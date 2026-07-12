ETV Bharat / politics

যারা একদিন গুন্ডামি করেছে, তারাই গুন্ডা দমন বিল আনছে; বিজেপিকে কটাক্ষ কল্যাণের

পাশাপাশি কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, তৃণমূল সরকারের সময় এক ট্রাক বালির দাম অনেক কম ছিল, কিন্তু বিজেপির আমলে সেই দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে ।

Kalyan Banerjee
বর্ধমানে কর্মিসভায় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 12, 2026 at 1:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বর্ধমান, 12 জুলাই: বর্ধমানে 21 জুলাইয়ের শহিদ দিবসের প্রস্তুতি সভা থেকে শাসকদল বিজেপিকে একহাত নিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি বলেন, "যারা একসময় গুন্ডামি করেছে, তারাই আজ গুন্ডা দমন বিল আনছে ।"

একই সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন, আগামী এক বছর ব্যক্তিগত উপার্জনের কথা না ভেবে তৃণমূল কর্মীদের আইনি লড়াইয়ে বিনা পারিশ্রমিকে পাশে থাকবেন । পাশাপাশি 21 জুলাইয়ের সমাবেশ নিয়ে হাইকোর্ট যে নির্দেশ দেবে, দল সেই নির্দেশ মেনেই ওই স্থানে সভা করবে বলেও জানান তিনি ।

যারা একদিন গুন্ডামি করেছে, তারাই গুন্ডা দমন বিল আনছে; বিজেপিকে কটাক্ষ কল্যাণের (ইটিভি ভারত)

শনিবার বর্ধমান শহরে পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে 21 জুলাইয়ের শহিদ দিবসের প্রস্তুতি বৈঠক ছিল ৷ সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি প্রাক্তন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, সাংসদ কীর্তি আজাদ, জেলা নেতৃত্বের একাধিক প্রতিনিধি এবং বেশ কিছু সংখ্যক দলীয় কর্মী-সমর্থক । বৈঠকে সাংগঠনিক প্রস্তুতি, কর্মসূচির রূপরেখা এবং জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে কর্মীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় । রাজ্যে পালাবদলের পরে এই প্রথম তৃণমূল কংগ্রেসের বেশ কিছু কর্মীকে কোনও সভায় উপস্থিত থাকতে দেখা গেল ।

এদিন বৈঠক শেষ করে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভায় আনা গুন্ডা দমন বিল নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন । তাঁর অভিযোগ, আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে যাদের বিরুদ্ধে অতীতে নানা অভিযোগ উঠেছে, তারাই এখন আইন প্রণয়নের কথা বলছে । এই পরিস্থিতিকে তিনি রাজনৈতিক পরিহাস বলে উল্লেখ করেন । তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলার প্রসঙ্গ টেনে সাংসদ দাবি করেন, ভোট-পরবর্তী সময়ে রাজ্যজুড়ে প্রায় 14 হাজার দলীয় কর্মী ও সমর্থকের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে । তাঁদের আইনি সুরক্ষা দেওয়াকে তিনি এখন নিজের প্রধান দায়িত্ব বলে দাবি করেন ।

Kalyan Banerjee
বর্ধমানে 21 জুলাইয়ের শহিদ দিবসের প্রস্তুতি সভা (নিজস্ব ছবি)

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আগামী এক বছর অন্য কোনও পেশাগত কাজে গুরুত্ব না দিয়ে তৃণমূল কর্মীদের মামলা লড়তেই সময় দেব এবং বিনা পারিশ্রমিকে সেই দায়িত্ব পালন করব ।"

এদিন তিনি বিজেপি সরকারকেও একাধিক ইস্যুতে আক্রমণ করেন । বালির মূল্যবৃদ্ধির প্রসঙ্গ তুলে তাঁর অভিযোগ, "তৃণমূল সরকারের সময় এক ট্রাক বালির দাম অনেক কম ছিল, কিন্তু বর্তমানে সেই দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে । এই মূল্যবৃদ্ধির জন্য বর্তমান সরকারই দায়ী ।"

Kalyan Banerjee
তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)

বর্ধমান–পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ শর্মিলা সরকারকে নিশানা করে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "জনপ্রতিনিধির দায়িত্ব শুধু সংসদ বা বিধানসভায় উপস্থিত থাকা নয়, মানুষের সুখ-দুঃখে পাশে দাঁড়ানোও সমান গুরুত্বপূর্ণ । মানুষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখাই প্রকৃত জনপ্রতিনিধির পরিচয় ।"

21 জুলাইয়ের সমাবেশ কোথায় হবে, তা নিয়ে আদালতে মামলা চলার প্রসঙ্গ উঠতেই কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "হাইকোর্ট যে জায়গায় সভা করার অনুমতি দেবে, তৃণমূল কংগ্রেস সেখানেই কর্মসূচি করবে । আদালতের নির্দেশের প্রতি দলের পূর্ণ আস্থা ও সম্মান রয়েছে ।"

জেলা নেতৃত্বের দাবি, 21 জুলাইয়ের সমাবেশকে সফল করতে পূর্ব বর্ধমান থেকে ব্যাপক সংখ্যক কর্মী-সমর্থক কলকাতায় যাবেন । সেই লক্ষ্যেই সাংগঠনিক প্রস্তুতি আরও জোরদার করার বার্তা দেওয়া হয়েছে এদিনের বৈঠক থেকে ।

TAGGED:

21 JULY
ANTI SOCIAL ACTIVITIES BILL
কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়
21 জুলাই
KALYAN BANERJEE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.