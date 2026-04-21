তৃণমূল শুধু ভোট-ব্যাংকের কথা ভেবেছে, ভোটবাক্সে মানুষ এর জবাব দেবে: চন্দ্রশেখর
বন্ধ কারখানা পুনরুজ্জীবন থেকে শিক্ষিত যুবকদের চাকরি, প্রতিশ্রুতির ঝাঁপি সব কিছু নিয়ে ইটিভি ভারতের স্পষ্টকথার মুখোমুখি বিজেপি প্রার্থী চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় । আলাপচারিতায় সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
Published : April 21, 2026 at 6:39 PM IST
দুর্গাপুর, 20 এপ্রিল: শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরে নির্বাচনী পারদ চড়ছে । আর এই লড়াইয়ে গেরুয়া শিবিরের তুরুপের তাস তরুণ নেতা চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় । কোনও ব্যক্তিগত আক্রমণ নয়, বরং খাস 'উন্নয়ন'কেই হাতিয়ার করে জয়ের স্বপ্ন দেখছেন তিনি । বিগত কয়েক বছরে দুর্গাপুরের পরিকাঠামো, রাস্তাঘাট এবং শিল্পোন্নয়নের যে দাবি শাসক দল করে আসছে, তাকেই চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলছেন চন্দ্রশেখর । তাঁর মতে, প্রকৃত উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত শিল্পাঞ্চলের সাধারণ মানুষ। বন্ধ কারখানা পুনরুজ্জীবন থেকে শিক্ষিত যুবকদের চাকরি, প্রতিশ্রুতির ঝাঁপি খুলেই জনতার দরবারে পৌঁছতে চাইছেন তিনি ।
ইটিভি ভারত: আপনি বর্তমান বিধায়ক তথা মন্ত্রীর বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন । কেন মনে করছেন তিনি ব্যর্থ ?
চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়: দেখুন, মানুষের চোখে ধুলো দেওয়া যায় না । প্রদীপ মজুমদার পাঁচ বছর ক্ষমতায় থেকেও দুর্গাপুরের প্রান্তিক মানুষ আর শিল্প শ্রমিকদের মৌলিক সমস্যার কোনও স্থায়ী সমাধান করতে পারেননি । তিনি মন্ত্রিত্ব সামলেছেন ঠিকই, কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রকৃত প্রতিনিধি হতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন । মানুষের স্থায়ী সমস্যার কোনও সমাধান হয়নি ৷ মানুষ যে তিমিরে ছিল আজও সেই তিমিরেই পড়ে আছে ।
ইটিভি ভারত: আপনার উন্নয়ন ভাবনায় 'শিল্প ও কৃষির সমন্বয়', কীভাবে সম্ভব?
চন্দ্রশেখর: শিল্প আর কৃষি একে অপরের পরিপূরক । আমরা কাঁকসা এবং জঙ্গলমহলের আদিবাসী মহিলাদের জীবনের মানোন্নয়নে বিশেষ জোর দেব । বর্তমান সরকার তাঁদের শুধু ভোটব্যাংক ভেবেছে, কর্মসংস্থান দেয়নি । আমি অঙ্গীকার করছি, ওই অঞ্চলে আধুনিক ইকো-সিস্টেম এবং উন্নত সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে ।
ইটিভি ভারত: ডিএসপি কোয়ার্টার নিয়ে আপনি সিন্ডিকেট রাজের যে অভিযোগ আনছেন, তার ভিত্তি কী ?
চন্দ্রশেখর: আমাদের ভিত্তি হল, সাধারণ মানুষের হাহাকার । কোয়ার্টার পাইয়ে দেওয়ার নামে এখানে লক্ষ লক্ষ টাকার লেনদেন হয় । কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হস্তক্ষেপে ডিএসপি কর্মীরা দীর্ঘদিনের আবাসন সমস্যার সমাধান পাচ্ছেন, স্থায়ী অ্যালটমেন্টের সুযোগ পাচ্ছেন । জিতলে এই আবাসন দুর্নীতির মূলোৎপাটন করব ।
ইটিভি ভারত: মুসলিম সমাজের বর্তমান অবস্থা নিয়ে আপনি কড়া সমালোচনা করেছেন । আপনার বিকল্প প্রস্তাব কী ?
চন্দ্রশেখর: তৃণমূল সরকার মুসলিম সমাজকে শুধু ভোট দেওয়ার মেশিন বানিয়ে রেখেছে । আমরা চাই মাদ্রাসা শিক্ষার পাশাপাশি তাঁদের সন্তানরা ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল এবং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হোক । এপিজে আব্দুল কালাম আমাদের আদর্শ । দেশপ্রেমিক মুসলিম সমাজ যেন সমাজের মূল ধারায় থেকে সম্মানের সাথে বাঁচতে পারে, সেটাই বিজেপির লক্ষ্য ।
ইটিভি ভারত: দুর্গাপুরবাসীর জন্য আপনার মূল লক্ষ্য বা অঙ্গীকার কী?
চন্দ্রশেখর: আমার মূল লক্ষ্য হল, একটি দুর্নীতি মুক্ত পরিচ্ছন্ন দুর্গাপুর । যেখানে শিল্প কৃষি ও সাধারন মানুষের মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত থাকবে । আমি ধর্মীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে উন্নয়ন ও শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের সেবা করতে চাই ।
ইটিভি ভারত: এই লড়াই কি ব্যক্তিগত ?
চন্দ্রশেখর: একেবারেই না । এই লড়াই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বাংলার সাধারণ মানুষের । মানুষ আজ বিজেপির পক্ষে দাঁড়িয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ । মুখ্যমন্ত্রী আজ নিজের রাজনৈতিক ভুল আর দুর্নীতির কারণে সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়েছেন ।
দুর্গাপুরের ভোটযুদ্ধে তাই স্পষ্ট- মেরুকরণের বদলে উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও দুর্নীতির ইস্যুকেই সামনে রাখতে চাইছে গেরুয়া শিবির। তরুণ প্রার্থীর এই আত্মবিশ্বাস কতটা সাড়া পায় শিল্পাঞ্চলের ভোটবাক্সে, সেটাই এখন দেখার।
