পারফরম্যান্সই শেষ কথা ! দক্ষিণবঙ্গের একাধিক পুরসভায় রদবদল তৃণমূলের

পারফরম্যান্সই শেষ কথা ! দক্ষিণবঙ্গের একাধিক পুরসভায় রদবদল তৃণমূলের
খুব শীঘ্রই আরও কয়েকটি পুরসভায় তৃণমূল কংগ্রেস পুরপ্রধান ও উপ-পুরপ্রধানদের রদবদল করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
Published : November 7, 2025 at 3:18 PM IST
কলকাতা, 7 নভেম্বর: লোকসভা ভোটে আশানুরূপ ফল না-আসায় এবার পুর স্তরে বড়সড় রদবদলে নামল তৃণমূল কংগ্রেস । দক্ষিণবঙ্গের একাধিক পুরসভায় ইতিমধ্যেই পুরপ্রধান ও উপ-পুরপ্রধান পরিবর্তন করা হয়েছে । দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে আরও কয়েকটি পুরসভায় খুব শীঘ্রই একই ধরনের বদল আনা হবে বলে সূত্রের খবর ।
দলের অন্দরমহল জানাচ্ছে, পুর স্তরে ভোটের ফল খারাপ হওয়ার কারণ খুঁজতে গত কয়েক মাস ধরেই সমীক্ষা চালায় তৃণমূল । সেই রিপোর্ট জমা পড়ার পরই শুরু হয়েছে রদবদলের প্রক্রিয়া । সাংবাদিকদের সঙ্গে বিজয়া সম্মিলনীতে শীঘ্রই পুর স্তরে রদবদলের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । তারপর বিগত কয়েকদিনে একাধিক পুরসভায় রদবদল হতে দেখা গিয়েছে । যদিও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করে এই রদবদল হয়নি । তবে যেভাবে এই রদবদল হয়েছে তা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া ইঙ্গিতকেই অনুসরণ করছে । পারফরম্যান্স ও জনসংযোগে ঘাটতি যাঁদের ক্ষেত্রে ধরা পড়েছে, তাঁদেরই পদ থেকে সরানো হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে ।
ইতিমধ্যেই কাটোয়া পুরসভায় পুরপ্রধান সমীরকুমার সাহাকে সরিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কমলাকান্ত চক্রবর্তীকে। উপ-পুরপ্রধান লখিন্দর মণ্ডলের পরিবর্তে নতুন দায়িত্ব পেয়েছেন ইউসুফা খাতুন । কালনা পুরসভায় পুর-প্রধান হিসেবে আনন্দ দত্তের জায়গায় এসেছেন রীণা বন্দ্যোপাধ্যায় । গুসকরা পুরসভায় উপ-পুরপ্রধান বেলি বেগমকে সরিয়ে সাধনা কোনারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে । দাঁইহাট পুরসভায় প্রদীপ রায়ের পরিবর্তে নতুন পুরপ্রধান হয়েছেন সমর সাহা ।
তৃণমূলের এক শীর্ষ নেতা ইটিভি ভারতকে জানিয়েছেন, "পুরসভাগুলিতে ভোটে পিছিয়ে পড়ার বড় কারণ হল, প্রশাসনিক উদাসীনতা এবং জনসংযোগের অভাব । আমাদের কাছে পরিষ্কার - যিনি কাজ করবেন না, তাঁর জায়গায় অন্য কেউ দায়িত্ব পাবেন । দল এখন ফলাফলের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে ।"
তিনি আরও বলেন, অনেক জায়গায় পুরপ্রধান ও উপ-পুরপ্রধানদের নিজে থেকেই ইস্তফা দিতে বলা হচ্ছে । না-মানলে সরাসরি বদল ঘোষণা করা হবে । সে ক্ষেত্রে দলীয় কাউন্সিলররা ভোটাভুটির মাধ্যমে নতুন পুরপ্রধান বা উপ-পুরপ্রধান নির্বাচিত করতে পারেন । দলীয় সূত্রে খবর, দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, পুরাতন মালদা, রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, মাল ও ডালখোলার মতো পুরসভাগুলিতেও একই রকম রদবদল কার্যকর করা হয়েছে ।