নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে প্রার্থী ঘোষণা করল তৃণমূলের ঋতব্রত শিবির
সোমবার ঋতব্রত-তৃণমূল জানিয়েছে, নন্দীগ্রামে তাদের প্রার্থী সফিউজ্জামান শেখ এবং মহম্মদ এতেসামুল হক রেজিনগরে তাদের প্রার্থী ৷
Published : September 14, 2026 at 7:59 PM IST
কলকাতা, 14 সেপ্টেম্বর: একদিকে কালীঘাট, অন্যদিকে ঋতব্রত শিবির । তৃণমূলের অন্দরের সংঘাত এবার দলীয় কার্যালয় বা আইনি লড়াইয়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে সরাসরি ভোটবাক্সে আছড়ে পড়তে চলেছে । আগামী 6 অক্টোবর রাজ্যের দু’টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন । সেই নির্বাচনের জন্য কালীঘাট তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা ঘোষণার ঠিক 24 ঘণ্টার মধ্যেই নন্দীগ্রাম এবং রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনের জন্য নিজেদের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে দিল ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল । নির্বাচন কমিশনে দলের প্রতীক নিয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা হওয়ার আগেই দুই শিবিরের এই মুখোমুখি লড়াই রাজ্য রাজনীতিতে এক নজিরবিহীন পরিস্থিতির জন্ম দিল ।
সম্প্রতি জাতীয় কর্মসমিতির একটি বিশেষ বৈঠক করে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবির । সেই বৈঠকের পরই দুই কেন্দ্রের উপনির্বাচনের রণকৌশল চূড়ান্ত করা হয় । ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছেন, মুর্শিদাবাদের রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রে তাঁদের প্রার্থী হচ্ছেন সফিউজ্জামান শেখ । অন্যদিকে, বঙ্গ রাজনীতির অন্যতম চর্চিত কেন্দ্র নন্দীগ্রামে তাঁদের হয়ে লড়াই করবেন মহম্মদ এতেসামুল হক । আগামী 16 সেপ্টেম্বর এই দুই প্রার্থীই নির্বাচন কমিশনের নিয়ম মেনে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের মনোনয়ন পত্র জমা দেবেন বলে জানানো হয়েছে ।
উল্লেখ্য, ঠিক একদিন আগেই এই দু’টি গুরুত্বপূর্ণ উপনির্বাচনের জন্য প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন কালীঘাট তৃণমূল কংগ্রেস । কালীঘাট শিবিরের তরফ থেকে নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে টিকিট দেওয়া হয়েছে সঞ্চিতা প্রধান (দে)-কে । পাশাপাশি রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রে কালীঘাটের প্রার্থী হয়েছেন প্রাক্তন বিধায়ক রবিউল আলম চৌধুরি । এর ফলে উপনির্বাচনের ময়দানে কার্যত একই দলের দুই শিবিরের প্রার্থীরা সরাসরি একে অপরের বিরুদ্ধে ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে চলেছেন । রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই পরিস্থিতি তৃণমূলের ভোট ব্যাঙ্কে বড়সড় প্রভাব ফেলতে পারে ।
এই জোড়া উপনির্বাচনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে দলীয় প্রতীক । তৃণমূল কংগ্রেসের আসল নিয়ন্ত্রক কে এবং বহু পরিচিত ‘জোড়াফুল’ প্রতীক কোন শিবিরের হাতে থাকবে, তা নিয়ে নির্বাচন কমিশনে আইনি লড়াই অব্যাহত । কমিশন এখনও পর্যন্ত এই প্রতীক জট কাটায়নি । এই টানাপোড়েনের মধ্যে ঋতব্রত শিবিরের প্রার্থীরা কোন প্রতীকে লড়াই করবেন, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বিস্তর জল্পনা তৈরি হয়েছে ।
এই বিষয়ে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তাঁদের প্রার্থীরা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নামেই নির্বাচনে লড়বেন । সেই নাম ব্যবহার করেই প্রচার চলবে এবং মনোনয়ন জমা দেওয়া হবে । তবে নির্বাচন কমিশন যদি শেষ মুহূর্তে জোড়াফুল প্রতীক তাঁদের বরাদ্দ না করে, তবে প্রয়োজনে নির্দল প্রার্থী হিসেবেই নির্বাচনী ময়দানে লড়তে প্রস্তুত তাঁরা ।
প্রতীক নিয়ে এই আইনি ও প্রশাসনিক জটিলতা প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী শুনিয়েছে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে । তিনি নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা ও প্রক্রিয়ার উপর পূর্ণ আস্থা রাখার বার্তা দিয়েছেন । নিজের শিবিরের অবস্থান স্পষ্ট করে ঋতব্রত বলেন, ‘‘এর জন্য নির্বাচন কমিশন আছে ৷ আমরা এত কিছুর দায়িত্ব নেব কেন ? নির্বাচন কমিশনের উপরে ভরসা থাকুক না ৷’’ তাঁর এই মন্তব্য থেকেই পরিষ্কার, দলের প্রতীকের অধিকার ছিনিয়ে নিতে তাঁরা আইনি পথেই এগোতে চাইছেন ।
রাজনৈতিক মহলের মতে, রাজ্যের এই জোড়া উপনির্বাচন এখন আর কেবল বিধায়ক নির্বাচনের গণ্ডিতে আটকে নেই । বরং এটি তৃণমূলের দুই যুযুধান শিবিরের কাছেই নিজেদের জনসমর্থন এবং সাংগঠনিক শক্তি প্রদর্শনের সবচেয়ে বড় মঞ্চ হয়ে উঠেছে । তবে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, কালীঘাট শিবিরের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতের আবহেও নিজেদের প্রধান রাজনৈতিক শত্রু হিসেবে ভারতীয় জনতা পার্টিকেই নিশানা করেছে ঋতব্রত শিবির । ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, উপনির্বাচনে তাঁদের প্রধান প্রতিপক্ষ বিজেপি ।
যদিও বিশ্লেষকদের অভিমত, তৃণমূলের এই বিভাজনের সরাসরি ফায়দা তুলতে পারে শাসকদল । তৃণমূলের ভোট দুই শিবিরে ভাগ হয়ে গেলে বিজেপি প্রার্থীর জয়লাভের পথ অনেকটাই প্রশস্ত হতে পারে । এখন দেখার, নির্বাচন কমিশন প্রতীকের বিষয়ে কী রায় দেয় এবং 6 অক্টোবরের উপনির্বাচনে সাধারণ মানুষ তৃণমূলের কোন শিবিরকে আপন করে নেয় । আপাতত আগামী 16 সেপ্টেম্বরের মনোনয়নের দিনটির দিকেই তাকিয়ে গোটা রাজ্যের রাজনৈতিক মহল ।
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