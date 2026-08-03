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আসানসোলে বিজেপির মন্ত্রী-বিধায়কের সঙ্গে শুটিং রেঞ্জে শত্রুঘ্ন

একজন তৃণমূলের সাংসদ, অন্যজন বিজেপি সরকারের মন্ত্রী, সঙ্গে বিজেপি বিধায়ক। রাইফেলের ট্রিগারে হাত রাখতেই মিলিয়ে গেল রাজনৈতিক বিভাজন। উন্নয়নের প্রশ্নে একসঙ্গে চলার বার্তাও দিলেন তিনজন।

Tmc MP Shatrughan Sinha
একজন তৃণমূলের সাংসদ, অন্যজন বিজেপি সরকারের মন্ত্রী, সঙ্গে বিজেপি বিধায়ক। (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 3, 2026 at 8:20 PM IST

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আসানসোল, 3 অগস্ট: রাজনৈতিক মঞ্চে একে অপরের কড়া সমালোচনা এখন প্রায় নিত্যদিনের ছবি । বিধানসভা থেকে লোকসভা, সর্বত্রই রাজনৈতিক উত্তাপই যেন স্বাভাবিক । সেই আবহেই সোমবার আসানসোলে ধরা পড়ল এক সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃশ্য । একই মঞ্চে পাশাপাশি বসলেন তৃণমূলের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা, বিজেপি সরকারের মন্ত্রী অজয় পোদ্দার এবং বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় । শুধু আনুষ্ঠানিক সৌজন্য বিনিময়েই থেমে থাকেননি তাঁরা । রাইফেল শুটিং প্রতিযোগিতার উদ্বোধনে তিনজন একসঙ্গেই ট্রিগার টিপলেন । রাজনৈতিক বিভাজনের আবহে এই বিরল সৌজন্যের ছবি ঘিরে বাড়তি কৌতূহল তৈরি হয়েছে শিল্পাঞ্চলে ।

সোমবার আসানসোল রাইফেল ক্লাবে রাজ্যস্তরের শুটিং প্রতিযোগিতার সূচনা হয় । সেই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আসানসোলের সাংসদ তথা বর্ষীয়ান অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহা । আমন্ত্রিত ছিলেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্ত দফতরের মন্ত্রী অজয় পোদ্দার এবং আসানসোল উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ও । অনুষ্ঠানের শুরু থেকেই তিনজনকে একই মঞ্চে হাসিমুখে কথাবার্তা বলতে দেখা যায় । পরে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের সময় তিনজনই একসঙ্গে রাইফেলের ট্রিগারে হাত রাখেন । সেই মুহূর্তই হয়ে ওঠে অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ।

বিজেপির মন্ত্রী-বিধায়কের সঙ্গে শুটিং রেঞ্জে শত্রুঘ্ন সিনহা ! আসানসোলে নজিরবিহীন সৌজন্যের ছবি (ইটিভি ভারত)

আসানসোলের রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এই দৃশ্য সাম্প্রতিক সময়ে কার্যত নজিরবিহীন । কারণ, অতীতে এমন ছবি খুব কমই দেখা গিয়েছে । বিশেষ করে রাজ্যে তৃণমূল ক্ষমতায় থাকাকালীন আসানসোলের বিজেপি সাংসদ ছিলেন বাবুল সুপ্রিয় ৷ দু'বার সাংসদ হলেও রাজ্যের তৎকালীন শাসকদলের নেতা বা মন্ত্রীদের সঙ্গে তাঁকে প্রকাশ্যে একই অনুষ্ঠানে উন্নয়নের বার্তা দিতে খুব একটা দেখা যায়নি (যদিও বাবলু পরে তৃণমূলে যোগ দেন, রাজ্যের মন্ত্রীও হয়েছিলেন) । সেই তুলনায় সোমবারের ছবি রাজনৈতিক সৌজন্যের নতুন দৃষ্টান্ত বলেই মনে করছেন অনেকেই ।

অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শত্রুঘ্ন সিনহা বলেন, "এত বড় একটি ক্রীড়া অনুষ্ঠান । এখানে রাজ্যের মন্ত্রী অজয় পোদ্দার এসেছেন । তিনি অত্যন্ত বিদ্বান এবং সজ্জন মানুষ । সমাজের জন্যও কাজ করেন । কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ও অত্যন্ত ভালো মানুষ । আমরা সবাই আলোচনা করে আসানসোল রাইফেল ক্লাবকে আরও উন্নত করার চেষ্টা করব ।"

Asansol
খোশমেজাজে ত্রয়ী (নিজস্ব চিত্র)

শুধু সৌজন্য নয়, উন্নয়নের প্রশ্নেও একসঙ্গে কাজ করার বার্তা দেন তিনি । তাঁর বক্তব্য, রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতেই পারে, কিন্তু জনস্বার্থের বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেওয়াই সবচেয়ে জরুরি ।

পালটা শত্রুঘ্ন সিনহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ও । তিনি বলেন, “উনি শুধু কোনও একটি দলের সাংসদ নন, তিনি আসানসোলের সাংসদ । তাঁর ব্যক্তিত্ব, অভিজ্ঞতা এবং সম্মান নিয়ে আমাদের গর্ব রয়েছে । উন্নয়নের প্রশ্নে আমরা সবাই একসঙ্গে কাজ করতে চাই । সাংসদও সেই বিষয়ে সম্মতি দিয়েছেন ।"

কৃষ্ণেন্দুর দাবি, অতীতে রাজনৈতিক কারণে সাংসদের সঙ্গে সমন্বয় গড়ে ওঠেনি । কিন্তু এখন উন্নয়নের স্বার্থে পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশ তৈরি হওয়া উচিত । তাঁর কথায়, "রাজনীতি থাকবে, কিন্তু মানুষের স্বার্থে সবাইকে একসঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে ।"

শুধু বক্তব্যেই নয়, মঞ্চে তিন নেতার স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি, পরস্পরের সঙ্গে হাসি-আড্ডা এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণও নজর কেড়েছে উপস্থিতদের । অনুষ্ঠানে উপস্থিত অনেকেই মনে করেন, রাজনৈতিক মতাদর্শ ভিন্ন হলেও সামাজিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠানে এমন সৌজন্য গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির ইতিবাচক দিক তুলে ধরে ।

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, রাজনৈতিক সংঘাতের সময়ে এমন ছবি বিরল । তাই আসানসোল রাইফেল ক্লাবের শুটিং প্রতিযোগিতার উদ্বোধন কেবল একটি ক্রীড়া অনুষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল না । একই মঞ্চে শাসক ও বিরোধী শিবিরের প্রতিনিধিদের উপস্থিতি এবং উন্নয়নের প্রশ্নে একসঙ্গে চলার বার্তা দিন শেষে শিল্পাঞ্চলের রাজনৈতিক আলোচনায় নতুন মাত্রা যোগ করল ।

TAGGED:

BJP MINISTER AND MLA
UNPRECEDENTED CORDIALITY IN ASANSOL
TMC MP SHARED STAGE WITH BJP
আসানসোলে নজিরবিহীন সৌজন্যের ছবি
TMC MP SHATRUGHAN SINHA

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