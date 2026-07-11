কালীঘাটকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে ঋতব্রতর জেলা কমিটি ঘোষণা, বীরভূমের রাশ অনুব্রতর হাতে
শনিবার ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়-পন্থী তৃণমূলের একাধিক মুখপাত্রের নামও প্রকাশ করা হয়৷
Published : July 11, 2026 at 8:35 PM IST
কলকাতা, 11 জুলাই: তৃণমূলের অন্দরে সমান্তরাল সংগঠনের জাল ক্রমশ চওড়া হচ্ছে। দলের ক্ষমতার অলিন্দে 'বিদ্রোহী' বনাম 'কালীঘাট' শিবিরের যে স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয়েছিল, তা এবার রাজ্য ছাড়িয়ে জেলাস্তরেও সজোরে আছড়ে পড়ল।
শুক্রবার তপসিয়ার একটি হোটেলে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন 'আসল' তৃণমূল। সেখানেই রাজ্য কমিটির শীর্ষে বিপ্লব মিত্রকে রাজ্য সভাপতি এবং জাভেদ খানকে কার্যকরী সভাপতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। চব্বিশ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই এবার জেলাস্তরে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের পথে হাঁটল এই শিবির।
শনিবার একযোগে ঘোষণা করা হল ঋতপন্থী শিবিরের জেলা কমিটি এবং একঝাঁক মুখপাত্রের নাম। এই তালিকায় সবচেয়ে বড় চমক অবশ্যই অনুব্রত মণ্ডল। জানা গিয়েছে, বীরভূমের দায়িত্ব মমতার আস্থাভাজন ‘কেষ্ট’-র হাতেই তুলে দেওয়া হয়েছে।
রাজনৈতিক মহলের মতে, রাজ্য রাজনীতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একচ্ছত্র কর্তৃত্বকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতেই একের পর এক ঘুঁটি সাজাচ্ছে এই শিবির। শনিবারের সাংগঠনিক বৈঠকে হাজির ছিলেন পানিহাটির হেভিওয়েট নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষ। এদিনের বৈঠকে একাধিক নতুন মুখ এবং পরিচিত নেতাদেরও দেখা গিয়েছে।
উপস্থিত ছিলেন রঞ্জন সরকার, কোহিনুর মজুমদার, আব্দুল খালেক মোল্লা এবং জোৎস্না মান্ডির মতো নেতা-নেত্রীরা। দেখা গিয়েছে রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ শান্তনু সেন, অশোকনগরের এবারের তৃণমূল প্রার্থী নারায়ণ গোস্বামী এবং বেহালার কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষকেও। হাজির ছিলেন আসানসোলের প্রাক্তন মেয়র বিধান উপাধ্যায় ও ডেপুটি মেয়র ওয়াসিমুল হক।
সংগঠন মজবুত করতে কোন জেলায় কাদের কাঁধে দায়িত্ব দেওয়া হল, তার একটি তালিকা প্রকাশ করেছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রামীণ হাওড়ার দায়িত্ব পেয়েছেন বাগনানের বিধায়ক অরুণাভ (রাজা) সেন এবং হাওড়া সদরের দায়িত্বে সৃষ্টিধর ঘোষ। পশ্চিম মেদিনীপুরে প্রদীপ সরকার, বাঁকুড়ায় রথীন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পুরুলিয়ায় উজ্জ্বল কুমারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পূর্ব বর্ধমান দেখছেন রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিম বর্ধমানের দায়িত্বে নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। ডায়মন্ড হারবারের দায়িত্ব পেয়েছেন শুভাশিস দাশ এবং সুন্দরবনের দায়িত্বে রয়েছেন গণেশ মণ্ডল।
উত্তর কলকাতার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সন্দীপন সাহাকে, দক্ষিণ কলকাতায় দেবাশিস কুমার এবং কোচবিহারে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। যদিও জানা গিয়েছে, ৃ পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর 24 পরগনার মতো কয়েকটি জেলায় আপাতত কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে না। দলের রাজনৈতিক বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে শক্তিশালী মুখপাত্রের প্যানেলও সাজিয়েছে ঋতব্রত শিবির। দলের প্রধান মুখপাত্র করা হয়েছে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে। অন্য মুখপাত্ররা হলেন সন্দীপন সাহা, আখরুজ্জামান, কোহিনুর মজুমদার ও সুদীপ রাহা।
তবে শনিবারের বৈঠকে সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছেন পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষ। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর আরজি কর ধর্ষণ-খুন মামলার ফাইল নতুন করে খোলা হয়েছে। তারপর থেকেই কার্যত অন্তরালে ছিলেন তিনি। তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুন মামলার তদন্তে নতুন গতি আসার পর কিছু দিন আগে তাঁকে সল্টলেকে সিবিআই দফতরে হাজিরাও দিতে হয়েছে। ঘটনার দিন তাঁর ঠিক কী ভূমিকা ছিল, তা জানতে চান তদন্তকারী আধিকারিকরা।
পানিহাটির বর্তমান বিধায়ক তথা নির্যাতিতার মা রত্না দেবনাথ সরাসরি নির্মলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করেছিলেন। পরিবারের অভিযোগ, ময়নাতদন্তের পর তাঁদের কিছু না জানিয়েই তৎকালীন বিধায়ক নির্মেলের নির্দেশে দেহ পানিহাটি শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তড়িঘড়ি দেহ দাহ করার জন্য চাপ দেওয়ার অভিযোগও ওঠে। গোটা প্রক্রিয়ার নেতৃত্বে ছিলেন এই নির্মল।
এর পাশাপাশি সম্প্রতি দুই বছরের পুরনো একটি লটারি মামলাতেও তাঁর নাম জড়িয়েছে। এক গাড়িচালকের অভিযোগ, লটারিতে এক কোটি টাকা জিতলেও আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ওই টিকিট কেড়ে নিয়েছিলেন নির্মল এবং তাঁর সঙ্গীরা। অভিযোগপত্রে নির্মল, তাঁর ছেলে তীর্থঙ্কর ওরফে পুচি এবং আরও কয়েকজনের নাম রয়েছে। লটারি কাণ্ডে নির্মলের এক ঘনিষ্ঠ গ্রেফতারও হয়েছেন। পুলিশ খুঁজছিল তাঁকে। গত কয়েক দিন পিতা-পুত্র কাউকেই এলাকায় দেখা যায়নি।
তাৎপর্যপূর্ণভাবে, এবারের বিধানসভা ভোটে পানিহাটির তৃণমূল প্রার্থী এই তীর্থঙ্কর এখনও খাতায় কলমে কালীঘাটের তৃণমূলেরই অংশ। তাঁকে যুব সংগঠনের দায়িত্ব দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এহেন ‘বেপাত্তা’ নির্মলকে শনিবার হঠাৎই ঋতব্রত শিবিরের বৈঠকে ঢুকতে দেখা যায়। সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা তাঁকে ছেঁকে ধরলে তিনি বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমাদের হৃদয়-প্রাণ আছে। বাকিটা কী হবে...৷"
কথাটা শেষ না করেই তড়িঘড়ি বৈঠকের অন্দরে ঢুকে যান তিনি। সবমিলিয়ে জেলায় জেলায় এই সমান্তরাল সংগঠন তৈরি করে বিদ্রোহী শিবির যে কালীঘাটকে চরম অস্বস্তিতে ফেলে দিল, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।