দিল্লিবাসী নেতাদের দাদাগিরি-গুন্ডাগিরি বাংলার মানুষ বরদাস্ত করবে না: শতাব্দী রায়

রবিবার উত্তর 24 পরগনার সন্দেশখালিতে সভা করেন তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায়৷ সেই সভা থেকেই বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হন তিনি৷

রবিবার উত্তর 24 পরগনার সন্দেশখালিতে তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায়ের সভা (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 26, 2026 at 4:37 PM IST

সন্দেশখালি (উত্তর 24 পরগনা), 26 এপ্রিল: দিল্লির নেতাদের দাদাগিরি বাংলার মানুষ আর সহ্য করবে না, রবিবার এমনই দাবি করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ তথা অভিনেত্রী শতাব্দী রায়৷ তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের একাধিক প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন৷

উত্তর 24 পরগনার দ্বীপ অঞ্চল সন্দেশখালি চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনের আগে শিরোনামে চলে আসে৷ একদিকে স্থানীয় তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের বাড়িতে অভিযানে গিয়ে ইডি আধিকারিক আক্রান্ত হওয়া, অন্যদিকে সন্দেশখালিতে শাহজাহানের বিরুদ্ধে আন্দোলন হইচই ফেলে দিয়েছিল রাজ্য তথা দেশের রাজনীতিতে৷

শতাব্দী রায়ের সভায় তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকদের ভিড় (নিজস্ব ছবি)

সেই সন্দেশখালির আন্দোলনের মুখ রেখা পাত্রকে বসিরাহট লোকসভা আসনে প্রার্থী করে বিজেপি৷ কিন্তু তিনি জিততে পারেননি৷ তবে সন্দেশখালির মানুষ তাঁর প্রতিই আস্থা রেখেছিলেন৷ তাই এই বিধানসভায় তৃণমূলকে পিছনে ফেলে দেয় বিজেপি৷ সেবার সন্দেশখালিতে তৃণমূল আট হাজার ভোটে পিছিয়ে পড়ে৷ তাই এবার সেই ব্যবধান মিটিয়ে ফের সন্দেশখালিতে জিততে হবে তৃণমূলকে৷

সেই জয়ে তৃণমূল এতটাই মরিয়া যে এখানে দু’বারের বিধায়ক সুকুমার মাহাতোকে আর টিকিট দেয়নি তৃণমূল৷ বরং প্রার্থী করা হয়েছে ঝরনা সরদারকে৷ সেই প্রার্থীর সমর্থনে রবিবার সন্দেশখালির কোড়াকাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ধুচনেখালি স্কুল মাঠে সভা করলেন শতাব্দী রায়৷ সেই সভা থেকে তিনি বিজেপিকে চড়া সুরে আক্রমণ শানান৷ তিনি বলেন, ‘‘বাইরে থেকে আসা দিল্লিবাসী নেতাদের দাদাগিরি বা গুন্ডাগিরি বাংলার মানুষ আর বরদাস্ত করবে না।’’

তিনি অভিযোগ করেন, নির্বাচনের সময় এই বহিরাগতরা এলাকায় এলেও পাঁচ বছর তাঁদের আর দেখা মেলে না। অথচ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সারা বছর মানুষের পাশে থাকেন, তিনি বাংলার মানুষের ভাষা ও আবেগ বোঝেন। তাই বাইরের মানুষকে এখানে রাজত্ব করতে না দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

রবিবার উত্তর 24 পরগনার সন্দেশখালিতে তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায়ের সভা (নিজস্ব ছবি)

একই সঙ্গে শতাব্দী রায় রাজ্য সরকারের একাধিক প্রকল্পের কথাও তুলে ধরেন৷ তিনি বলেন, ‘‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, যুবশ্রী বা কন্যাশ্রীর মতো প্রকল্পের মাধ্যমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। বিজেপি কেবল মিথ্যে প্রতিশ্রুতি ও ভাঁওতা দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে।’’

তিনি আরও দাবি করেন, আগামী 4 মে ফলাফল প্রকাশের দিন দেখা যাবে যে তৃণমূল কংগ্রেস দু’শোর বেশি আসন নিয়ে পুনরায় সরকার গঠন করছে। বিরোধীরা যতই মিথ্যে অপপ্রচার ও কুৎসা রটনা করুক না কেন, বাংলার মানুষ তার যোগ্য জবাব দেবে।

ফলে সন্দেশখালির মানুষ কি পুরনো জমি পুনরুদ্ধারে তৃণমূলকে ফেরাবে, নাকি পরিবর্তনের হাওয়া বইবে, তা এখন 4 মে-র অপেক্ষায়।

