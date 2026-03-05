ETV Bharat / politics

বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারির জন্যই কি আনন্দ বোসকে সরানো হল ? প্রশ্ন তৃণমূলের

সিভি আনন্দ বোস রাজ্যপালের পদত্যাগ করলেন, নাকি তাঁকে পদত্যাগ করানো হল, জানতে চায় সিপিআইএম৷

CV ANAND BOSE
সিভি আনন্দ বোস (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 5, 2026 at 10:07 PM IST

কলকাতা, 5 মার্চ: ভোটের মুখে আচমকাই পদত্যাগ করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তিনি দিল্লিতে গিয়ে পদত্যাগ করেছেন। ইতিমধ্যে তাঁর জায়গায় তামিলনাড়ুর বর্তমান রাজ্যপাল আরএন রবিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই বিষয়কে ছাপিয়ে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে উঠেছে যে হঠাৎ করে কেন পদত্যাগ করলেন সিভি আনন্দ বোস৷

তৃণমূল এই ইস্যুতে সরাসরি তোপ দেগেছে কেন্দ্রীয় সরকার ও বিজেপির বিরুদ্ধে৷ তাদের প্রশ্ন, বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতেই কি এই পদক্ষেপ করা হল কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে৷ অন্যদিকে সিপিআইএম জানতে চায়, সিভি আনন্দ বোস পদত্যাগ করলেন, নাকি তাঁকে পদত্যাগ করানো হল?

সিপিআইএম-এর বক্তব্য

বামেদের তরফ সিপিআইএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, "নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্যপাল পদত্যাগ করলেন! নাকি করানো হল? জগদীপ ধনকর উপ-রাষ্ট্রপতির জন্য! নীতিশ কুমার রাজ্যসভার জন্য! সিভি আনন্দ বোস কেন? অস্বচ্ছ কিন্তু স্পষ্ট।। যাই হোক, পদত্যাগে বোঝা গেল উনি নাকি রাজ্যপাল ছিলেন! অপ্রয়োজনীয় রাজ্যপাল পদ। হাতিপোষা। দিল্লির কথায় ওঠাবসা।" রাজ্যপাল বদলের কারণ জানতে চেয়ে তিনি আরও বলেন, "বোস গেলেন। রবি এলেন। কিন্তু ভোটের মুখে বাংলার রাজ্যপালের যাওয়া আসার কারণটা কী?"

তৃণমূল কী বলছে?

রাজ্যের অর্থমন্ত্রী তৃণমূলের চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য প্রশ্ন তোলেন, সিভি আনন্দ বোসকে রাজ্যপালের পদ থেকে ইস্তফা দিতে চাপ দেওয়া হল? কেন্দ্রীয় সরকার কি চায় না বাংলার নির্বাচন হোক? বাংলায় কি রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার? একই প্রশ্ন তুলেছেন রাজ্যে মন্ত্রী তথা তৃণমূলের জাতীয় মুখপাত্র শশী পাঁজা৷ তাঁর প্রশ্ন, এপ্রিলের মধ্যে যখন ভোট শেষ হওয়ার কথা, সেই সময় কেন রাজ্যপাল পদত্যাগ করলেন? এই প্রশ্নের উত্তর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দেওয়া উচিত বলেই তিনি দাবি করেছেন৷ একই সঙ্গে শশী পাঁজারও প্রশ্ন, বাংলায় কি বিজেপি রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতে চাইছে?

তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, "এখন চারিদিকে রাজনৈতিক কিছু ঘনঘটা চলছে। যেভাবে বিহারের মুখ্যমন্ত্রীকে প্রায় অদৃশ্য একটা শক্তি দিয়ে পদত্যাগ করানো হল, একটা সামান্য রাজ্যসভার মেম্বারশিপের জন্য নিয়ে যাওয়া হল৷ বিজেপি তো নানা রকম লেভেলে, নানা রকম লেয়ারে প্ল্যান করে বা আমি যেটা মনে করি ষড়যন্ত্র করে। আমি নিজে বিজেপিতে ছিলাম৷ জানি। সুতরাং এখানে যে কী করতে চলেছে আমি বুঝতে পারছি না৷’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘কিন্তু বিজেপি এই রাজ্যপালকে নিয়ে খুশি ছিল না। রাজ্যপাল বদল মানে এমন কোনও তাঁদের আরএসএস-এর লোককে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করছে যে এখানে এসে এই আগের ধনকড়জি, তারপর এই বোস, তার থেকেও এমন একজন পার্টি-কেন্দ্রিক লোককে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করতেই পারে বিজেপি।’’ তাঁর মতে, সামনে বিধানসভা নির্বাচন৷ সেই ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাতে পারবে না জেনেই বিজেপি এমন পদক্ষেপ করছে৷ জয়প্রকাশ মজুমদার একাধিক রাজ্যের প্রসঙ্গ টেনে বলেছেন, ‘‘একদম হার্ডকোর পলিটিশিয়ানকে রাজ্যপাল হিসেবে নিয়োগ করে তার মাধ্যমে পলিটিক্যাল এজেন্ডাকে ফুলফিল করার চেষ্টা করা হতে পারে বলে আমার ধারণা।"

কংগ্রেসের বক্তব্য

অন্যদিকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, "বিশেষভাবে সমীক্ষা পর্বে যখন লক্ষ লক্ষ মানুষের নাম বাদ পড়ল, তখন আবার নতুন করে সংকট তৈরির চেষ্টা করছে বিজেপি। রাজ্যপাল আচমকার পদত্যাগ করলেন। সত্যি কি তাঁর শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি পদত্যাগ করলেন? তিনি তো কয়েকমাস আগেই অসুস্থ হয়েছিলেন? সত্যি যদি অসুস্থতার কারণে ছিল, তাহলে তখনই কেন পদত্যাগ করলেন না? আসলে এই সংকট তৈরি করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে আরও বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করছেন কেন্দ্রীয় সরকার। নিজেদের উদ্দেশ্য সফল করার চেষ্টা করছে কেন্দ্রীয় সরকার।"

