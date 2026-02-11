ETV Bharat / politics

'বিজেপির মহিলারা হাত পেতে মমতার ভিক্ষা নিচ্ছেন...!' লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ফেরাতে বললেন তৃণমূল সাংসদ

দিনহাটায় তৃণমূলের বুথ সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই বিতর্কিত মন্তব্য করেন জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া ৷

Jagadish Chandra Barma Basunia
তৃণমূল সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া (নিজস্ব ছবি)
ETV Bharat Bangla Team

February 11, 2026

কোচবিহার, 11 ফেব্রুয়ারি: লজ্জা থাকলে বিজেপির মহিলা কর্মীদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা ফেরত দেওয়া উচিত ৷ এমন মন্তব্য করে ফের বিতর্কে জড়ালেন কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া ।

মঙ্গলবার দিনহাটার পেটলায় তৃণমূলের বুথ সম্মেলনে যোগ দেন তিনি ৷ সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূল সাংসদ বলেন, "যে বিজেপির মহিলারা হাত পেতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভিক্ষা নিচ্ছেন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, এটা তো বিজেপি বলে ভিক্ষা । তাঁদের লজ্জা করে না, টাকাটা যখন ব্যাংক থেকে তোলেন । এই টাকাটা ফেরত দেওয়া উচিত । বিনা পয়সায় চাল খাচ্ছেন, কন্যাশ্রীর টাকা নিচ্ছেন, কৃষকবন্ধুর টাকা নিচ্ছেন, আর ভোটটা পদ্মফুলে দিচ্ছেন । বড় লেকচার মারছেন । আবাসের ঘর, সেটার বেলায়ও আগে দরখাস্ত করে জমা দিচ্ছেন ।"

লজ্জা থাকলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ফেরত দেওয়া উচিত, ফের বিতর্কিত মন্তব্য তৃণমূল সাংসদের (ইটিভি ভারত)

যদিও সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন বলেন, "এরা সাধারণ মানুষকে ভিখারি মনে করে । তাছাড়া সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পকেট থেকে এই টাকা দিচ্ছে না । জনগণের করের টাকায় এই ভাতা দেওয়া হচ্ছে ।"

বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা না-হলেও রাজনৈতিক পারদ ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী কোচবিহারে । তৃণমূল ও বিজেপি একে অপরকে আক্রমণ পালটা আক্রমণ করতে ছাড়ছে না । এরই মধ্যে গত সোমবার দিনহাটায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ নিশীথ প্রামাণিককে আক্রমণ করেন জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া ।

তিনি বলেন, "2019 সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি জেতার পর তৃণমূল কর্মীদের বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়েছিল । আমারও বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়েছে । গোসানিমারিতে আমার উপর হামলা হয়েছিল । কিন্তু 2024 সালে লোকসভা নির্বাচনে জেতার পর কোনও বিজেপি কর্মীর বাড়িতে হামলা হয়নি । কিন্তু এবারে 2026 সালের নির্বাচনের পর বদলা হবে । বদলও হবে । ডিজে বাজবে । খেলাও হবে । নিশীথ প্রামাণিকের যদি ক্ষমতা থাকে, তাহলে ভোটের পর যেন দিল্লি না পালায় ।"

কোচবিহারের সাংসদ আরও বলেন, "ক্ষমতায় আসার আগে বিজেপি বলেছিল জিনিসপত্রের দাম কমবে । কিন্তু 10 গুণ দাম বেড়েছে । বিনা পয়সায় গ্যাস দেওয়ার কথা থাকলেও গ্যাসের দাম হাজার টাকা হয়েছে । বছরে দু’কোটি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও চাকরি হয়নি । অথচ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবারের বাজেটে বেকার যুবকদের জন্য 1500 টাকা করে ভাতা ঘোষণা করেছে, যাতে তাঁরা চাকরির পরীক্ষায় প্রস্তুতি নিতে পারেন ।"

