবার প্রকৃত মাৎস্যন্যায় দেখা দিয়েছে কালিয়াচক 2 নম্বর ব্লকের তৃণমূল পরিচালিত রথবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে৷ ওই পঞ্চায়েতের বোর্ড মিটিং চলার সময় ঘাসফুলের দুই শিবির সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে৷ আহত হন দু’পক্ষের বেশ কয়েকজন৷ তাঁদের মধ্যে তিনজনকে মালদা মেডিক্যালে ভর্তি করতে হয়৷ সেই ঘটনার পর পঞ্চায়েত দফতরে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন প্রধান৷
তাঁর আশঙ্কা, দলের বিরোধী শিবির তাঁকে খুন করতে পারে৷ পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি৷ তিনি গোটা ঘটনাটি স্থানীয় বিধায়ককে জানিয়েছেন৷ পুলিশি নিরাপত্তা ছাড়া তিনি দফতরে যেতে পারছেন না৷ এই ঘটনায় প্রবল সমস্যায় পড়েছেন সাধারণ মানুষজন৷ গোটা বিষয়টিকে প্রধানের নাটক বলে কটাক্ষ করছেন বিরোধী গোষ্ঠীর নেতারা৷ সুযোগ বুঝে সুর চড়িয়েছে বিরোধীরাও৷ যদিও এই সমস্যা দ্রুত মিটে যাবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন বিধায়ক৷
রথবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শামসুন্নাহার বলছেন, “আমি বুঝতে পারছি, আমি অফিস গেলে ওরা আমার উপর হামলা চালাবে৷ হয়তো আমাকে প্রাণে মারার চেষ্টা করবে৷ ওই ঘটনার পর আমার মনে ভয় ঢুকে গিয়েছে৷ কী করে আমি অঞ্চল অফিসে যাব? মানুষের কাজই বা করব কীভাবে?’’
তাঁর দাবি, ‘‘কংগ্রেস থেকে যাঁরা তৃণমূলে এসেছেন, তাঁরা চাইছেন তাঁদের কথামতো আমরা চলি৷ বিভিন্ন প্রকল্প, আবাস যোজনার কাজে অবৈধভাবে তদন্ত করতে ওঁরা আমার উপর চাপ সৃষ্টি করছেন৷ কিন্তু আমি এবং আমার স্বামী ওঁদের প্রস্তাবে সম্মত হইনি৷ তাতেই ওঁদের রাগ৷ ওঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, অনাস্থা ডেকে ওরা আমাদের সরিয়ে নিজেদের মতো করে পঞ্চায়েত চালাবে৷’’
শামসুন্নাহার আরও বলেন, ‘‘এতে আমার স্বামী আপত্তি করেছিল৷ তাই সেদিন পঞ্চায়েতে কোনও সরকারি মিটিং না-থাকলেও ওঁরা একটি ঘরে ঢোকেন৷ সেই ঘরে আমার স্বামী বসে ছিল৷ সেখানে সিসি ক্যামেরা ছিল৷ তাই ওঁরা আমার স্বামীকে অন্য একটি ঘরে নিয়ে যান৷ সেই ঘরে কোনও সিসি ক্যামেরা ছিল না৷ সেখানে কাটমানি নিয়ে আমার স্বামীর সঙ্গে তর্কাতর্কি করেন৷ তখনই রাসেল লোহার চেয়ার নিয়ে আমার স্বামীকে খুন করার চেষ্টা করেন৷ মাথা সরিয়ে নেওয়ায় ও প্রাণে বেঁচে যায়৷ কিন্তু চেয়ারের আঘাতে ওর হাতের দুটো আঙুল ভেঙে গিয়েছে৷ কাঁধে ভালো চোট পেয়েছে৷ গ্রামের লোকজন আমার স্বামীকে দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে৷ রাসেল আর ফেকো বাগানে লুকিয়ে ছিলেন৷ গ্রামবাসীরা ওঁদের মারধর করে৷”
তিনি আরও বলেন, “আমি গোটা ঘটনা জানিয়ে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি৷ পুলিশের কাছে আমার আবেদন, নির্ভয়ে অঞ্চল অফিসে গিয়ে যাতে মানুষের কাজ করতে পারি, তার জন্য আমাকে নিরাপত্তা দেওয়া হোক৷ স্থানীয় বিধায়ক তথা সাবিনা ইয়াসমিন আমাকে বলেছিলেন, আমি যেন তাঁর সম্মান বজায় রেখে কাজ করি৷ আমি সেটাই চেষ্টা করেছি৷ আমি গোটা বিষয়টি তাঁকে জানিয়েছি৷”
এই নিয়ে সাবিনা অবশ্য তেমন কিছু বলতে চাননি৷ তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তাঁর এক ঘনিষ্ঠ নেতা বলেন, “রথবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে একটু সমস্যা দেখা দিয়েছে৷ আলোচনার মাধ্যমে সেটা মিটে যাবে৷”
গত বৃহস্পতিবার পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান সবিতা সাহা চৌধুরী বোর্ড মিটিং ডেকেছিলেন৷ সেই মিটিং চলাকালীন নানা ইস্যুতে তৃণমূলের দুই পক্ষের মধ্যে ঝামেলা বাধে৷ সেই ঝামেলা সংঘর্ষের রূপ নেয়৷ তাতে আহত হন প্রধানের স্বামী নাসিম আহমেদ-সহ বিরোধী গোষ্ঠীর নাসির আহমেদ ও ফেকু মোমিন৷ তিনজনকেই মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়৷
ফেকুর বক্তব্য, “সেদিন আমরা কাউকে মারধর করিনি৷ সেই সাহসও আমাদের নেই৷ নাসিমের বাবা হাসিমুদ্দিন আহমেদ ব্লক তৃণমূল সভাপতি৷ এলাকায় বাবা আর ছেলের দাপটে সবাই তটস্থ থাকে৷ সেদিন প্রধানের স্বামী আর তাঁর লোকজনই আমাদের বেধড়ক মেরেছেন৷ প্রধান এখন নাটক শুরু করেছেন৷”
এই নিয়ে কংগ্রেসের জেলা সহকারী সভাপতি ভূপেন্দ্রনাথ হালদার বলেন, “এটা সম্পূর্ণ তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ বিষয়৷ এর সঙ্গে কংগ্রেসের কোনও যোগ নেই৷ যারা এখন কংগ্রেসের নামে দোষারোপ করার চেষ্টা করছে, তাদের আগে গোটা বাংলার পরিস্থিতি দেখা দরকার৷ এমন ঘটনা বাংলার সর্বত্রই ঘটছে৷ রথবাড়িতেও ঘটেছে৷ যারা সেখানে কংগ্রেসের প্রতীকে জয় পেয়েছিল, তাদের ঝান্ডা ধরিয়েছিল তৃণমূল৷ এখন তাদের মধ্যে মারামারির ঘটনায় কংগ্রেসের নাম জড়িয়ে কংগ্রেসকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা চলছে৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘ওদের ব্যাপার আমরা বলতে পারব না৷ কংগ্রেসকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করা হলেও মানুষ বুঝে গিয়েছে, সারা বাংলায় লুটতরাজের এমন লড়াই চলছে৷ এখন তৃণমূলের সঙ্গে তৃণমূলই বিবাদে জড়াচ্ছে, রক্তপাতও ঘটছে৷ যে প্রলোভন দেখিয়ে তারা কংগ্রেসের লোকজনকে নিজেদের দলে নিয়ে গিয়েছিল হয়তো সেই প্রলোভন এখন পূরণ হচ্ছে না৷ তাতেই এসব গন্ডগোল৷”