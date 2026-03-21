নাম না-করে 'পরিযায়ী' কটাক্ষ কল্যাণের, মৃদু হেসে মীনাক্ষীর বার্তা, সবাই জিতুক

নাম না-করে 'পরিযায়ী' কটাক্ষ কল্যাণের, মৃদু হেসে মীনাক্ষীর বার্তা, সবাই জিতুক
কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় দু'জনেই ঈদের শুভেচ্ছা জানাতে আসেন উত্তরপাড়ায় ৷
Published : March 21, 2026 at 3:28 PM IST
উত্তরপাড়া (হুগলি), 21 মার্চ: ঈদের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে নাম না-করে উত্তরপাড়ার সিপিএম প্রার্থী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে 'পরিযায়ী' কটাক্ষ শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ পাল্টা আজকের দিনে কোনও রাজনৈতিক মন্তব্য করতে নারাজ মীনাক্ষী ৷ শুধু মৃদু হেসে তাঁর বার্তা, খুশির ঈদে সবাই জিতুক ৷
মূলত সামনেই বিধানসভা নির্বাচন ৷ এই আবহে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের মন জয় করতে এদিন ঈদ উৎসব পালনে সামিল হতে দেখা গিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলিকে । শনিবার কোন্নগর ধারসার কাছে উত্তরপাড়ার তৃণমূল প্রার্থী তথা পুত্র শীর্ষাণ্যকে নিয়ে ঈদের শুভেচ্ছা জানাতে আসেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় । সেখানে মুসলিম ধর্ম প্রাণ মানুষের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে আসেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ও ।
এদিন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় নানা ইস্যুতে মন্তব্য করেন ৷ ভোটের আগে আইএএস-আইপিএসদের বদলি নিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "নির্বাচন কমিশন অফিসারদের বদলি করেছে ওটা নিয়ে একটা মামলা হয়েছে । অগণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচন কমিশন চলছে ৷ ভারতবর্ষের সংবিধানকে সম্মান দিচ্ছে না । নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের নির্দেশে কাজ করছেন । সংবিধানের উপরে আইনের উপরে কেউ নয় । মানুষের ভালো করাটাই সংবিধানের লক্ষ্য আর তিনি সেই লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছেন । যে দল ওঁকে পাঠিয়েছে সেই দলের কী করে ভালো হয় সেই চিন্তা ভাবনা নিয়ে এগোচ্ছেন । ভারতবর্ষের সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে আঘাত করা হচ্ছে । বিজেপির ওপর মানুষের আস্থা নেই, কর্মীদের কী করে থাকবে । বিজেপির কিছুই নেই । ওদের আছে ইডি-সিবিআই ব্যাটালিয়ান টাকা আছে । আর 12 কোটি মানুষ মমতার সঙ্গে আছে ।"
উত্তরপাড়ায় বিজেপি এখনও প্রার্থী ঘোষণা করতে পারেনি সেই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে সিপিএমকে খোঁচা দেন কল্যাণ ৷ তিনি বলেন, "বিজেপির কিছু নেই সিপিএমের তো কিছুই নেই । 34 বছর ধরে সিপিএম যা করেছে আর মুখ দেখানোর জায়গা নেই । আর সব পরিযায়ী প্রার্থী । একবার এখানে দাঁড়াচ্ছে, একবার ওখানে দাঁড়াচ্ছে, হারছে । এবারে আবার সিপিএম প্রার্থীকে অনুরোধ করছি পরের বারের জন্য জায়গাটা ঠিক করে রাখুন ।" সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্ব চলছে । যা পারছে করছে ।"
কল্যাণের আবার হারবে কটাক্ষ প্রসঙ্গে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় বলেন, "সে তো মানুষ ঠিক করবে ৷ আজকের দিনে হার-জিতের কথা বলতে চাই না ৷ আজ সবাই উৎসবে আছেন ৷ খুশির ঈদে আছেন ৷ সব ধর্মের সব অংশের মানুষ একসঙ্গে আছেন ৷ সবাই ভালো থাকুক ৷ আজকে সবাই জিতুক ।"
এদিকে উত্তরপাড়ার তৃণমূল প্রার্থী শীর্ষাণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আজকে ঈদের দিন তাই আজকে প্রচার নয়, সবাইকে ঈদ মোবারক করতে এসেছিলাম । সিপিএম প্রার্থীর সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় হল । আমি ওঁকে বললাম ভালো থাকবেন । এটা ব্যক্তি বিশেষের লড়াই নয়, এটা লড়াইটা মতাদর্শের ।"
এখনও পর্যন্ত উত্তরপাড়ায় বিজেপি প্রার্থীর নাম ঘোষণা হয়নি । এই প্রসঙ্গে তৃণমূল প্রার্থী বলেন, "ওদের চলে এজেন্সি দিয়ে । ইডি-সিবিআই ইনকাম ট্যাক্স এখন নির্বাচন কমিশন । আমি জ্ঞানেশ কুমারকে ইনভাইট করছি আপনি উত্তরপাড়ার প্রার্থী হন, আপনাকেও হারিয়ে দেব ৷ কোনও ব্যাপার না ।"